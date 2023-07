Dois corpos são encontrados carbonizados em Três Lagoas; vítimas ainda não foram identificadas

CASOS

De acordo com a Sejusp, dos casos de crimes cibernéticos neste primeiro semestre, 38,08% são ligados a golpes

Ficando cada vez mais recorrente em Mato Grosso do Sul, os golpes que são realziados na internet, são os crimes virtuais mais denunciados em ocorrências no Estado.

De janeiro a junho deste ano, segundo a Secretaria de Estado de Segurança Pública (Sejusp), 38,08% dos casos registrados se tratam de estelionato, seguido por preservação de direito 11,04%, e de fraude eletrônica 9,39% das ocorrências.

Conforme informado pela Sejusp, em 2022, foram registrados 1.801 crimes em Mato Grosso do Sul entre os delitos mais praticados na internet.

Os dados foram disponibilizados ao Correio do Estado pela Sejusp, por meio da Superintendência de Inteligência em Segurança Pública de Mato Grosso do Sul. De acordo com as informações foram registrados 1.197 crimes no interior e 604 crimes cometidos virtualmente na Capital.

Entre os crimes analisados, estão: injúria com 676 casos registrados, difamação (549), invasão de dispositivo informático (352), calúnia (162), pedofilia (45), racismo (12), LGBTfobia (2) e incitação ao crime (1). A superintendência de inteligência não registrou nenhum crime por direitos autorais no ano passado.

Segundo o especialista em segurança da informação, Roger Nascimento, o crime virtual é caracterizado por toda ação criminosa praticada com a utilização de recursos tecnológicos como telefones, computadores, tablets, entre outros.

O especialista afirma que apesar das pessoas se sentirem protegidas através das telas, os “rastros” deixados na prática do crime são suficientes para permitir traçar uma linha de investigação e localizar o criminoso.

“Claro que o ambiente envolvido na prática do crime virtual muitas vezes dificulta a linha de investigação mas não a anula.O tempo para a conclusão de uma investigação está diretamente relacionado à quantidade de elementos comprobatórios coletados”, explica.

AMEAÇA E DIFAMAÇÃO

Um caso recente que está em processo judicial no qual envolve os crimes de ameça e difamação aconteceu em Campo Grande.

O servidor público municipal Anderson Patrick Timoti Pedraci, de ...., vem recebendo através das redes sociais ameaças e acusações de um ex- relacionamento no qual se envolveu por 2 meses, com uma mulher.

Anderson conta ao Correio do Estado, que após o termino da curta relação, a mulher teria informado a ele que estava grávida, e que o acusaria nas redes sociais de assédio a crianças, e de abuso sexual contra ele, por conta do fim do relacionamento.

"Ficamos no mês de abril, mas percebi que ela ficava stalqueando[pesquisando] o perfil de várias pessoas do meu facebook, e terminei por causa desta relação tóxica. No mesmo dia que tomei esta atitude, surgiu um perfil fake na rede social dizendo que eu assedio mulheres e adolecentes", disse Anderson.

De acordo com o Anderson, por conta do seu envolvimento em atividades na igreja católica, e também por trabalhar na rede de saúde municipal, no qual visita diversas residencias no dia-a-dia, as denúncias publicadas nas redes, afetaram a sua reputação no bairro onde mora a 30 anos.

Um destes perfis, de nome Emerson Guterres, fez diversas ameaças contra Anderson, o imputando de diversos crimes, porém sem apresentar nenhuma prova de acusações.

"Ela criou estes perfis, porque não aceitou o termino. E isso vem me afetando muito, tenho medo de sair de casa, porque trabalho na rua, e em muitos bairros eu fico exposto. Acredito sim que estou sendo vítima de crime digital".

Anderson registrou boletins de ocorrencia a polícia sobre as acusações contra ele, que os perfis vem publicando.

Além disso, nas redes sociais, foram publicados pelas advogadas de Anderson, uma nota de repúdio sobre as acusações contra o servidor público na internet.

"A defesa de Anderson Patrick Timoti Pedraci vem manifestar o seu repúdio em decorrências das publicações feitas no facebook com o perfil falso em nome de [Emerson Guterres], noticiando falso crime à honra do nosso cliente.

O mesmo está sendo vítima de calúnia e ameaças por parte deste perfil falso através do facebook, whatsapp, assim como sua família.

A defesa de Anderson orienta as pessoas a não aceitarem convite de perfil falso, e também não compartilhem quaisquer publicações realizadas pelo referido perfil.

As providências judiciais e estão em andamento no foro de Campo Grande - MS", informa a nota assinada pelas advogadas Nathally Cataeinelli e Cristiane Maria da Rocha Azevedo.

Colaborou (PATRICK ROSEL)