Domingo de eleição deve ser chuvoso em Mato Grosso do Sul

Primeiro turno das eleições 2026 também foi chuvoso - MARCELO VICTOR

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Segundo turno das eleições 2026, que será realizado no próximo domingo (25), deve ser chuvoso em Mato Grosso do Sul.

De acordo com o meteorologista, Natálio Abrahão, a previsão é que o domingo de eleição seja de chuva forte ou moderada, com rajadas de vento, raios, trovões e relâmpagos.

O tempo deve ser permanecer instável, nublado e fechado, com temperaturas amenas, clima fresco e alta umidade relativa do ar.

Segundo Abrahão, a chuva será mais intensa na região Sul do Estado, que abrange os municípios de Amambai, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Eldorado, Iguatemi, Japorã, Mundo Novo, Paranhos, Ponta Porã, Sete Quedas e Tacuru.

A região central de MS também terá chuva, incluindo Campo Grande. "[O tempo] não será nada agradável em vários município do sul do estado, inclusive Campo Grade. [Haverá] chuva moderada a forte decorrer do dia 25 de outubro", explicou o meteorologista ao Correio do Estado.

Apesar da chuva, a votação seguirá normalmente, pois as urnas eletrônicas estarão carregadas.

Confira a previsão do tempo para os principais municípios de MS no domingo (25):

MUNICÍPIO CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS TEMPERATURA Campo Grande Possibilidade de chuva 20°C / 27°C Dourados Possibilidade de chuva 19°C / 27°C Corumbá Possibilidade de chuva 23°C / 30°C Três Lagoas Possibilidade de chuva 21°C / 31°C Ponta Porã Possibilidade de chuva 17°C / 24°C Bonito Possibilidade de chuva 21 / 26°C Aquidauana Possibilidade de chuva 22°C / 28°C

Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

Vale ressaltar que o primeiro turno, realizado em 4 de outubro, também foi chuvoso. Vários municípios ficaram temporariamente sem luz por conta das chuvas, mas, o fato não atrapalhou a votação, pois as urnas eletrônicas estavam com a bateria carregada.