DOF faz nova apreensão de cabelo humano, desta vez também de cabelos loiros

Segundo boletins divulgados nesta segunda (22) e terça (23), cerca de 4 a 6 focos continuam ativos, mas sob controle dos militares; 18 mil hectares já foram devastados desde o dia 18 de julho

Brigadista usando o soprador para conter as chamas no Pantanal Foto: Vitor Vasconcelos / Secom

Quatro a seis focos de incêndio continuam ativos no Pantanal sul-mato-grossense, segundo boletins de segunda-feira (22) e terça-feira (23) e quase 10 mil hectares já foram queimados nesses dois dias. Ainda, o bioma completou sete dias desde a volta das queimadas, que aconteceu dia 17 de julho, e 103 dias de operação.

No informativo do dia 22, foi divulgado que as ações dos militares foram direcionadas a seis focos ativos. Primeiro, na região Rabicho, próxima ao Rio Paraguai, as equipes fizeram combate direto e recorreram aos aceiros com maquinários da Marinha do Brasil, porém, as áreas de difícil acesso foram um obstáculo aos brigadistas, os fazendo recuar para reavaliar a situação.

Este determinado local enfrenta condições climáticas adversas por conta das altas temperaturas e ventos fortes. Inclusive, no dia seguinte, as equipes continuaram na região da Área de Adestramento do Rabicho e conseguiram controlar o incêndio, mas ainda seguem no local para monitoramento contínuo.

Já no Porto da Manga realizaram combate direto, linha de controle e rescaldo. No período noturno, uma vigilância foi feita nas áreas afetadas pelo fogo. Uma linha de fogo paralela que vem se deslocando em direção à região - margeando em flancos o Rio Paraguai e a rodovia MS-228 - precisou ser intervenida in loco, devido à gravidade e sua extensão. No dia 23, as ações continuaram.

Na segunda-feira, na região do Paiaguás, as equipes continuaram com a prevenção da propagação das chamas, com variadas medidas de vigilância. Em Maracangalha, os militares se deslocaram ao local para combater os focos de calor por meio de sopradores nos arredores das propriedades. Na terça, as equipes deram continuidade à ação na região.

Em Bodoquena, na área rural do município, precisaram deslocar-se ao local, no dia 22, para combater incêndios na vegetação. Já no território, se depararam com leiras de madeira e montes de capim com madeiras, algumas estando somente em brasas e outras partes que ainda não pegaram fogo por completo. Mesmo ainda sem focos ativos na região, houve muita fumaça e a área queimada na zona foi de 66 hectares (ha).

Nas proximidades de Bonito foram detectados incêndios nos dias 18 a 20, do qual foram necessários a presença dos militares no local para monitoramento. Mesmo avistando alguns troncos esfumados e com o topo do morro também pegando fogo, a equipe não avaliou o risco de queimada e retornou à base. Na estrada Parque de Piraputanga, são combatidos vários princípios de incêndios na beira da rodovia, principalmente na região próxima à vegetação do Canavial.

Importante ressaltar que o bioma ficou alguns dias da segunda semana de julho sem apresentar áreas queimadas, mas no dia 18 voltou a aumentar gradativamente o número de hectares afetados. Desde então, segundo o Laboratório de Aplicações de Satélites Ambientais do Departamento de Meteorologia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (Lasa - UFRJ), 18.075 ha foram queimados, sendo 9,75 mil apenas nesta segunda e terça. Ao todo, o Pantanal já teve 6.069.750 devastados, ou seja, 6,23% da extensão territorial do bioma.

Mobilização

Nesta terça-feira (23), o Governo Federal anunciou que mais de 700 profissionais estão mobilizados na Operação Pantanal deste ano. Ainda segundo o informativo, essa equipe já resultou na extinção ou controle de 89,5% dos focos de incêndio na região, além de já terem resgatados 548 animais silvestres.

“São 145 brigadistas que já estão contratados. A gente contratou quase metade do contingente no mês de junho, porque o objetivo principal era fazer uma boa prevenção, preparação para a temporada de incêndio que normalmente começa em agosto. Mas desde o primeiro dia desses brigadistas eles já começaram a atuar no combate”, ressaltou Márcio Yule, coordenador-geral do Prevfogo/MS e responsável por todas as operações de combate aos incêndios do Pantanal.

O Governo ainda atualiza o número de profissionais e equipamentos que estão atuando na operação:

Profissionais

268 das Forças Armadas,

344 do Ibama e ICMBio,

72 da Força Nacional de Segurança Pública

16 do MS e PF

Aeronaves:

4 aviões

3 helicópteros do Ibama e ICMBio

2 aviões e 7 helicópteros das Forças Armadas

Embarcações

22 das Forças Armadas

7 do Ibama e ICMBio

1 da PF

