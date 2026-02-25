Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Operação Matrioska

Dracco participa de operação para desmantelar organização criminosa no Paraná

O líder da organização estava preso no presídio de segurança máxima em Campo Grande e comandava as operações de dentro da cela

Karina Varjão

Karina Varjão

25/02/2026 - 16h20
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul através do Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco) participou da Operação “Matrioska”, ação voltada à desarticulação de uma organização criminosa voltada ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. 

A Operação foi deflagrada pela Polícia Civil do Paraná e coordenada pelo Núcleo Regional de Pato Branco. Entre as medidas, foram cumpridas medidas cautelares expedidas pela Justiça no âmbito de investigação para apuração de tráfico de drogas, associação para o tráfico e lavagem de dinheiro. 

As investigações tiveram início no dia 26 de agosto de 2025, quando uma mulher residente em Pato Branco foi presa em um ônibus transportando mais de 2 quilos de crack no município de Realeza. 

Com a instauração do inquérito policial, foi identificada uma estrutura criminosa hierarquizada que adquiria, transportava, armazenava e distribuía entorpecentes, especialmente crack e cocaína. Além disso, também era responsável pela movimentação e ocultação de valores provenientes da atividade. 

As investigações mostraram que o grupo era liderado por um homem em custódia no sistema prisional de Mato Grosso do Sul. Mesmo preso, ele continuava no comando da organização, determinando rotas, coordenando a distribuição das drogas e gerenciando recursos financeiros por meio de contas bancárias de terceiros, que eram usadas para ocultar a origem dos valores.

As drogas eram transportadas de Mato Grosso do Sul até Pato Branco por mulheres que atuavam como “mulas”, viajando em ônibus de circulação normal, muitas vezes acompanhadas dos filhos, para despistar a fiscalização. 

Com base nas provas, a Polícia Civil do Paraná apelou pela expedição de 24 mandados de prisão preventiva e 34 de busca e apreensão, além do bloqueio e sequestro dos ativos financeiros, afim de desarticular a organização criminosa e interromper o fluxo financeiro ilícito. 

Os mandados deveriam ser cumpridos nos estados de Mato Grosso do Sul e Santa Catarina, com apoio das Polícias Civis locais. 

Em Mato Grosso do Sul, o DRACCO cumpriu mandados de prisão e busca e apreensão na cidade de Campo Grande. Um dos alvos já estava preso no presídio de segurança máxima. Após uma busca na cela do preso, sete aparelhos celulares foram apreendidos. 

No estado do Paraná, as ordens judiciais foram cumpridas nos municípios de Cascavel, Quedas do Iguaçu, Clevelândia, Mariópolis e Pato Branco. 

O nome da operação - Matrioska - faz referência à boneca russa que possui o mesmo nome, caracterizada por conter várias peças em seu interior, representando a estrutura em camadas da organização criminosa. 

O nome também remete à formação de ocultação de droga, quando é transportada junto ao corpo. Mais da metade dos investigados são mulheres, grande parte responsável por estratégias de logística, transporte, distribuição e gestão financeira do grupo. 

As investigações continuam com a análise do material apreendido, buscando identificar outros envolvidos e a responsabilização dos integrantes da organização. 

Divulgação Polícia Civil

projeto de lei

Abandonar animais na rua pode levar à cassação da CNH

Projeto de lei está em tramitação na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e prevê penalizações a motoristas que abandonarem animais

25/02/2026 15h30

Compartilhar
Motoristas que abandonarem animais poderão ser punidos com cassação da CNH

Motoristas que abandonarem animais poderão ser punidos com cassação da CNH Foto: Ilustração

Continue Lendo...

Um projeto de lei que tramita na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul quer estabelecer a cassação da carteira nacional de habilitação (CNH) para quem for flagrado abandonando animais no Estado. A matéria ainda não passou por votação no plenário.

A proposta de autoria do deputado estadual Lucas de Lima, altera a Lei 9.503, de 23 de setembro de 1997 - Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e prevê a cassação dos documentos nos casos em que for utilizado veículos automotores para o abandono dos animais.

O artigo proposto dispõe que:

"Será cassado o direito de dirigir do condutor que utilizar veículo automotor para abandonar animal em via pública, zona rural ou qualquer outro local inadequado, quando comprovado o fato por meio de imagem, flagrante ou auto de infração lavrado por autoridade competente".

Ainda segundo o projeto, a cassação da CNH não exclui a responsabilização penal e civil do infrator.

O órgão executivo de trânsito, após comunicação da autoridade policial ou ambiental competente, instaurará processo administrativo para aplicação da penalidade.

Na justificativa, o deputado afirma que o objetivo do projeto é combater o abandono de animais, que, segundo ele, é "frequentemente cometido por pessoas que utilizam veículos automotores para transportar e abandonar cães, gatos e outros animais domésticos em estradas e vias públicas".

Além do sofrimento causado aos animais, o abandono em rodovias e ruas representa risco à segurança no trânsito, podendo provocar acidentes graves.

"A cassação do direito de dirigir é uma medida proporcional à gravidade do ato e reforça o caráter educativo e punitivo da legislação de trânsito, integrando o sistema de proteção aos animais com o ordenamento jurídico viário brasileiro", diz a justificativa.

Lucas de Lima diz ainda que "o projeto é juridicamente viável, socialmente justo e tecnicamente compatível com o Código de Trânsito e com a Lei de Crimes Ambientais".

Tramitação

Atualmente, a proposição foi encaminhada para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR), onde será analisada a juridicidade, a constitucionalidade, a legalidade, a redação e a regimentalidade do projeto de lei.

Caso tenha parecer favorável, o projeto é encaminhado para votação no plenário pelos deputados estaduais. Caso tenha parecer contrário, a proposta pode ser arquivada.

Em relatório anexado, é recomendado que, caso haja aprovação em primeira discussão e votação em plenário, a proposta seja encaminhada para as seguintes Comissões Técnicas Permanentes de Mérito:

  • Comissão de Serviços Públicos, Obras, Transportes,infraestrutura e Administração, para análise dos aspectos relativos aos serviços públicos,
  • Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, para análise da política Estadual de Meio Ambiente, Legislação Ambiental e de Defesa Ecológica e assuntos relativos ao meio ambiente, recursos naturais renováveis, flora, fauna e solo.

Uma vez completada a 2ª discussão e votação em Plenário e caso a proposição tenha recebido emenda, esta será encaminhada à CCJR para votação e, em seguida, será enviada à Redação Final.

No relatório, é citada que já existe um projeto semelhante, em tramitação na Câmara dos Deputados, que trata do mesmo tema.

Abandono é crime

O abandono de animais é considerado crime, conforme a Lei nº 9.605 de 12 de fevereiro de 1998, conhecida como Lei dos Crimes Ambientais.

Ela responsabiliza pessoas físicas e jurídicas (empresas) civil, administrativa e penalmente por danos à fauna, flora, recursos naturais e patrimônio cultural.

O abandono de animais pode levar a pena de até 1 ano de prisão, o que é agravado se houver indícios de maus-tratos ou risco para a saúde do animal.

As penas também são aumentadas em casos de crimes contra espécies ameaçadas, durante a noite, ou com métodos de destruição em massa.

A legislação busca a reparação dos danos e o combate à impunidade em ilícitos ambientais, incluindo o descumprimento de normas, como operar sem a devida licença.

Abrigo público

O Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul acolheu ação civil pública proposta pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), reconhecendo a omissão do Município de Campo Grande na implementação de políticas públicas voltadas ao acolhimento de animais vítimas de abandono e maus-tratos, conforme divulgado pelo órgão na última segunda-feira (23).

A sentença, proferida pelo juiz Eduardo Lacerda Trevisan, da 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos, impõe ao município a obrigação de criar, no prazo de 180 dias, um Centro de Acolhimento Provisório e Adoção de Animais, além de adotar medidas permanentes de bem-estar, castração e guarda responsável.

NA ação, o MPMS usou dados que demonstram que milhares de cães e gatos estavam sendo resgatados em situações de maus-tratos e abandono, sem que houvesse estrutura pública para recebê-los.

Segundo levantamento anexado, mais de 2,8 mil animais se encontravam em abrigos independentes e Organizações Não-Governamental (ONGs) entre 2020 e 2022, todos mantidos por voluntários que assumiam custos e responsabilidades que deveriam ser do poder público.

A decisão judicial determina que o município ofereça atendimento veterinário permanente, alimentação adequada, alojamentos separados por porte e condição de saúde, higienização das instalações e registro oficial dos animais com microchipagem.

Também impõe a criação de campanhas periódicas de adoção e educação para guarda responsável, além da instituição de programas de famílias acolhedoras como alternativa ao abrigamento.

Campo Grande

Manutenção de emergência pode impactar fornecimento de água em 10 bairros

Normalização do abastecimento ocorrerá de forma gradativa, ao longo da tarde e parte da noite

25/02/2026 15h00

Compartilhar

Foto: Divulgação

Continue Lendo...

A Águas Guariroba, fornecedora de água de Campo Grande informa que, devido a uma manutenção emergencial no sistema de distribuição de grande diâmetro, pode ocorrer baixa pressão de água ao menos em 10 bairros da Capital na tarde desta quarta-feira (25). 

As regiões que podem ser impactadas são:

  • Carandá Bosque,
  • Centro,
  • Chácara Cachoeira,
  • Coronel Antonino,
  • Mata do Jacinto,
  • Jardim Talismã,
  • Monte Castelo,
  • Jardim dos Estados,
  • Parque dos Poderes,
  • Vila Rica.

A normalização do abastecimento ocorrerá de forma gradativa, ao longo da tarde e parte da noite, conforme a conclusão dos trabalhos e a retomada da pressurização da rede. A empresa reforça a importância do consumo consciente durante o período.

Entre os dias 9 e 13 deste mês, equipes da concessionária parte da rede de esgoto na região central, Jardim das Perdizes, Tijuca e Itamaracá. As obras visavam melhorar o sistema de esgotamento sanitário e a modernização da rede de água da Capital.

As reformas substituíram as antigas tubulações por outras mais modernas, seguras e duráveis.

Serviço 

A Águas Guariroba segue à disposição nos canais oficiais: 0800 642 0115 (SAC e WhatsApp), site www.aguasguariroba.com.br e aplicativo Águas APP.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Servidor estima que desembargador levou R$ 2 milhões para soltar megatraficante
aposentadoria compulsória

/ 2 dias

Servidor estima que desembargador levou R$ 2 milhões para soltar megatraficante

2

Inquérito investiga prefeitura de MS por pagar salário-base abaixo do mínimo aos servidores
CORREÇÃO DOS VENCIMENTOS

/ 1 dia

Inquérito investiga prefeitura de MS por pagar salário-base abaixo do mínimo aos servidores

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3620, terça-feira (24/02)
LOTERIA

/ 21 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3620, terça-feira (24/02)

4

Empreiteira dá desconto de 0,31% e fará reforma de R$ 45 milhões em aeroporto
Infraestrutura

/ 2 dias

Empreiteira dá desconto de 0,31% e fará reforma de R$ 45 milhões em aeroporto

5

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2976, terça-feira (24/02)
LOTERIA

/ 21 horas

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2976, terça-feira (24/02)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Aposentadorias do servidor público em Mato Grosso do Sul em 2026. Algo mudou?
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Aposentadorias do servidor público em Mato Grosso do Sul em 2026. Algo mudou?
Transporte de gado entre fazendas do mesmo dono
Provenzano

/ 6 dias

Transporte de gado entre fazendas do mesmo dono
É possível saber com quantos anos vou me aposentar?
Juliane Penteado

/ 13/02/2026

É possível saber com quantos anos vou me aposentar?
Você paga 27,5% de IR?
Provenzano

/ 12/02/2026

Você paga 27,5% de IR?