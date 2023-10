Apesar do sol mostrar as caras durante o feriado prolongado, a instabilidade deve reinar e promete abrir e fechar a semana - Gerson Oliveira/ Correio do Estado

Ainda que o desejo de muitos fosse curtir o feriado prolongado com o "sol a pino", a instabilidade está prevista para abrir e fechar essa semana em Mato Grosso do Sul, o que também não significa que o astro-rei ficará em segundo plano, já que a previsão apresenta, sim, estabilidade para o feriado da Divisão do Estado.

Dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec) evidenciam esse começo de semana mais instável, com chuvas moderadas, que podem levar até mesmo tempestades com raios e rajadas de vento, principalmente para o centro-norte e nordeste do Estado.

A explicação é justamente o avanço de uma frente fria, que derruba os termômetros para mínimas entre 14 e 18°C e máximas que chegam à casa dos 32°C até esta terça-feira (09).

Amanhã, a maior amplitude térmica (com mínimas entre 17-20°C e máximas de até 33°C) é observada mais nas regiões do bolsão, pantaneira, sudoeste e norte de Mato Grosso do Sul.

No sul do Estado, o município de Sete Quedas indica tendência de elevação na temperatura até amanhã, com mínimas de 15°C e máximas que chegam aos 29°C, com leve queda na umidade relativa, prevê o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Diferente do extremo-sul, Dourados já revela uma leve possibilidade de chuva já a partir de amanhã, clima esse que se acentua na quarta-feira (11), até as pancadas e trovoadas isoladas previstas para município durante o feriado de Nossa Senhora Aparecida (12), ainda segundo o Inmet.

A partir da quinta-feira (12), o avanço de uma fraca frente fria oceânica pode derrubar levemente as temperaturas em Mato Grosso do Sul, principalmente para o sudoeste e região pantaneira. Situação essa que não se observa nas demais regiões, que registram máximas de até 39°C.

Ainda assim, a partir da sexta-feira (13) os termômetros devem, sim, ter quedas registradas em todo o território sul-mato-grossense.

Entretanto, para quem achava que o mau tempo ia acabar com todo o feriado prolongado, a estabilidade deve aparecer entre a tarde de amanhã e quarta-feira (11), apesar da possibilidade de pancadas de chuva, principalmente no norte, leste e norte.

Apesar disso, o Cemtec frisa que os termômetros devem estar elevados, entre 39 até 42°C nesses próximos dois dias. Estão sendo esperados também baixos valores de umidade relativa (de 14 a 45%) e rajadas de vento que passam dos 60 km/h.

Situação na Capital

Neste início de semana a Capital entra para o time das temperaturas mais amenas, com mínimas entre 17 e 20°C e máximas de até 33°C. Até a data da Divisão do Estado, porém, os termômetros devem subir e atingir máximas de 36°C, expõe o Cemtec.

Segundo informações do Inmet, a possibilidade de chuva isolada ronda Campo Grande, com trégua prevista apenas a partir de sexta-feira (13) quando, apesar do "alívio" das águas, os termômetros devem baixar e a umidade relativa subir.

Sem trégua para o Norte e Leste

Apesar de estarmos na primavera, nem tudo são flores neste feriado prolongado para os municípios que ficam mais ao leste e norte de Mato Grosso do Sul, já que a chuva promete não dar trégua nessas regiões.

Coxim, por exemplo, tem possibilidade de chuvas isoladas durante toda a semana, com mínimas de 21°C entre hoje (09) e amanhã (10) e máximas que chegam aos 40°C durante o feriado.

Pedro Gomes também apresenta chuva prevista a partir de hoje (09) até a sexta-feira (13). No município as temperaturas oscilam e podem chegar aos 40°C na quinta (12).

Mais ao leste de Mato Grosso do Sul a situação não é diferente, já que Três Lagoas está entre os municípios com chuva prevista durante todo o feriado, semelhante à Paranaíba, que tem inclusive trovoadas previstas para o início do fim de semana.

Ainda, os acumulados de chuva previstos para este mês, até o dia 25, devem chegar na casa dos 80 mm, sendo o sul; sudeste; a região central e nordeste de Mato Grosso do Sul, os pontos mais afetados.

Assine o Correio do Estado