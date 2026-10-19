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LUTO

Morre Elias Gaza Dib, ex-vereador de Campo Grande, aos 72 anos

Advogado exerceu quatro mandatos na Câmara Municipal, entre 1989 e 2004

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

19/10/2026 - 08h43
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O advogado e ex-vereador de Campo Grande Elias Gaza Dib morreu na madrugada desta segunda-feira (19), aos 72 anos. O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de Mato Grosso do Sul, postou uma nota de pesar assinada pelo presidente estadual da legenda, Waldemir Moka.

Com uma trajetória de 16 anos na Câmara Municipal, Elias exerceu quatro mandatos consecutivos como vereador, entre 1989 e 2004, pelo então Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), atual MDB.

Ao longo da carreira política, participou da vida pública da Capital e consolidou sua atuação dentro da legenda. Nas eleições municipais de 1996, foi eleito vereador com 4.334 votos. Quatro anos depois, conquistou a reeleição com 3.734 votos.

Elias também disputou uma vaga na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul em 1994, quando recebeu 3.985 votos e ficou na suplência.

Além da atuação política, seu nome consta nos registros históricos da Santa Casa de Campo Grande como presidente da instituição no período de 2006 a 2007. 

Nota de pesar

Em manifestação publicada nas redes sociais, o presidente estadual do MDB, Waldemir Moka, lamentou a morte do ex-parlamentar e destacou os serviços prestados à população campo-grandense.

Na nota, o dirigente ressaltou a contribuição de Elias para a história política do município e seu compromisso com a comunidade durante os quatro mandatos exercidos na Câmara Municipal.

O partido também manifestou solidariedade aos familiares e amigos do ex-vereador, desejando força e conforto neste momento de luto. 

Até a publicação desta matéria, não haviam sido divulgadas informações confirmadas sobre a causa da morte, o local do velório e o horário do sepultamento.

 

No Interior

Idoso morre após caminhonete cair em valeta durante caçada em Dourados

Três amigos que acompanhavam a vítima ficaram feridos; dois permanecem internados

19/10/2026 09h50

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Caminhonete caiu em uma valeta durante uma caçada na região da Picadinha, em Dourados

Caminhonete caiu em uma valeta durante uma caçada na região da Picadinha, em Dourados Foto: Dourados News

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Um idoso morreu na noite do último domingo, 18, em Dourados, após a camionete em que dirigia cair em uma valeta. A vítima, Paulo Rodrigues Machado, de 74 anos, realizava uma caçada com amigos em uma fazenda na região de Picadinha. 

Segundo informações divulgadas pelo Dourados News, Paulo havia saído para caçar acompanhado de três amigos, Gesse, de 29 anos; Amauri, de 47; e Vitor, de 31. Durante o trajeto pela propriedade rural, o veículo saiu da pista e caiu na valeta.

O motorista sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local. Os três passageiros também ficaram feridos e foram encaminhados para atendimento médico. 

Gesse recebeu alta hospitalar, enquanto Amauri e Vitor continuavam internados na manhã desta segunda-feira (19).

Paulo era morador do Jardim Flórida II, em Dourados. As circunstâncias do acidente ainda estão sendo apuradas.
 

POLÍCIA

Acusado de latrocínio morre em confronto com o Choque em Campo Grande

Um outro homem foi preso durante a ação e confessou sua participação no crime, que aconteceu na sexta-feira (16), no Parque do Lageado

19/10/2026 09h45

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Confronto aconteceu na madrugada desta segunda-feira (19), no bairro Caiobá, em Campo Grande

Confronto aconteceu na madrugada desta segunda-feira (19), no bairro Caiobá, em Campo Grande Divulgação: Batalhão de Choque da Polícia Militar

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Na madrugada desta segunda-feira (19), um homem, identificado como Bruno Rafael Souza da Silva, de 18 anos, foi morto após entrar em confronto com policiais do Batalhão de Choque da Polícia Militar, no bairro Caiobá, em Campo Grande. O jovem era apontado como o responsável pelo disparo que vitimou Gian Marcelo Samaniego Ramão durante um latrocínio na última sexta-feira (16), no Parque do Lageado.

 A equipe do Batalhão de Choque deslocou-se até o imóvel no bairro Caiobá, onde estaria o Bruno. Durante a tentativa de abordagem, o suspeito sacou um revólver e apontou a arma contra os policiais, desobedecendo as ordens para largá-la e gerando uma situação de agressão iminente, de acordo com o relato oficial dos militares.

Diante da ameaça, os policiais atiraram contra o indivíduo, que posteriormente foi desarmado, socorrido e levado ao Centro Regional de Saúde (CRS) do Coophavila, onde deu entrada com sinais vitais, mas posteriormente morreu.

A perícia técnica compareceu ao local e as demais providências de polícia judiciária foram adotadas. As armas de fogo e os materiais relacionados à ocorrência foram apreendidos para os procedimentos legais cabíveis.

Além de Bruno, o Batalhão de Choque também prendeu Yuri Silva Santos Modesto, de 27 anos, envolvido no latrocínio de Gian Marcelo. O rapaz relatou aos policiais a sua participação no crime e forneceu informações sobre a dinâmica do crime, indicando um imóvel utilizado para armazenar materiais subtraídos e outros objetos ilícitos, localizado no bairro Tijuca, em Campo Grande.

No endereço, foram apreendidos uma espingarda calibre 12, uma pistola, diversos dispositivos do tipo kit Roni, utilizados para adaptar pistolas, além de pneus e mercadorias de origem paraguaia, incluindo produtos de contrabando.

Latrocínio

Gian Marcelo, de 27 anos, foi morto após ser baleado durante um assalto na noite de sexta-feira (16), no Parque do Lageado, em Campo Grande. Ele foi atingido nas costas ao tentar fugir de criminosos armados e encapuzados. Na ocasião, os autores roubaram um veículo Volkswagen Gol, que posteriormente foi incendiado.

Gian havia acabado de chegar de Ponta Porã com a esposa quando foi abordado pelos  criminosos. Após ser baleado, o homem foi socorrido em estado grave e encaminhado para atendimento médico. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu horas depois no hospital Santa Casa de Campo Grande.

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