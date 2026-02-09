Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

CORUMBÁ

Dois suspeitos são presos por aliciamento de turistas

Com ameaças e agressividade, motoristas obrigavam turistas a utilizarem seus 'serviços', DECAT ainda suspeita de envolvimento dos motoristas no transporte de drogas

Noysle Carvalho

09/02/2026 - 11h43
Continue lendo...

Na última sexta-feira (06), a Delegacia Especializada de Repressão a Crimes Ambientais e Atendimento ao Turista (DECAT), junto a Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos do Estado (AGEMS), deteve dois motoristas clandestinos, suspeitos de participarem de uma organização criminosa que põe turistas em riscos de vida.

No interior sul-mato-grossense, em Corumbá, a menos de 430 quilômetros da Capital, a Polícia Civil recebeu a denúncia de dois homens partes de um grupo que aliciava turistas populares, além da suspeita de imposição à essas pessoas de práticas criminosas.

De acordo com a denúncia, os suspeitos agiam de forma agressiva e ameaçadora nas rodovias de Corumbá e Campo Grande, impondo a quem chegava que utilizassem o serviço de transporte ilegal do grupo, prejudicando assim a outros transportes legais.

Na ocasião, a DECAT interceptou dois veículo em Terenos, no momento em que um dos carros carregava uma família de bolivianos com duas crianças, e no outro um boliviano sem passaporte e um turista de Cuiabá (MT) também eram transportados.

Com a comprovação da atividade ilegal, ambos os motoristas foram conduzidos a DECAT. No local a dupla assinou o termo de compromisso e foram soltos para responder o processo em liberdade.

Porém, ainda de acordo com a denúncia, os policiais seguem investigando pois além da imposição e ameaças, o grupo ainda estaria supostamente envolvido em transporte de traficantes de drogas, escondidas em mochilas ou por barrigueiros, como são chamados aqueles que ingerem cápsulas de cocaína para esconder o transporte de drogas.

Segundo as informações, o grupo atuava por um preço a mais caso aqueles que desejavam transportar a droga pagassem, junto aos imigrantes ilegais. O caso está em fase de investigação sobre o envolvimento dos motoristas quanto a apenas o transporte, ou nas práticas dos crimes.

Os dois veículos foram apreendidos pela AGEMS com imposição de multa.

'FOLIA DE MOMO'

Blocos 'pré-Carnaval' já receberam cerca de R$164 mil do Governo de MS

Dinheiro ordenado pela Fundação de Cultura foi oito eventos, entre artistas solos, duplas sertanejas e grupo teatral, que festejaram no primeiro final de semana de fevereiro na Capital

09/02/2026 10h29

Ações do primeiro final de semana de fevereiro somaram ordenamento de R$164,4 mil. 

Ações do primeiro final de semana de fevereiro somaram ordenamento de R$164,4 mil.  Reprodução/FCMS/AnaOstapenko

Continue Lendo...

Por meio da edição desta segunda-feira (09) do seu Diário Oficial Eletrônico, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul divulgou através da Fundação de Cultura o ordenamento de pelo menos R$164 mil, distribuídos entre as atrações que fizeram a folia no primeiro final de semana de fevereiro.

Com exceção do valor pago para a Associação de Desenvolvimento Cultural, Artístico e Socioambiental "Teatro Imaginário Maracangalha", que ainda têm duas performances reservada para o próximo dia 12 de fevereiro, a partir das 20h, na Rua Marechal Rondon, nº 1.500, Campo Grande/MS, todo o restante do ordenamento contemplou apresentou atrações realizadas entre os dias 06 e 08 de fevereiro, de sexta a domingo, somando R$164,4 mil. 

Ainda assim, o Bloco Evoé Baco - Grito de Evoé pelo Teatro Imaginário Maracangalha também consiste em uma atração pré-Carnaval, sendo um total de R$20 mil pago para essa associação, pelas quatro horas de duração de cada apresentação que antecede a folia de momo oficialmente marcada no calendário para ser celebrada em 17 de fevereiro. 

Além das apresentações desse grupo, também foram contemplados artistas que participaram das atrações entre os dias 06 e 08: 

  • 06/02 - Bloco Cabeça Feita
  • 07/02 - Bloco Nada Sobre Nós sem Nós
  • 07/02 - Bloco As Depravadas
  • 07/02 - Bloco Calcinha Molhada
  • 07/02 - Meu Bairro é Show
  • 08/02 - Bloco Farofa com Dendê
  • 08/02 - Bloco do Laricas 

Ações do primeiro final de semana de fevereiro somaram ordenamento de R$164,4 mil. 

Atrações contempladas

Conforme descrito em Diário Oficial, o evento contemplado com uma maior parcela do ordenamento foi o "Meu Bairro é Show", que levou shows das duplas sertanejas Patrícia & Adriana e Fred e Victor, que se apresentaram na rua Palestina entre a rua Beatriz Cordeiro Leal e a rua Náutico. 

Para esses shows no Bairro Panamá, com aproximadamente uma hora e 30 minutos de duração cada, ambas as duplas receberam um montante de R$25 mil, somando R$50 mil ordenados pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul para três horas de apresentação no último sábado (07). 

Com o segundo maior ordenamento aparece o Bloco Calcinha Molhada, que tem a mesma quantia de R$25 mil (por aproximadamente uma hora e 45 minutos de show) pagos para a cantora Paolla Gomes, que já foi responsável inclusive pela abertura do show de Luísa Sonza durante o MS Ao Vivo no Parque das Nações. 

Além dela, Ariadne Samara Azevedo Cruz Farinea recebeu o ordenamento de oito mil reais pela Fundação de Cultura do Estado para a apresentação realizada também durante o sábado, por duas horas de apresentação na Praça Aquidauana em Campo Grande, ambas pelo Projeto Ações Culturais Para o Fortalecimento de Mato Grosso do Sul.

Ainda no último sábado, o ordenamento contemplou também as atrações do Bloco As Depravadas, sendo Daran Junior (R$ 7.000,00) e Gercilei Barbosa (R$ 2.800,00) os responsáveis por animar a folia realizada no Calçadão Rua Barão do Rio Branco, que fica na região central de Campo Grande. 

Cabe destacar que alguns nomes apresentaram-se em mais de um evento, com o cantor Diogo Tadeu de Oliveira, que recebeu o ordenamento de R$20 mil para apresentações durante o Bloco Nada Sobre Nós sem Nós, no último sábado (07) no Teatro de Arena do Horto, e no "Farofa com Dendê" ontem (08), realizado no Monumento Maria Fumaça, que contou ainda com o show de Angelique Mileny Ribeiro (R$ 1.600,00). 

Também neste último domingo (08) aconteceu o Bloco do Laricas, realizado na em frente à Morada dos Baís, na Av. Noroeste entre Afonso Pena e Barão do Rio Branco, para o qual foram contratados Kalelo e Ariádne Farineia, recebendo cada um R$10 mil, sendo que a contratação dela foi para uma hora a mais de show que a do cantor da banda ex-banda Projeto Kzulo, que inclusive havia feito o seu show de "despedida" em dezembro de 2023 em evento que marcou o fim do ponto do Laricas Cultural na Rua Antônio Maria Coelho, 1663. 

 

ANO LETIVO 2026

Rede Estadual: 190 mil alunos voltam às aulas, sendo 111 mil em período integral

Dos 190 mil, 180 mil estudam na área urbana e 10 mil na área rural

09/02/2026 09h50

Na porta da escola, alunos foram recebidos com um sorriso dos professores e um lápis com recadinho de boas-vindas

Na porta da escola, alunos foram recebidos com um sorriso dos professores e um lápis com recadinho de boas-vindas MARCELO VICTOR

Continue Lendo...

Ano letivo 2026 teve início na Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul (REE-MS).

190 mil alunos, sendo 180 mil da zona urbana e 10 mil da zona rural, voltam às aulas nesta segunda-feira (9), em 352 escolas estaduais, nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

Dos 180 mil, 111.600 (62%) estudam em tempo integral. Ao todo 32 mil servidores (professores, colaboradores e coordenadores) também já estão na ativa para mais um ano letivo.

Os alunos que estudam em período integral recebem três refeições diárias: café da manhã, almoço e lanche da tarde. Já os alunos que estudam em apenas um período recebem uma refeição: café da manhã.

Os alunos começaram o ano com kit escolar e uniforme novo. O kit compõe lápis de cor, canetinhas, borracha, apontador, caderno e régua. A entrega iniciou na semana do Natal.

Na porta da escola, foram recebidos com um sorriso dos professores e um lápis com recadinho de boas-vindas. 

De acordo com o secretário de educação, Hélio Daher, uma escola reformada é entregue a cada seis dias em Mato Grosso do Sul.

Para este ano, a novidade é que mais três escolas estão sendo construídas e serão entregues em Ponta Porã, Campo Grande e Ribas do Rio Pardo, ainda nesta semana.

  • Campo Grande: Escola Estadual Vereador Cristóvão Silveira, localizada no Jardim Noroeste, oferece Ensino Fundamental – Anos Finais (8º e 9º anos), Ensino Médio, Educação Profissional e Educação de Jovens e Adultos (EJA) Mulher
  • Ribas do Rio Pardo: Escola Estadual Professora Maria Augusta Costa Ramos da Silva conta com turmas de Ensino Fundamental – Anos Iniciais (4º e 5º anos), Ensino Fundamental – Anos Finais, Ensino Médio e Educação Profissional
  • Ponta Porã: Escola Estadual Professor Adir Teixeira de Oliveira oferece turmas de Ensino Fundamental – Anos Finais, Ensino Médio e Educação Profissional

“O retorno dos estudantes às escolas representa a concretização de todo o planejamento construído durante a Jornada Formativa. É um momento de acolhimento, de retomada da rotina escolar e de reafirmação do nosso compromisso com a aprendizagem, com a equidade e com a qualidade do Ensino Público em Mato Grosso do Sul”, afirmou Daher.

O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, acompanhou o início do ano letivo pessoalmente, na manhã desta segunda-feira (9), na Escola Estadual Maestro Frederico Liebermann, localizada na avenida Monte Castelo, número 50, bairro Monte Castelo, em Campo Grande.

Durante a visita, o governador vistoriou a escola, interagiu com alunos e professores, olhou uniformes e ainda comeu chipa.

Riedel destacou que um conjunto de esforços é necessário para que o aluno tenha um ensino de qualidade.

“Alunos têm acesso a três refeições, tem um ensino de qualidade, tem material moderno, como a gente viu ali no laboratório, tem equipamento, tem profissionais capacitados e motivados, sem dúvida nenhuma essa equação é fundamental para o nosso desenvolvimento”, pontuou o governador.

* Fotos: Marcelo Victor

SEGURANÇA

A Polícia Militar (PMMS) é a responsável pela segurança das escolas estaduais de MS. Os miliares fazem a ronda escolar na entrada e saída dos alunos, além de fiscalizar o trânsito.

"Escola Segura - Família Forte" é um programa da PMMS que atende todas as escolas da REE em Campo Grande, com a presença de viaturas no entorno das escolas.

De acordo com o subcomandante de policiamento metropolitano da Polícia Militar, coronel Emerson de Almeida, há uma ou duas equipes por área responsáveis pela Ronda Escolar.

O objetivo é garantir a segurança dos alunos e aproximar o cidadão da segurança pública, além de combater venda de cigarros eletrônicos, assaltos, roubos, furtos, acidentes de trânsito, fila dupla e desrespeito a faixa de pedestres.

MATRÍCULA

O período de matrículas da Rede Estadual de Ensino foi aberto em novembro de 2025 e seguiu até as primeiras semanas de 2026.

Mas, para quem ainda tem interesse em ser aluno, pode participar de um processo conhecido como “autodesignação”.

A etapa permanece aberta durante o ano todo, permitindo que pais/responsáveis preencham os dados e realizem as matrículas nas unidades com vagas disponíveis, conforme sistema da Central de Matrículas.

Interessados devem entrar em contato com a Central de Matrículas por meio:

  • Número: Do telefone 0800-647-0028 (telefone fixo) ou 3314-1212 (telefone celular)
  • Virtualmente: site da Matrícula Digital
  • Presencialmente: Central de Matrículas, localizada na rua Joaquim Murtinho, 2612, bairro Itanhangá Park, em Campo Grande. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30. Para o atendimento presencial nas demais regiões do Estado, deve-se procurar pela unidade escolar mais próxima

REE-MS

A Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul (REE-MS) tem 190 mil alunos (180 mil da zona urbana e 10 mil da zona rural) e 32 mil servidores alocados em 352 escolas espalhadas pelos 79 municípios de MS.

