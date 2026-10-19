Morre Elias Gaza Dib, ex-vereador de Campo Grande, aos 72 anos

Elias Gaza Dib exerceu quatro mandatos como vereador de Campo Grande, entre 1989 e 2004, pelo então PMDB - Divulgação

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O advogado e ex-vereador de Campo Grande Elias Gaza Dib morreu na madrugada desta segunda-feira (19), aos 72 anos. O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) de Mato Grosso do Sul, postou uma nota de pesar assinada pelo presidente estadual da legenda, Waldemir Moka.

Com uma trajetória de 16 anos na Câmara Municipal, Elias exerceu quatro mandatos consecutivos como vereador, entre 1989 e 2004, pelo então Partido do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), atual MDB.

Ao longo da carreira política, participou da vida pública da Capital e consolidou sua atuação dentro da legenda. Nas eleições municipais de 1996, foi eleito vereador com 4.334 votos. Quatro anos depois, conquistou a reeleição com 3.734 votos.

Elias também disputou uma vaga na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul em 1994, quando recebeu 3.985 votos e ficou na suplência.

Além da atuação política, seu nome consta nos registros históricos da Santa Casa de Campo Grande como presidente da instituição no período de 2006 a 2007.

Nota de pesar

Em manifestação publicada nas redes sociais, o presidente estadual do MDB, Waldemir Moka, lamentou a morte do ex-parlamentar e destacou os serviços prestados à população campo-grandense.

Na nota, o dirigente ressaltou a contribuição de Elias para a história política do município e seu compromisso com a comunidade durante os quatro mandatos exercidos na Câmara Municipal.

O partido também manifestou solidariedade aos familiares e amigos do ex-vereador, desejando força e conforto neste momento de luto.

Até a publicação desta matéria, não haviam sido divulgadas informações confirmadas sobre a causa da morte, o local do velório e o horário do sepultamento.