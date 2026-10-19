Domingo de eleição deve ser chuvoso em Mato Grosso do Sul

Segundo turno das eleições 2026, que será realizado no próximo domingo (25), deve ser chuvoso em Mato Grosso do Sul.
De acordo com o meteorologista, Natálio Abrahão, a previsão é que o domingo de eleição seja de chuva forte ou moderada, com rajadas de vento, raios, trovões e relâmpagos.
O tempo deve ser permanecer instável, nublado e fechado, com temperaturas amenas, clima fresco e alta umidade relativa do ar.
Segundo Abrahão, a chuva será mais intensa na região Sul do Estado, que abrange os municípios de Amambai, Aral Moreira, Coronel Sapucaia, Eldorado, Iguatemi, Japorã, Mundo Novo, Paranhos, Ponta Porã, Sete Quedas e Tacuru.
A região central de MS também terá chuva, incluindo Campo Grande. "[O tempo] não será nada agradável em vários município do sul do estado, inclusive Campo Grade. [Haverá] chuva moderada a forte decorrer do dia 25 de outubro", explicou o meteorologista ao Correio do Estado.
Apesar da chuva, a votação seguirá normalmente, pois as urnas eletrônicas estarão carregadas.
Confira a previsão do tempo para os principais municípios de MS no domingo (25):
|MUNICÍPIO
|CONDIÇÕES METEOROLÓGICAS
|TEMPERATURA
|Campo Grande
|Possibilidade de chuva
|20°C / 27°C
|Dourados
|Possibilidade de chuva
|19°C / 27°C
|Corumbá
|Possibilidade de chuva
|23°C / 30°C
|Três Lagoas
|Possibilidade de chuva
|21°C / 31°C
|Ponta Porã
|Possibilidade de chuva
|17°C / 24°C
|Bonito
|Possibilidade de chuva
|21 / 26°C
|Aquidauana
|Possibilidade de chuva
|22°C / 28°C
Fonte: Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet)
Vale ressaltar que o primeiro turno, realizado em 4 de outubro, também foi chuvoso. Vários municípios ficaram temporariamente sem luz por conta das chuvas, mas, o fato não atrapalhou a votação, pois as urnas eletrônicas estavam com a bateria carregada.
Porém, Mato Grosso do Sul registrou abstenção recorde: 483.210 eleitores faltaram no primeiro turno por quaisquer motivos: viagem, compromisso, mudança de cidade, ou até mesmo por conta do tempo chuvoso. O número representa 23,87% de abstenção.