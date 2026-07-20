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Lojas Americanas

Após reforma, Lojas Americanas reabre no centro de Campo Grande

Loja passou 10 dias fechada e volta a funcionar na próxima quinta-feira (23)

Karina Varjão

Karina Varjão

20/07/2026 - 18h15
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Depois de 30 dias de reforma, a Lojas Americanas reabre as portas na próxima quinta-feira (23). A loja, localizada na Rua Marechal Rondon, ao lado do Pátio, o Shopping do Centro, passou 10 dias fechada e abre as portas totalmente reformada nesta semana a partir das 10h. 

Essa é uma das 29 lojas da franquia espalhadas pelo Mato Grosso do Sul, sendo quatro delas em Campo Grande.

Loja reabre na próxima quinta-feira (23) às 10h em Campo Grande / FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

A loja teve sua área de vendas otimizada, com um novo layout que melhora a circulação dos clientes para fornecer uma experiência de compra ainda mais fluida.

A unidade oferece, ainda, uma ampla gama de produtos variados, como de alimentos, bebidas, higiene pessoal, beleza, brinquedos, papelaria, utilidades domésticas, entre outros, atendendo às necessidades de cada consumidor. 

A loja também tem um espaço destinado ao atendimento virtual, e uma categoria chamada de "Prateleira Infinita", que amplia a variedade física ao disponibilizar produtos do digital diretamente no ponto de venda.

A estratégia faz parte de ações voltadas à estabilização de bases físicas da franquia, após o fechamento de mais de 300 lojas em todo o País. 

De acordo com o presidente da Companhia, Fernando Soares, esse ciclo deve ser voltado à reestruturação e reorganização para uma retomada no número de consumidores. 

Virtual

Atualmente, a Americanas opera em mais de 800 cidades e registra aproximadamente 95 milhões de visitas mensais, considerando lojas físicas, site e aplicativo. A base digital também inclui mais de 35 milhões de seguidores nas redes sociais.

Além da expansão física, a Americanas aposta na evolução do canal digital. Hoje, contudo, o digital representa apenas cerca de 4% das vendas totais.

Segundo Soares, o foco é elevar a frequência e o tíquete médio dos consumidores, mais do que a aquisição de novos clientes. Nesse contexto, iniciativas como o programa Cliente A tendem a ampliar o gasto e a recorrência nas lojas.

A Americanas avalia que sua rede de lojas físicas pode ser utilizada como plataforma logística para parceiros, em um movimento que reforça o papel das unidades como hubs de distribuição dentro do novo modelo de negócios da companhia.

Segundo Soares, a capilaridade da empresa abre espaço para parcerias com plataformas digitais interessadas em ampliar sua presença no País.

"Será que algum marketplace não precisa de cerca de 1.500 pontos de entrega no Brasil? Eu acho que sim", afirmou o executivo, durante teleconferência.

*com informações Estadão Conteúdo

Saúde Pública

Campo Grande conquista bolsas federais para formar novos psiquiatras no SUS

Ministério da Saúde homologa financiamento de duas bolsas de residência médica em Psiquiatria para a Capital; Ponta Porã também é contemplada com vagas para Medicina de Família e Comunidade

20/07/2026 17h29

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Campo Grande foi contemplada pelo Ministério da Saúde com novas bolsas federais para a formação de médicos especialistas em Psiquiatria.

A medida foi oficializada em portaria publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (20), que homologa o resultado da primeira chamada do Programa Nacional de Apoio à Formação de Médicos Especialistas em Áreas Estratégicas (Pró-Residência). 

Pela portaria, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Sesau), terá duas bolsas para médicos residentes do primeiro ano (R1) do Programa de Residência Médica em Psiquiatria. 

Apesar da autorização das bolsas pelo Ministério da Saúde, o processo seletivo ainda não foi aberto.

A expectativa é que a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) publique um edital com as regras para participação, incluindo os requisitos, o período de inscrições, o cronograma, as etapas de seleção e a data de início da residência.

O financiamento será custeado pelo Ministério da Saúde, dentro da política nacional de ampliação da formação de especialistas para o Sistema Único de Saúde (SUS). 

A publicação não cria um novo programa de residência, mas garante o financiamento federal das bolsas para programas previamente habilitados e aprovados pelo governo federal.

Segundo o Ministério da Saúde, a iniciativa faz parte da estratégia de fortalecer áreas consideradas prioritárias para o SUS e reduzir a desigualdade na distribuição de médicos especialistas pelo país. 

Reforço para a saúde mental

A autorização ocorre em um momento de crescente demanda por atendimento em saúde mental.

Nos últimos anos, a procura por consultas psiquiátricas e acompanhamento especializado aumentou significativamente na rede pública, impulsionada pelo crescimento dos casos de ansiedade, depressão, transtornos relacionados ao uso de drogas e outras doenças psiquiátricas.

Os médicos residentes atuam diretamente nas unidades de saúde durante o período de especialização, sob supervisão de profissionais experientes, conciliando atendimento à população com atividades de ensino e pesquisa.

Dessa forma, além de ampliar a formação de especialistas, as bolsas contribuem para reforçar a assistência prestada pelo SUS.

Ponta Porã também foi contemplada

Além de Campo Grande, Mato Grosso do Sul também teve outro programa beneficiado pela portaria.

O Fundo Municipal de Saúde de Ponta Porã recebeu autorização para o financiamento de seis bolsas para médicos residentes do primeiro ano (R1) destinadas ao Programa de Residência Médica em Medicina de Família e Comunidade.

A especialidade é considerada uma das bases da Atenção Primária à Saúde e tem papel estratégico na prevenção de doenças, no acompanhamento contínuo dos pacientes e na redução da pressão sobre os serviços hospitalares. 

Pró-Residência

O Programa Nacional de Apoio à Formação de Médicos Especialistas em Áreas Estratégicas (Pró-Residência) tem como objetivo ampliar a oferta de especialistas em regiões e especialidades consideradas prioritárias para o Sistema Único de Saúde.

Na portaria publicada nesta segunda-feira, o Ministério da Saúde homologou o resultado da primeira chamada dos programas habilitados e definiu o quantitativo de bolsas financiadas pela União para cada instituição participante.

A partir da publicação, os programas contemplados deverão formalizar a adesão por meio do Sistema de Gestão das Residências em Saúde (SIG-Residências), conforme estabelece o ato oficial.

decisão judicial

Justiça proíbe que presos fiquem detidos em delegacias de MS

Justiça determinou ó fim da custódia rotineira de presos e adolescentes em conflito com a lei nas dependências da Polícia Civil e deu prazo de 180 dias para o Estado se adequar a decisão

20/07/2026 17h15

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Presos não poderão mais ficarem detidos em celas de delegacias da Polícia Civil

Presos não poderão mais ficarem detidos em celas de delegacias da Polícia Civil Foto: Arquivo / Sejusp

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Desembargadores da 5ª Câmara Cível de Mato Grosso do Sul negaram recurso do Estado e confirmaram sentença que determina o fim da custódia de presos e adolescentes apreendidos em celas de delegacias da Polícia Civil do Estado.

Em primeira instância, a ação civil coletiva foi  ajuizada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Mato Grosso do Sul (Sinpol/MS), pleiteando a desobrigação da Polícia Civil de custodiar presos e
adolescentes infratores, ainda que em caráter provisório, em dependências de prédios e unidades da Polícia Civil. 

O pedido foi deferido pela 1ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos de Campo Grande, mas o Governo do Estado entrou com apelação civil contra a sentença, que foi indeferida por unanimidade.

Dentre as razões recursais, o Estado alegou que os policiais civis são encarregados da detenção e guarda do preso até a liberação ou transferência à custódia dos agentes penitenciários e que seria inevitável que os policiais atuem na guarda de presos em situações pontuais e temporárias.

O Estado também afirmou que embora haja legislação federal sobre o tema, o argumento "carece de fundamento", citando necessidade de iniciativa do governador para sua efetivação.

Por fim, o governo alegou que a reorganização estrutural da custódia de presos envolve definição de logística, infraestrutura, redistribuição de efetivo, orçamento e cooperação interinstitucional, que são matérias típicas da esfera administrativa e que a decisão judicial avança sobre a autonomia do Executivo Estadual.

Desta forma, foi pedido prazo para apresentação de plano ou meios adequados para atingir o resultado ou subsidiariamente, a concessão de prazo significativamente mais dilatado.

Decisão judicial

Na decisão, os desembargadores ressaltaram que a custódia de presos em e adolescentes em unidades da Polícia Civil é vedada como regra, conforme determina a Lei Orgânica Nacional das Polícias Civis (Lei nº 14.735/2023), que estabelece que a custódia de presos em unidades da Polícia Civil só pode ocorrer em situações excepcionais previstas em lei.

Os magistrados afirmaram ainda que legislação federal prevalece sobre normas estaduais incompatíveis e, desta foram, a determinação judicial não viola a autonomia do Poder Executivo, apenas garante o cumprimento da lei.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) também destacou que a função constitucional da Polícia Civil é atuar na investigação criminal e na polícia judiciária, enquanto a custódia permanente de pessoas privadas de liberdade é atribuição da Polícia Penal.

Além disso, afirmou que dificuldades estruturais não justificam o descumprimento da legislação federal.

Assim, o recurso foi negado. O Estado terá o prazo de 180 dias para reorganizar a estrutura da segurança pública e adequar o cumprimento da decisão.

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