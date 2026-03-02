Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

PRISÃO

Dois são presos por morte de servidor e advogado em Caarapó

Servidor municipal e advogado foram mortos a tiros após confusão no centro da cidade; motivação ainda está sendo apurada

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

02/03/2026 - 10h45
A Polícia Civil prendeu dois dos três suspeitos de envolvimento no duplo homicídio registrado na madrugada deste domingo (1º), em Caarapó. O terceiro apontado como participante do crime segue foragido.

As vítimas são o servidor público municipal Hugo Centurião Enciso, de 49 anos, e o advogado Cássio de Souza Amaral, de 40 anos. Eles foram mortos a tiros em frente a uma residência no Bairro Capitão Vigário.

De acordo com o delegado adjunto da Delegacia de Caarapó, Ciro Jales, a equipe foi acionada ainda durante a madrugada para atender a ocorrência e iniciaram diligências com coleta de imagens de câmeras de segurança e depoimentos de testemunhas.

Segundo ele, ainda ao longo do dia, a polícia conseguiu esclarecer quase toda a dinâmica do crime. “Três autores foram identificados e qualificados. Inicialmente estavam foragidos da cidade, mas hoje pela manhã, na cidade de Juti, dois autores foram presos e a arma de fogo utilizada no crime, um revólver, também foi apreendida”, detalhou.

Participaram das diligências equipes do Setor de Investigações Gerais (SIG) de Caarapó, Fátima do Sul e Dourados, além da inteligência do DOF e da Polícia Militar. O veículo utilizado pelos suspeitos foi localizado e abordado em Juti, onde dois envolvidos foram presos em flagrante. Já o terceiro suspeito ainda não foi localizado.

Confusão anterior

De acordo com o portal Caarapó News, pouco antes do crime, por volta das 2h36, os dois se envolveram em uma briga em frente a uma conveniência na região central da cidade. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram troca de agressões, com socos e chutes entre várias pessoas. Hugo estaria no local, mas não aparece de forma nítida nas imagens.

Após a confusão, Cássio e Hugo deixaram o centro e seguiram até a residência de um homem já identificado pela polícia como suspeito de envolvimento no caso. Eles chegaram ao endereço em uma picape, estacionaram nas proximidades e caminharam até o imóvel.

Segundo o registro policial, ao se aproximarem da casa, foram surpreendidos por disparos feitos pelas costas. Hugo morreu no meio da rua. Cássio ainda caiu na varanda do imóvel, mas não resistiu aos ferimentos.

A polícia ainda apura se a briga anterior foi o fator determinante para a execução ou se há outras circunstâncias envolvidas. “A motivação ainda está sendo desenhada. As oitivas e interrogatórios ao longo do dia trouxeram novas informações que serão melhor esclarecidas no decorrer da investigação”, afirmou.

O caso segue sob investigação da Delegacia de Polícia Civil de Caarapó.

SAÚDE

Teleatendimento já identificou 357 casos de câncer de pele em MS

Ferramenta permite que lesões sejam avaliadas por especialistas em até 72 horas e ajuda a priorizar pacientes com maior risco na rede pública

02/03/2026 09h30

A detecção precoce é considerada decisiva, principalmente nos casos de melanoma, que apresenta maior taxa de agressividade

A detecção precoce é considerada decisiva, principalmente nos casos de melanoma, que apresenta maior taxa de agressividade Divulgação

O serviço de telediagnóstico em dermatologia já identificou 357 casos de câncer de pele em Mato Grosso do Sul desde a implantação, em 2019. Do total, 55 são de melanoma, tipo mais agressivo da doença, e 302 de câncer de pele não melanoma, segundo dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES).

A estratégia integra o STT (Sistema de Telemedicina e Telessaúde) e permite que lesões suspeitas sejam avaliadas por dermatologistas sem que o paciente precise, inicialmente, sair do município onde mora. Atualmente, 28 municípios, com 43 pontos de atendimento, estão habilitados a utilizar a ferramenta.

De acordo com a SES, os casos de melanoma foram registrados nas macrorregiões Centro (5), Pantanal (33), Cone Sul (4) e Costa Leste (13). Já os diagnósticos de câncer de pele não melanoma somam 32 na região Centro, 125 no Pantanal, 42 no Cone Sul e 103 na Costa Leste.

A secretária-adjunta de Saúde, Crhistinne Maymone, afirma que a iniciativa fortalece o SUS e agiliza a identificação de casos suspeitos. “É uma ferramenta que qualifica a Atenção Primária, reduz deslocamentos desnecessários e permite que casos suspeitos de câncer sejam identificados com mais rapidez, o que impacta diretamente no prognóstico e na qualidade de vida dos pacientes”, destacou.

Como funciona

O atendimento começa na Unidade Básica de Saúde (UBS). Ao identificar uma lesão suspeita, o médico solicita o exame pelo sistema e realiza a triagem clínica. Em seguida, é feito o registro fotográfico da lesão, etapa considerada essencial para a precisão do diagnóstico.

As imagens e informações clínicas são enviadas pela plataforma e avaliadas por dermatologistas especializados. O laudo, com classificação de risco e indicação de conduta, é devolvido à unidade solicitante em até 72 horas.

O serviço atende tanto casos suspeitos de melanoma e não melanoma quanto outras doenças de pele. Segundo o Ministério da Saúde, a teledermatologia tem potencial para resolver cerca de 70% das situações ainda na Atenção Primária, sem necessidade de encaminhamento presencial ao especialista.

A superintendente de Saúde Digital da SES, Márcia Tomasi, ressalta que o sistema também organiza a fila de atendimentos. “Além de ampliar o acesso ao especialista, a plataforma estratifica o risco e prioriza quem realmente precisa de consulta presencial. Isso traz mais eficiência para a rede”, pontuou.

Diagnóstico precoce

A detecção precoce é considerada decisiva, principalmente nos casos de melanoma, que apresenta maior taxa de agressividade. Ao identificar a lesão em estágio inicial e garantir o encaminhamento rápido para confirmação e tratamento, aumentam significativamente as chances de cura.

A coordenadora do Telessaúde da SES, Rosângela Dobbro, explica que a qualidade das imagens influencia diretamente no resultado. “O exame só é validado quando segue os protocolos de identificação, registro fotográfico e consentimento do paciente. Quanto melhor o registro, mais preciso é o laudo e mais ágil a conduta clínica”, afirmou.

Para aderir ao serviço, o município deve formalizar participação no Telessaúde e adquirir kit específico de dermatologia, composto por dermatoscópio, adaptador e equipamento para captura de imagem, além de capacitar as equipes.

Casos graves ou pacientes com sintomas mais intensos não devem aguardar o laudo do sistema e precisam ser encaminhados imediatamente para a rede de urgência e emergência.

Trânsito

Primeira habilitação: Detran-MS lança aula teórica presencial gratuita

Interessados que preferem aulas presenciais com instrutor podem realizar a inscrição a partir desta segunda-feira (02); saiba como participar

02/03/2026 09h00

Capacitação presencial gratuita para primeira CNH ocorre entre os dias 16 e 20 de março

Capacitação presencial gratuita para primeira CNH ocorre entre os dias 16 e 20 de março Crédito: Detran-MS / Freepik

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) abriu inscrições nesta segunda-feira (02) para aulas teóricas presenciais de primeira habilitação, com instrutor técnico, sem nenhum custo.

A iniciativa ocorre após a implementação do programa do Governo Federal “CNH do Brasil”, que barateou o custo da primeira habilitação devido à alta demanda de condutores sem o documento.

Como nem todos possuem acesso à internet, o Detran-MS entendeu que alguns alunos podem ter preferência pelo ensino presencial, com interação direta, na qual podem tirar dúvidas com os instrutores durante o processo de aprendizagem.

Estrutura

Os profissionais irão ministrar as aulas com a estrutura do departamento de trânsito, em salas equipadas com recursos audiovisuais modernos. Será oferecido o conteúdo programático obrigatório, que abrange:

  • Legislação de Trânsito;
  • Direção Defensiva e Primeiros Socorros.

O material será dividido em módulos de resolução de questões para garantir um desempenho seguro no exame oficial.

Quem pode participar?

O curso é destinado tanto a jovens que buscam a primeira CNH quanto a pessoas que tentaram aprender via aplicativo, mas tiveram dificuldades, assim como a condutores em processo de reabilitação.

“Para participar, basta ser penalmente imputável (ter mais de 18 anos), saber ler e escrever e portar documentos básicos, como CPF e identidade”, esclarece o coordenador da Escola Pública de Trânsito do Detran-MS, Emerson Tiogo.

Serão 25 horas-aula obrigatórias, com as disciplinas essenciais da grade curricular, além de outras cinco horas facultativas exclusivamente para treinamento com o Banco Nacional de Questões, conforme a Resolução Contran nº 1.020/2025.

“Essa estrutura flexível permite que o candidato teste seus conhecimentos e tire dúvidas práticas antes de enfrentar as 30 questões objetivas do exame”, explica Ivar Custódio, gestor de Educação de Trânsito do Detran-MS, que será um dos professores do novo curso.

O candidato pode fazer o curso antes de passar pelos exames médico e psicológico ou procurar uma agência do Detran-MS para abrir o formulário Renach (cadastro inicial para obtenção da CNH) e realizar a biometria previamente.

“Ao fortalecer seu papel educativo, o Estado assegura que a facilidade do ambiente virtual seja complementada pela segurança e excelência da sala de aula, entregando à sociedade condutores mais conscientes e bem preparados para os desafios das vias públicas”, enfatiza a diretora de Educação para o Trânsito do Detran-MS, Andrea Moringo.

Como se inscrever?

As inscrições estarão abertas a partir do dia 2 de março e seguem até que as 30 vagas sejam preenchidas. Para se inscrever, acesse o site do Detran-MS (www.detran.ms.gov.br).

As aulas ocorrerão entre os dias 16 e 20 de março, no período da manhã (das 7h30 às 11h30), no Bloco 19 da sede do Detran-MS, na saída para Rochedo.

CNH com preço acessível

O diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Espíndola Trindade Júnior, explicou que o programa do Governo Federal, com o barateamento da primeira habilitação, facilitou o acesso dos condutores.

Ele afirmou ainda que o Detran-MS caminha com o compromisso de garantir que a qualidade do ensino seja mantida por meio de sua própria equipe pedagógica.

“Mato Grosso do Sul sempre se destacou na educação para o trânsito. Por muitas vezes somos pioneiros em inovação e tecnologia, e agora somos o primeiro estado do Brasil a oferecer um curso teórico presencial de primeira habilitação totalmente gratuito”, disse e completou:

“A iniciativa do Detran-MS é uma forma de se adaptar às novas diretrizes do Governo Federal, unindo inovação e tecnologia a algo fundamental: uma formação mais próxima das pessoas, que ajude a formar motoristas com responsabilidade, consciência e respeito à vida, sempre com um olhar inclusivo, para que ninguém fique para trás.”
 

