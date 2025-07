DOF apreende mais de R$ 24 milhões em mercadorias contrabandeadas na fronteira de MS em 4 dias

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Durante essa semana, entre os dias 06 e 10 de julho, foi realizada a Operação Fronteira MS em estradas de fronteira entre os municípios de Dourados, Mundo Novo e Ponta Porã. O objetivo da operação é combater o contrabando de cigarros, cigarros eletrônicos, o tráfico de drogas e de armas, combate a crimes ambientais entre outros.

A operação envolve participação de órgãos como a Receita Federal, a Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes de Fronteira (DEFRON/MS), o Departamento de Operações de Fronteira (DOF) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Na contagem geral da ação, foram apreendidos cerca de R$24,5 milhões em mercadorias que entraram de forma ilegal no país através dessas rotas, além de 44 veículos utilizados por criminosos nas ações de contrabando.

Destes, 39 foram veículos de passeio, 3 vans e 2 caminhões apreendidos transportando as mercadorias. O valor avaliado pelos veículos foi de cerca de R$1,7 milhão.

De acordo com a Polícia, um dos destaques da operação foi a apreensão de 225 mil maços de cigarros contrabandeados do exterior.

A carga foi avaliada em R$1,4 milhão e foi encontrada em veículos de passeio com todos os bancos retirados, exceto do motorista, para aumentar a capacidade de carga transportada.

Na ação, também foram apreendidas mercadorias diversas como cigarros eletrônicos, perfumes, celulares, brinquedos, copos térmicos, pneus, drones, cosméticos e roupas.

Os itens apreendidos foram encaminhados aos depósitos pertencentes à Receita Federal da região, onde ficarão armazenados até que os autos da apreensão sejam finalizados.

Produtos perecíveis como cigarros e drogas são destruídos e os veículos são leiloados ou doados a órgãos públicos ou ainda doados para entidades de assistência social. O restante das mercadorias é doada para entidades filantrópicas.

Em nota, a DOF ressaltou que a reversão dos produtos apreendidos em recursos que atendam o interesse público promovem o bem comum.

"Ao retirar produtos ilegais do mercado, a Receita Federal, o DOF, a Defron e a PRF protegem a indústria nacional, combatem a concorrência desleal e promovem a segurança da população, reduzindo o impacto do crime organizado e garantindo que mercadorias nocivas ou perigosas não cheguem às mãos dos consumidores. Além disso, na luta contra os ilícitos em geral, inclusive tráfico de armas e drogas, as instituições contribuem para a proteção da sociedade, garantindo a segurança e a saúde da população".

Foram 72 agentes participantes da operação, além de 2 cães farejadores da Receita Federal. O Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil de Dourados também contribuiu nas ações.

Encerramento da Operação Fronteira MS

O encerramento da operação será no prédio do DOF em Dourados nesta sexta-feira (11). A partir das 9 horas, autoridades estarão presentes para os relatórios finais e demais informações.

Casos

Conforme noticiado anteriormente pelo Correio do Estado, no dia 6, uma carga de quase 94 mil cigarros eletrônicos foi apreendida por policiais militares do DOF, em trecho da rodovia MS-040, além de cerca de oito mil cartuchos de agulha para tatuagem e outros itens contrabandeados.

A apreensão somou um montante de R$ 21,3 milhões em produtos, que foram devidamente registrados e entregues à Polícia Federal de Campo Grande. Os envolvidos receberiam cerca de R$ 11 mil pelo trabalho ilegal.

Segundo o DOF, somente a apreensão da carga de cigarro eletrônico somou 93.550 unidades do aparelho sendo ilegalmente transportada, junto de:

94.122 unidades de óculos;

19.700 essências de narguilé;

8.000 pen drives;

669 perfumes;

400 celulares; e

95 volumes de roupas.

Também, na manhã do dia 7, foi apreendido pelo DOF um comboio de carros carregados com drogas e cigarros no Assentamento Itamarati, em Ponta Porã.

Ao todo, os sete veículos localizados transportavam mais de 2,6 toneladas de maconha e quase 10 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai, carga total avaliada em mais de R$ 6 milhões.

