Cidades

tempo

Domingo tem alerta de chuvas intensas, tempestade e onda de calor em MS

Onda de calor e tempestade afetam a esma região simultaneamente

Mariana Piell

Mariana Piell

28/12/2025 - 11h00
O Instituto Nacional de Meteorologia está com três alertas de Perigo Potencial e Grande Perigo ativos para Mato Grosso do Sul neste domingo (28): chuvas intensas, tempestade e onda de calor.

Onda de calor

Com grau de severidade de Grande Perigo, a onda de calor, prevista pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), atinge 13 municípios da região leste do estado desde a última terça-feira (23) e segue ativa até amanhã (29). São afetados: Água Clara, Anaurilândia, Aparecida do Taboado, Bataguassu, Batayporã, Brasilândia, Cassilândia, Chapadão do Sul, Inocência, Paranaíba, Santa Rita do Pardo, Selvíria e Três Lagoas.

Chuvas intensas

Com algumas pequenas exceções, praticamente todo o Mato Grosso do Sul está sob alerta de Perigo Potencial para chuvas intensas entre hoje e amanhã (29) em 62 municípios. Estão dentro da zona de perigo: Água Clara, Alcinópolis, Amambai, Anastácio, Anaurilândia, Angélica, Antônio João, Aquidauana, Aral Moreira, Bandeirantes, Bataguassu, Batayporã, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Brasilândia, Caarapó, Camapuã, Campo Grande, Caracol, Corguinho, Coronel Sapucaia, Corumbá, Costa Rica, Coxim, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Douradina, Dourados, Eldorado, Fátima do Sul, Figueirão, Glória de Dourados, Guia Lopes da Laguna, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jaraguari, Jardim, Jateí, Juti, Laguna Carapã, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte do Sul, Paraíso das Águas, Paranhos, Pedro Gomes, Ponta Porã, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Negro, Rio Verde de Mato Grosso, Rochedo, Santa Rita do Pardo, São Gabriel do Oeste, Sete Quedas, Sidrolândia, Sonora, Tacuru, Taquarussu, Terenos, Três Lagoas e Vicentina.

Tempestades

Com alerta de Perigo Potencial válido até o final do dia de hoje, as tempestades estão previstas para atingirem a região leste do estado, em especial os seguintes municípios: Água Clara, Alcinópolis, Aparecida do Taboado, Brasilândia, Cassilândia, Chapadão do Sul, Costa Rica, Inocência, Paraíso das Águas, Paranaíba, Santa Rita do Pardo, Selvíria, Sonora e Três Lagoas

Se proteja

  • Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).
  • Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
  • Se mantenha hidratado e evite exposição ao sol.
  • Em caso de perigo, fale com a Defesa Civil (telefone 199) e com o Corpo de Bombeiros (telefone 193).

 

EDUCAÇÃO

Com 6 mil integrantes, Sindicato dos Professores Temporários é fundado em MS

Categoria representa todos os professores do ensino básico (fundamental e médio), regular, técnico, profissionalizante e ensino superior, desde que seja profissional temporário da Rede Estadual de Ensino (REE-MS)

28/12/2025 08h40

Assembleia Geral de Fundação do SINPROTEMP-MS, realizada no dia 18 de dezembro de 2025

Assembleia Geral de Fundação do SINPROTEMP-MS, realizada no dia 18 de dezembro de 2025 Fábio Oliveira

Mato Grosso do Sul ganhou mais um sindicato na área da educação em 2025.

Sindicato dos Professores Temporários (SINPROTEMP-MS) é específico para professores temporários da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul (REE-MS)

Foi criado em Assembleia Geral de Fundação no dia 18 de dezembro de 2025, conforme edital publicado no Diário Oficial da União e no Correio do Estado – jornal de grande circulação em MS.

A classe representa todos os professores do ensino básico (fundamental e médio), regular, técnico, profissionalizante e ensino superior, desde que seja profissional temporário da REE-MS.

Assembleia Geral de Fundação do SINPROTEMP-MS, realizada no dia 18 de dezembro de 2025Identidade visual do Sindicato dos Professores Temporários

Possui 6.229 integrantes, que são professores que integram grupos e associações vinculadas ao SINPROTEMP-MS.

Segundo o integrante do SINPROTEMP-MS, professor Fábio Oliveira Rodrigues, o sindicato foi criado para suprir a falta de defesa e representação nos sindicatos existentes: Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (FETEMS) e Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública (ACP).

O sindicato defende:

  • equiparação salarial com efetivos
  • pagamento correto de 13º
  • férias
  • FGTSs
  • seguro-desemprego
  • manutenção da remuneração durante todo o contrato Plano de Seguridade Social do Servidor (PSS), com licenças (maternidade, paternidade, médica)
  • realização de concursos públicos
  • vínculos bi ou trienais
  • regras claras e transparentes de lotação de professores
  • formação continuada
  • reconhecimento de titulação

De acordo com o integrante do SINPROTEMP-MS, professor Leonardo Pescinelli Martins, a Rede Estadual de Ensino possui aproximadamente 28.800 professores, dos quais cerca de 72% — em torno de 20.160 docentes — atuam em regime temporário.

Segundo Pescinelli, atualmente, um professor efetivo da REE-MS, com carga horária de 40 horas/aula, inicia a carreira com remuneração mensal em torno de R$ 13.380,00. Já o professor temporário, na mesma carga horária, recebe aproximadamente R$ 7.500,00, o que representa uma diferença salarial de cerca de 43%.

“A começar que a contratação temporária de professores, em tese, é uma exceção à regra, como um “botão de emergência”. Nosso Estado fez dessa exceção regra! Somos hoje 72% dos professores”, desabafou Pescinelli.

Segundo o integrante do SINPROTEMP-MS, professor Fábio Oliveira Rodrigues, a Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (FETEMS) e Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública (ACP) não representam ou defendem os interesses dos professores temporários.

"É inaceitável que uma federação e sindicatos que afirmam representar os professores ignorem, de forma sistemática, as reivindicações dos professores temporários. Limitam-se a campanhas de filiação, mas não avançam na defesa concreta dos nossos direitos nem na conquista de melhorias reais para essa categoria no Estado. Somos mais de 60% dos docentes da Rede Estadual de Mato Grosso do Sul e exigimos respeito, representação legítima e compromisso efetivo. Esse respeito não virá de quem nos ignora. Ele será construído a partir do SINPROTEMP-MS, um sindicato criado por e para professores temporários. Estamos cansados da omissão da FETEMS, da ACP e dos SINTEDS. Foram feitas mais de 12 tentativas de diálogo com os Sindicatos existentes para tentar levar as pautas construídas pela própria classe e nenhum desses diálogos sequer saíram do campo da utopia. Era necessário então fazer a luta no campo de batalha e com as mesmas ferramentas, para garantir aos temporários dignidades!”, disse Fábio Oliveira ao Correio do Estado.

O sindicato visa defender os interesses, diminuir as desigualdades e lutar pelos direitos dos professores temporários da rede pública de ensino de Mato Grosso do Sul.

“Diante da repetição de omissões e da naturalização da precarização, eu decidi romper com a lógica do sistema vigente e propor a criação de um sindicato específico para os professores temporários, proposta que foi acolhida e fortalecida pela própria categoria. O SINPROTEMP-MS nasce dessa decisão consciente de transformar indignação em estrutura, reivindicação em proposta e mobilização em institucionalidade. A defesa dos professores temporários não surgiu de uma conjuntura momentânea, mas de uma trajetória construída ao longo dos anos, a partir da escuta direta da categoria e do enfrentamento responsável das desigualdades que se consolidaram no sistema educacional. Desde 2019, esse compromisso se materializou em ações concretas, diálogo permanente e organização coletiva. Mais do que uma entidade sindical, o sindicato expressa a convicção de que políticas públicas só se sustentam quando são construídas com quem vive a realidade da educação todos os dias”, complementou Fábio Oliveira.

O QUE DIZ A FETEMS

A presidenta da FETEMS, professora Deumeires Morais, discorda que a federação não apoia os professores temporários.

"Nós discordamos e não é verdade que a FETEMES e os 74 sindicatos municipais filiados não defendem os direitos dos profissionais temporários da educação. A FETEMES está numa campanha de mobilização desde o mês de abril para a realização de concurso público. O concurso público é para professores efetivos ou para professores temporários? Quando a FETEMS defende o processo seletivo, não está falando para professores efetivos, nós estamos defendendo professores temporários. Então, nós estamos na defesa desses professores quando falamos na realização de concurso público. Inclusive, defendemos que o concurso público, não traz só a igualdade de salário, ele traz a dignidade desse professor de poder ter o direito da carreira, estabilidade, direito de contribuir para a previdência própria, o direito de poder também se associar a Cassems na sua integralidade", explicou a presidenta ao Correio do Estado.

O QUE DIZ A ACP

De acordo com o presidente da ACP, Gilvano Bronzoni, o sindicato campo-grandense luta pelos direitos dos professores temporários e repudia quem os desrespeita.

"A princípio vemos como devaneio de alguns essas ações. Não dividimos a categoria, ao contrário, repudiamos qualquer ação que tente enfraquecer inclusive a parte mais vulnerável que são os professores temporários. A FETEMS a ACP acabaram de ganhar uma ação que contempla os professores temporários da Rede Estadual no que diz respeito a férias entre os anos de 2011 e 2019"

Veja aqui o Edital de Convocação para Fundação, Eleição e Posse da Diretoria do Sindicato da Categoria Profissional Diferenciada dos Professores Temporários de MS, publicado no Correio do Estado, em 27 de novembro de 2025.

INTERDIÇÃO

Encerramento de ano jubilar deve reunir 7 mil fiéis neste domingo na Capital

Presidida pelo arcebispo metropolitano Dom Dimas, missa de encerramento do Jubileu da Esperança será neste domingo (28), às 16h, no Centro de Campo Grande

27/12/2025 18h30

Despedida do ano jubilar de 2025 deve reunir 7 mil fiéis em Campo Grande neste domingo (28)

Despedida do ano jubilar de 2025 deve reunir 7 mil fiéis em Campo Grande neste domingo (28) Foto: Divulgação

Marcado por ser um ano jubilar, os católicos campo-grandenses terão a oportunidade de se despedir de 2025 neste final de semana. Sob presidência do arcebispo metropolitano Dom Dimas, a região central da Capital recebe a missa de encerramento do Jubileu da Esperança neste domingo (28), às 16h.

Ano jubilar, 2025 foi recheado de eventos e atividades da Arquidiocese que contemplaram diversos grupos não só de fiéis, mas também em ações de lembrança à profissionais da esfera civil, como por exemplo no Direito, Educação, Universitários, Segurança Pública e Saúde.

Como reportado pelo Correio do Estado no fim do ano passado, Dom Dimas explicou sobre o termo de origem bíblica, considerado que Jesus tenha nascido no ano um de nossa era, esse “jubileu” ou grande alegria, aconteciam em datas espaçadas, sendo inicialmente a 200 anos, sendo encurtada para 100; 50 e, nos últimos tempos, a cada 25 anos.

“Estaremos completando 2025 anos do nascimento de Jesus. No ano que vem, nós teremos duas grandes celebrações: do jubileu da encarnação, mas no ano que vem, nós estaremos comemorando também 1.700 anos do Concílio de Niceia”, disse o arcebispo no final do ano passado sobre 2025.

Para encerrar 2025 com ‘chave de ouro’, foi anunciado que a missa de encerramento, que marca a despedida do ano jubilar, será na tarde deste domingo, na Travessa Lydia Baís, com estimativa de receber sete mil campo-grandenses. A realização fica por conta da Catedral Nossa Senhora da Abadia e Santo Antônio de Pádua.

Ainda, a assessoria informa que, excepcionalmente neste dia, todos os párocos e religiosos da diocese estarão reunidos no encerramento e, portanto, não haverá missas no período vespertino e noturno nas demais igrejas.

O local também contará com telões, tendas e praça de alimentação para aqueles que estiverem na missa. 

Interdição de ruas

Em razão da estrutura e da realização do encerramento, haverá alterações no trânsito nas imediações da Catedral:

  • A Travessa Lydia Baís estará bloqueada a partir de sexta-feira (26) às 15h até segunda-feira (29) às 15h.
  • A Rua Sete de Setembro, entre a Rua 14 de Julho e Rua Calógeras, estará bloqueada no sábado (27) às 06h até segunda-feira (29) às 14h.

No comunicado enviado à reportagem, a organização orienta os fiéis e a população a utilizarem rotas alternativas e chegarem com antecedência.

