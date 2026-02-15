Domingo de Carnaval terá altas temperaturas em MS - Crédito: Marcelo Victor / Correio do Estado

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Após o primeiro dia de Carnaval em Campo Grande ter começado chuvoso e com leve queda de temperatura, o domingo (15) terá máxima de 33°C e mínima de 20°C, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O dia deve ser de sol com presença de nuvens em Mato Grosso do Sul. De acordo com o Climatempo, o tempo firme deve favorecer os foliões no terceiro dia da maior festa popular do país.

Outros municípios podem registrar pancadas de chuva durante a tarde e a noite. Em Dourados, a máxima prevista é de 33°C e a mínima de 22°C. Já em Ponta Porã, os termômetros devem variar entre 32°C e 20°C.

Assim como em Dourados, a previsão indica dia ensolarado, com possibilidade de precipitações durante a tarde e o período noturno, com temperatura podendo chegar a 33°C e mínima de 22°C.

Outras localidades

Na região leste do Estado, o município de Três Lagoas terá céu encoberto e tempo firme, com máxima de 35°C e mínima de 23°C.

No norte de MS, na microrregião do Taquari, a temperatura em Coxim varia entre 33°C e 22°C.

A alta temperatura deve predominar em todo Mato Grosso do Sul, com presença de nuvens e possibilidade de chuvas isoladas em alguns municípios.

Assine o Correio do Estado