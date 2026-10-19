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Domingo de eleição deve ser chuvoso em Mato Grosso do Sul

Pancadas serão mais intensas na região Sul do Estado; apesar da chuva, votação seguirá normalmente

Naiara Camargo

Naiara Camargo

19/10/2026 - 09h15
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Segundo turno das eleições 2026, que será realizado no próximo domingo (25), deve ser chuvoso em Mato Grosso do Sul.

De acordo com o meteorologista, Natálio Abrahão, a previsão é que o domingo de eleição seja de chuva forte ou moderada, com rajadas de vento, raios, trovões e relâmpagos.

O tempo deve ser permanecer instável, nublado e fechado, com temperaturas amenas, clima fresco e alta umidade relativa do ar.

Segundo Abrahão, a chuva será mais intensa na região Sul do Estado, que abrange os municípios de Amambai, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Eldorado, Iguatemi, Japorã, Mundo Novo, Paranhos, Ponta Porã, Sete Quedas e Tacuru.

A região central de MS também terá chuva, incluindo Campo Grande. "[O tempo] não será nada agradável em vários município do sul do estado, inclusive Campo Grade. [Haverá] chuva moderada a forte decorrer do dia 25 de outubro", explicou o meteorologista ao Correio do Estado.

Apesar da chuva, a votação seguirá normalmente, pois as urnas eletrônicas estarão carregadas.

Confira a previsão do tempo para os principais municípios de MS no domingo (25):

MUNICÍPIO CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS TEMPERATURA
Campo Grande Possibilidade de chuva 20°C / 27°C
Dourados Possibilidade de chuva 19°C / 27°C
Corumbá Possibilidade de chuva 23°C / 30°C
Três Lagoas Possibilidade de chuva 21°C / 31°C
Ponta Porã Possibilidade de chuva 17°C / 24°C
Bonito Possibilidade de chuva 21 / 26°C
Aquidauana Possibilidade de chuva 22°C / 28°C

Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)

Vale ressaltar que o primeiro turno, realizado em 4 de outubro, também foi chuvoso. Vários municípios ficaram temporariamente sem luz por conta das chuvas, mas, o fato não atrapalhou a votação, pois as urnas eletrônicas estavam com a bateria carregada.

Porém, Mato Grosso do Sul registrou abstenção recorde: 483.210 eleitores faltaram no primeiro turno por quaisquer motivos: viagem, compromisso, mudança de cidade, ou até mesmo por conta do tempo chuvoso. O número representa 23,87% de abstenção.

No Interior

Idoso morre após caminhonete cair em valeta durante caçada em Dourados

Três amigos que acompanhavam a vítima ficaram feridos; dois permanecem internados

19/10/2026 09h50

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Caminhonete caiu em uma valeta durante uma caçada na região da Picadinha, em Dourados

Caminhonete caiu em uma valeta durante uma caçada na região da Picadinha, em Dourados Foto: Dourados News

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Um idoso morreu na noite do último domingo, 18, em Dourados, após a camionete em que dirigia cair em uma valeta. A vítima, Paulo Rodrigues Machado, de 74 anos, realizava uma caçada com amigos em uma fazenda na região de Picadinha. 

Segundo informações divulgadas pelo Dourados News, Paulo havia saído para caçar acompanhado de três amigos, Gesse, de 29 anos; Amauri, de 47; e Vitor, de 31. Durante o trajeto pela propriedade rural, o veículo saiu da pista e caiu na valeta.

O motorista sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local. Os três passageiros também ficaram feridos e foram encaminhados para atendimento médico. 

Gesse recebeu alta hospitalar, enquanto Amauri e Vitor continuavam internados na manhã desta segunda-feira (19).

Paulo era morador do Jardim Flórida II, em Dourados. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas.
 

POLÍCIA

Acusado de latrocínio morre em confronto com o Choque em Campo Grande

Um outro homem foi preso durante a ação e confessou sua participação no crime, que aconteceu na sexta-feira (16), no Parque do Lageado

19/10/2026 09h45

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Confronto aconteceu na madrugada desta segunda-feira (19), no bairro Caiobá, em Campo Grande

Confronto aconteceu na madrugada desta segunda-feira (19), no bairro Caiobá, em Campo Grande Divulgação: Batalhão de Choque da Polícia Militar

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Na madrugada desta segunda-feira (19), um homem, identificado como Bruno Rafael Souza da Silva, de 18 anos, foi morto após entrar em confronto com policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar, no bairro Caiobá, em Campo Grande. O jovem era apontado como o responsável pelo disparo que vitimou Gian Marcelo Samaniego Ramão durante um latrocínio na última sexta-feira (16), no Parque do Lageado.

 A equipe do Batalhão de Choque deslocou-se até o imóvel no bairro Caiobá, onde estaria o Bruno. Durante a tentativa de abordagem, o suspeito sacou um revólver e apontou a arma contra os policiais, desobedecendo as ordens para largá-la e gerando uma situação de agressão iminente, de acordo com o relato oficial dos militares.

Diante da ameaça, os policiais atiraram contra o indivíduo, que posteriormente foi desarmado, socorrido e levado ao Centro Regional de Saúde (CRS) do Coophavila, onde deu entrada com sinais vitais, mas posteriormente morreu.

A perícia técnica compareceu ao local e as demais providências de polícia judiciária foram adotadas. As armas de fogo e os materiais relacionados à ocorrência foram apreendidos para os procedimentos legais cabíveis.

Além de Bruno, o Batalhão de Choque também prendeu Yuri Silva Santos Modesto, de 27 anos, envolvido no latrocínio de Gian Marcelo. O rapaz relatou aos policiais a sua participação no crime e forneceu informações sobre a dinâmica do crime, indicando um imóvel utilizado para armazenar materiais subtraídos e outros objetos ilícitos, localizado no bairro Tijuca, em Campo Grande.

No endereço, foram apreendidos uma espingarda calibre 12, uma pistola, diversos dispositivos do tipo kit Roni, utilizados para adaptar pistolas, além de pneus e mercadorias de origem paraguaia, incluindo produtos de contrabando.

Latrocínio

Gian Marcelo, de 27 anos, foi morto após ser baleado durante um assalto na noite de sexta-feira (16), no Parque do Lageado, em Campo Grande. Ele foi atingido nas costas ao tentar fugir de criminosos armados e encapuzados. Na ocasião, os autores roubaram um veículo Volkswagen Gol, que posteriormente foi incendiado.

Gian havia acabado de chegar de Ponta Porã com a esposa quando foi abordado pelos  criminosos. Após ser baleado, o homem foi socorrido em estado grave e encaminhado para atendimento médico. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois no hospital Santa Casa de Campo Grande.

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