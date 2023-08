Dois homens sobrevivem a queda de helicóptero no sul do Estado

Dois homens sobreviveram à queda de um helicóptero nesta quarta-feira no Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema, no município de Naviraí, na região sul do Estado. Eles foram resgatados pela Polícia Militar Ambiental depois de pedirem socorro pelo sistema de rádio da aeronave.

Conforme a PMA, depois de receberem o pedido, uma equipe se deslocou pelo rio Ivinhema em direção às coordenadas repassadas no pedido de ajuda. Próximo do local os policiais usaram um drone para localizar o sinal, após alguns minutos foi visualizado o helicóptero caído em meio a vegetação nativa.

Na sequência, os policiais adentraram na mata fechada e após cerca de quinze minutos passaram a ouvir pedidos de socorro. Os dois sobreviventes, segundo a PMA, estavam com sinais de desidratação, fadiga, muitas dores pelo corpo e algumas escoriações nas mãos e pés.

Eles relataram que teriam caminhado durante cerca de 5 horas desde o momento da queda. Mesmo assim, acompanharam os policiais até o local onde estavam os destroços, que é de difícil acesso em virtude da vegetação e por ser uma área de alagamento.

O helicóptero, que ficou destruído, foi fabricado em 2003, modelo R22 BETA e ainda não existem informações se estava ou não com a documentação regularizada.

O piloto não soube definir o motivo da queda, e disse que saiu de Siqueira Campos, no Paraná, com destino a Fátima do Sul, onde o helicóptero seria encaminhado para uma oficina. Eles não informaram, porém, o endereço desta oficina de helicópteros na pequena cadade na região de Dourados.



Os dois homens receberam os primeiros atendimentos médicos no Parque Estadual das Várzeas do Rio Ivinhema e depois levados à delegacia de Naviraí.

Com um deles os policiais encontraram R$ 29,4 mil e com o outro, R$ 2,8 mil, tudo em cédulas de cem reais. Eles alegaram que o dinheiro seria usado para bancar as despesas e manutenção da aeronave.