MPE manda prefeito romper contrato com irmão de vice

escândalo

Mais de seis anos depois de ser liberado da prisão por Divoncir Maran, o megatraficante condenado a 126 anos de prisão foi localizado na Bolívia

Gerson Palermo estava foragido fazia seis anos e agora foi preso pela PF na região de Santa Cruz de La Sierra, na Bolívia

Pivô da "demissão" do desembargador Divoncir Maran do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul, o megatraficante Gerson Palermo, condenado a 126 anos de prisão e foragido desde abril de 2020, foi recapturado pela Polícia Federal nesta terça-feira (26) na Bolívia

O desembargador concedeu o benefício de prisão domiciliar em meio ao feriadão de Tiradentes (21 de abril) de 2020, apesar da série de condenações que pesavam contra o traficante.

Divoncir acatou o argumento de que ele corria risco na prisão por conta da covid e determinou que ele usasse tornozeleira eletrônica. Porém, horas depois rompeu o equipamento e fugiu.

Desde então ele estava na lista de mais procurados do Brasil e agora foi localizado na Bolívia, segundo reportagem publicada pela CNN. A PF ainda não divulgou detalhes sobre a prisão e nem sobre sua provável deportação ao Brasil. Ele foi preso na região de Santa Cruz de La Sierra.

O piloto Gerson Palermo, que estava no presídio federal de Campo Grande, é apontado como um dos chefes do PCC (Primeiro Comando da Capital) em Mato Grosso do Sul.

Ele tem longo histório de envolvimento com o crime. Em agosto de 2000, Palermo participou do de um Boeing 727 da antiga Vasp. O avião saiu do Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu com destino a Curitiba e foi sequestrado cerca de 20 minutos após a decolagem.

O avião foi forçado a pousar em Porecatu (PR), quando o grupo roubou malotes do Banco do Brasil, com cerca de R$ 5,5 milhões. Palermo foi condenado a 66 anos e 9 meses de prisão.

Já em março de 2017, a Polícia Federal deflagrou a Operação All In contra um esquema de tráfico internacional de drogas e Palermo foi apontado como um dos chefes do grupo.

Segundo a investigação, a cocaína saía da Bolívia em aviões até Corumbá (MS) e depois era levada em caminhões para outros estados,seguindo a rota do tráfico. Por tráfico e associação para o tráfico, Palermo foi condenado a mais 59 anos de prisão. Ao todo, as penas somam quase 126 anos.

Suspeitas

Mesmo com as condenações, o traficante foi solto pelo plantão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul. E mensagens encontradas nos celulares de assessores do gabinete incrementam o inquérito da PF que a sentença foi vendida.

“Vai entrar esse HC, chefe pediu para prover”, diz uma mensagem encontrada pela PF. Em outra, uma assessora diz: "foi determinação do desembargador", mostraram conversas entre servidores que atuaram a pedido do desembargador.

Depois da fuga, o desembargador foi denunciado pelo juíz Rodrigo Pedrini Marcos, de Três Lagos. O CNJ (Conselho Nacional de Justiça) abriu investigação e em feveriro deste ano, quase seis anos após a fuga do traficante, Divoncir foi aposentado compulsoriamente. Porém, ele já havia se aposentado antes disso.

Esta aposentadoria compulsória, porém, pode cair por terra. O STF (Supremo Tribunal Federal) julga nesta semana o fim da aposentadoria compulsória de magistrados. Será nesta terça-feira (26), analisado pela Primeira Turma da Corte.

Em março, Flávio Dino decidiu que não existe mais a aposentadoria compulsória como “punição” a magistrados e que infrações graves desses servidores públicos devem ser punidas com perda do cargo.

Além de estar envolvido no escândalo da libertação do megatraficante, Divoncir Maran também foi alvo da operação Ultima Ratio, em 24 de outubro de 2024. Segundo a PF, ele fazia parte de um esquema de venda de sentenças que também envolvia outros cinco desembargador da ativa e um aposentado.