Cidades

OPERAÇÃO

DOF apreende mais de R$ 5 milhões de produtos irregulares

Dois homens foram presos em flagrante após policiais encontrarem notebooks, celulares e medicamentos em duas carretas na BR-262 no interior do Estado

Noysle Carvalho

18/12/2025 - 10h27
Na última quarta-feira (17), policiais militares do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), apreenderam mais de R$ 5 milhões em aparelhos eletrônicos ilegais. Ação encerrou com dois homens, de 49 e 53 anos, presos em flagrante.

Enquanto realizavam patrulhamento na BR-262, no trecho da zona rural do município de Ribas do Rio Pardo a 97 quilômetros de Campo Grande, os militares abordaram duas carretas, uma Iveco Stralis e outra Scania R560.

Diante do comportamento de nervosismo dos condutores devido a abordagem, os policiais realizaram a vistoria e encontraram 950 aparelhos de telefone celular, 29 notebooks do modelo MacBook – que custam a partir de mil reais – e 13 caixas de medicamentos de origem estrangeira.

Sem a comprovação fiscal dos produtos armazenados dentro das carretas, ao serem questionados, os homens informaram que pegaram a mercadoria na capital sul-mato-grossense e a levariam por mais 820 quilômetros, até Paulínia (SP).

Ao chegar no destino, cada um receberia R$ 4 mil pelo transporte da mercadoria. O valor dos produtos apreendidos foram avaliados em aproximadamente R$ 5,1 milhões e encaminhados à Delegacia da Polícia Federal em Campo Grande

Parte do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, a ação do DOF ocorreu em parceria com a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp),e com o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).

CAMPO GRANDE

Presidente do Sindicato anuncia fim da greve dos ônibus

Governo de Mato Grosso do Sul confirmou o repasse necessário para a Prefeitura da Capital e transporte coletivo será retomado após quatro dias consecutivos sem ônibus na Cidade Morena

18/12/2025 09h38

Presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Urbano de Campo Grande (STTU-CG), Demétrio Freitas garantiu que ainda nesta quinta-feira (18) haverá a retomada do serviço

Presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Urbano de Campo Grande (STTU-CG), Demétrio Freitas garantiu que ainda nesta quinta-feira (18) haverá a retomada do serviço Marcelo Victor/Correio do Estado

Confirmada após reunião na Câmara Municipal de Campo Grande, em que o Governo de Mato Grosso do Sul confirmou o repasse necessário para a Prefeitura da Capital, a greve dos ônibus chega ao fim nesta quinta-feira (18) após quatro dias consecutivos sem ônibus na Cidade Morena. 

Presidente do Sindicato dos Trabalhadores do Transporte Urbano de Campo Grande (STTU-CG), Demétrio Freitas garantiu que ainda nesta quinta-feira (18) haverá a retomada do serviço de transporte coletivo na Capital. 

Com a greve encerrada, uma vez que Demétrio garante que diante do repasse não há a necessidade de uma assembleia com os motoristas, a Câmara Municipal deve reunir-se agora com o Ministério Público do Trabalho (MPT), com expectativa de que a conversa seja feita ainda hoje, para repassar que esse imbróglio foi finalmente resolvido e pedir as multas do sindicato sejam anuladas.

"A partir de agora vou procurar o Consórcio para saber qual vai ser o cronograma deles, as coisas lá acontecem rápido e esse dinheiro entrando com certeza vai ser distribuído para todos os trabalhadores, então não tem tanta dificuldade. No final da tarde já deve estar na conta de todos os trabalhadores, porque já deve estar tudo pronto, como é caso de débito é só questão do dinheiro entrar para ser distribuído", disse Demétrio. 

Em complemento, ele reforça que "não é tão simples colocar todo mundo para trabalhar", o que colabora com a dificuldade de cravar um período exato em que os ônibus devem voltar a rodar. Porém, ele frisa "com certeza" que a grande maioria já estará de volta às ruas hoje (18).

Cabe lembrar que, a greve e o sindicato não representam apenas os motoristas, mas também todos os trabalhadores envolvidos, que vão desde os empregados na parte administrativa, mecânica, sendo aproximadamente 1,1 mil funcionários prejudicados com os atrasos. 

Sobre os próximos pagamentos ainda, Demétrio explica que ao vincular os pagamentos vem junto a preocupação de receber o atrasado e não haver dinheiro para pagar o por vir. 

"A incerteza continua. Esperamos que o Consórcio Guaicurus cumpra com o compromisso e não deixe acontecer mais isso. Mas a preocupação existe, de chegar em 05 de janeiro e ter o mesmo problema... espero que não aconteça, mas estamos preocupados", disse.  

Conciliação

Sobre o papel da Câmara Municipal, Demétrio frisou que a classe ficou sem saber os caminhos após reunião com o desembargador e aplicação de uma "multa violenta" para o trabalhador, com a disponibilidade do presidente da Casa de Leis em conciliar entre as partes sendo classificada como "muito importante". 

"Nós não íamos voltar a trabalhar sem o valor do pagamento. O trabalhador não quer e estava condicionado a isso. Quando o Papy se dispôs a ajudar e agilizou, foi muito rápido... a vereadora Luiza que sem nos ajudou, nos apoiando todos os dias.

Os vereadores foram fundamentais para que a gente recebesse e tranquilizasse a população, que é a mais prejudicada, o trabalhador por não receber o salário e usuários por não poderem usar o transporte coletivo até para trabalhar", disse Demétrio em quebra-queixo após reunião. 

Em entrevista exclusiva ao Correio do Estado, Papy afirmou que está tentando negociar com o governador desde terça-feira (16) a possibilidade de antecipar o pagamento.

"Terça-feira eu falei com o governador, no sentido de ele antecipar a parcela de janeiro para agora, e a gente pagar os salários, e acabar a greve independente de quem tem culpa, se vai ter intervenção ou não.

O importante agora era reunir forças para acabar com a greve que está acabando com a cidade em época de Natal. O governador precisava ver a possibilidade disso e me pediu um dia. Hoje ele me ligou cedo e confirmou que vai fazer o repasse. Já avisou a prefeita de forma antecipada para salvar a cidade e a greve", explicou Papy ao Correio do Estado.

4 dias de greve

Campo Grande amanheceu sem ônibus pelo quarto dia consecutivo nesta quinta-feira (18).

Mais uma vez, os terminais Morenão, Julio de Castilho, Bandeirantes, Nova Bahia, Moreninhas, Aero Rancho, Guaicurus, General Osório e Hércules Maymone amanheceram fechados sem nenhuma "alma viva".

Os pontos estão vazios. Em contrapartida, as garagens estão lotadas de ônibus estacionados.

A greve afeta 100 mil usuários, que usam o transporte coletivo diariamente para ir e voltar do trabalho.

Com isso, os usuários precisam recorrer a outras alternativas para chegar ao trabalho: bicicleta, a pé, carona, transporte por aplicativo, táxi ou mototáxi. A greve foi anunciada antecipadamente, estava prevista e não pegou passageiros de surpresa.

Possivelmente está já é a maior greve da história, superando a greve de 1994, quando o transporte coletivo paralisou por dois dias e meio. Os ônibus tomaram as ruas do centro e interditaram o trânsito há 31 anos, na gestão do ex-prefeito Juvêncio César. Na ocasião, motoristas murcharam os pneus dos ônibus em forma de protesto.

Além diso, esta é a segunda vez no ano em que a Capital fica sem transporte. Em 22 de outubro de 2025, Campo Grande amanheceu sem ônibus, com terminais fechados e pontos vazios. Os motoristas do transporte coletivo paralisaram as atividades por duas horas, das 4h30min às 6h30min, o que refletiu em atrasos o dia todo. O fato pegou usuários de surpresa, que acordaram para ir trabalhar e não tinham meio de locomoção.

Os motoristas reivindicam pelo pagamento do mês, que foi pago 50%:

  • Pagamento do 5º dia útil venceu em 5 de dezembro
  • Pagamento da segunda parcela do 13º salário vai vencer em 20 de dezembro
  • Pagamento do vale (adiantamento) vai vencer em 20 de dezembro

O Consórcio Guaicurus alega que está em crise financeira e que não tem dinheiro para pagar a folha salarial, 13º salário e custos operacionais básicos (combustível, manutenção da frota e encargos). 

 

ciência

O que o Cometa 3I/ATLAS, mais antigo que o Sol, pode nos revelar nesta sexta-feira?

Embora não seja visível a olho nu, o evento representa uma oportunidade única para desvendar segredos sobre a formação de mundos distantes

18/12/2025 09h05

Um raro mensageiro de outro sistema estelar, o cometa 3I/ATLAS, fará sua máxima aproximação da Terra nesta sexta-feira, 19 de dezembro, aguçando a curiosidade de cientistas e entusiastas da astronomia.

Embora não seja visível a olho nu, o evento representa uma oportunidade única para desvendar segredos sobre a formação de mundos distantes.

Nesta sexta-feira, um forasteiro cósmico passará relativamente perto de nós. O cometa 3I/ATLAS, apenas o terceiro objeto interestelar já detectado em nosso bairro cósmico, atingirá seu ponto de maior proximidade com a Terra, a uma distância segura de 270 milhões de quilômetros quase o dobro da distância entre nosso planeta e o Sol. A Agência Espacial Europeia (ESA) e a NASA confirmam que não há qualquer risco de colisão.

Descoberto em julho de 2025 por um telescópio no Chile, o 3I/ATLAS é um verdadeiro fóssil galáctico. Astrônomos estimam que ele possa ser até 3 bilhões de anos mais antigo que o nosso próprio Sol, o que o torna uma relíquia da formação de outros sistemas planetários.

Sua trajetória hiperbólica confirma que ele não está gravitacionalmente preso ao nosso Sol, sendo um viajante que, após sua breve visita, seguirá seu caminho de volta ao espaço profundo.

Como observar o mensageiro das estrelas?

Apesar da expectativa, o 3I/ATLAS não proporcionará um espetáculo a olho nu. Sua observação exigirá o uso de telescópios amadores de médio porte (com abertura superior a 150 mm), preferencialmente em locais com pouca poluição luminosa.

O melhor momento para a caça ao cometa será durante as madrugadas que antecedem a sexta-feira, olhando na direção leste, pouco antes do amanhecer.

Um laboratório cósmico em movimento

O que torna o 3I/ATLAS tão fascinante para a ciência é sua composição única. Análises recentes, incluindo dados do Telescópio Espacial James Webb, revelaram características que o distinguem dos cometas do nosso Sistema Solar.

Sua coma, a atmosfera gasosa ao redor do núcleo, é dominada por dióxido de carbono em uma proporção oito vezes maior do que a já registrada em outros cometas. Além disso, foi detectado um excesso de níquel em sua composição.

Essas peculiaridades oferecem aos cientistas uma chance sem precedentes de "provar" a matéria-prima de um sistema estelar alienígena. Ao estudar os gases e a poeira que o cometa libera ao ser aquecido pelo Sol, os pesquisadores esperam obter pistas valiosas sobre como os planetas se formam em outras partes da galáxia.

Tecnologia alienígena? A hipótese que intriga o meio científico

Como se não bastassem suas características exóticas, o cometa também se tornou o centro de uma polêmica científica. O astrofísico Avi Loeb, da Universidade de Harvard, levantou a hipótese de que o 3I/ATLAS poderia ser uma sonda tecnológica alienígena.

Em seu artigo, Loeb aponta para a trajetória incomum do objeto, que passa por Vênus, Marte e Júpiter em um alinhamento que ele considera intrigante.

Embora a maioria da comunidade científica trate a ideia com ceticismo, a passagem do 3I/ATLAS continua sendo uma das maiores oportunidades da astronomia moderna para estudar um objeto que nasceu muito além da nossa vizinhança cósmica.

Seja ele uma rocha antiga ou algo mais, este visitante interestelar certamente deixará um rastro de novas perguntas e, com sorte, algumas respostas sobre nosso lugar no universo.

