Dono do Zagaia Eco Resort, Celso Poli morre aos 83 anos

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Proprietário do Zagaia Eco Resort, Celso Poli, faleceu nesta quinta-feira (4), em Campo Grande. Ele tinha 83 anos. As causas da morte não foram divulgadas.

O Correio do Estado entrou em contato com a assessoria de imprensa do Resort para saber qual o motivo da morte, mas, foi informado que não será repassado em respeito à família.

Zagaia Eco Resort é o mais renomado hotel de luxo em Bonito, principal destino turístico de Mato Grosso do Sul.

Celso Poli nasceu em 18 de março de 1942 e se tornou ícone do turismo em Bonito, sendo responsável por diversas contribuições que ajudaram a consolidar o município como um dos principais destinos de ecoturismo do país.

Ele deixa a esposa Maria Aparecida e três filhos: Luciane, Celsinho e Guilherme.

A família Poli emitiu nota de pesar lamentando a morte de um dos ícones do turismo em Bonito.

“Empreendedor visionário e fundador do Zagaia Eco Resort, Celso dedicou sua vida ao trabalho, à família e à construção de um legado que ultrapassa fronteiras. Sua determinação e amor por Bonito foram fundamentais para ajudar a transformar o destino em uma das maiores referências em ecoturismo no Brasil e no mundo. Mais do que empresário, Celso Poli foi um homem generoso, de espírito alegre e acolhedor, que sempre acreditou no poder do turismo para unir pessoas, preservar a natureza e gerar oportunidades. A todos que compartilham deste momento de luto conosco, agradecemos pelas mensagens de solidariedade e carinho. Seu exemplo permanecerá vivo na memória de sua família, amigos e de todos que tiveram o privilégio de conviver com ele”.

O prefeito de Bonito, Josmail Rodrigues (PSDB), relembrou a importância de sua personalidade para o turismo da cidade e manifestou condolências à família.

“A Prefeitura Municipal de Bonito, por meio do prefeito Josmail Rodrigues, manifesta profundo pesar pelo falecimento do empresário Celso Poli, aos 83 anos, proprietário do Zagaia Eco Resort. Celso Poli teve um papel fundamental na história do turismo de Bonito, sendo responsável por diversas contribuições que ajudaram a consolidar o município como um dos principais destinos de ecoturismo do país. Neste momento de dor, a Prefeitura de Bonito expressa suas condolências e se solidariza com a família Poli, amigos e colaboradores, desejando força e conforto a todos”.