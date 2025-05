"Drives-thru" de vacinação serão reabertos neste fim de semana; confira

blacklist

Operação feita ontem identificou que grupo utilizou pelo menos 90 "mulas" para o transporte da droga

Investigação da Polícia Federal (PF) descobriu que a facção Primeiro Comando da Capital (PCC), de origem paulista, mas com grande atuação em Mato Grosso do Sul, levava cocaína da fronteira do Estado com o Paraguai para países da Europa, e um dos destinos era a capital da França, Paris.

A organização criminosa foi alvo da Operação Blacklist, deflagrada ontem, que teve como objetivo combater organização criminosa atuante no tráfico transnacional de drogas e armas de fogo, roubos e corrupção de agentes públicos.

A apuração da PF identificou que membros do PCC atuavam na fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai, trazendo drogas e armas de fogo que eram levadas para o estado de São Paulo, de onde parte da cocaína era encaminhada para a Europa.

“As investigações indicam que todos os envolvidos integravam organização criminosa ligada à facção paulista Primeiro Comando da Capital (PCC), com atuação coordenada dentro e fora de presídios. Há indícios de que pelo menos um dos alvos exercia função de comunicação interna da facção, repassando ordens e informações entre os membros presos e os em liberdade”, explicou a PF, em nota ao Correio do Estado.

Para o envio da droga ao exterior, a facção usava “mulas”, nome popularmente dado a pessoas que carregam pequena quantidade de drogas na bagagem ou, em alguns casos, ingerem o entorpecente.

A Polícia Federal afirma que, geralmente, essas “mulas” levavam de 9 quilos a 20 quilos de cocaína, entretanto, em uma das apreensões, uma pessoa que ia para Fortaleza foi encontrada com 30 kg da droga. Em outro flagrante, o destino era a capital da França.

“O grupo utilizava o envio por meio de ‘mulas’ – pessoas que transportavam cocaína em malas, geralmente com peso entre 9 kg e 20 kg, com a substância acondicionada de forma a dificultar a detecção por scanners. Durante a investigação, duas dessas mulas foram presas: uma no embarque para Paris e outra em direção a Fortaleza, com 30 kg da droga”, relatou a Polícia Federal à reportagem.

Não houve confirmação sobre qual aeroporto ocorreu o flagrante para o voo internacional, porém, apenas neste ano, ao menos dois casos foram registrados de passageiras tentando embarcar para Paris com cocaína, um no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas (SP), e outro no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro (RJ).

“A estimativa inicial é de que ao menos 90 ‘mulas’ tenham sido utilizadas pela organização”, relatou a Polícia Federal ao Correio do Estado.

De acordo com a corporação, a estimativa é de que essas pessoas possam ter transportado mais de 1,5 tonelada de cocaína para o exterior. “A Polícia Federal segue analisando os relatórios para consolidar essas informações”.

OPERAÇÃO BLACKLIST

Durante a Operação Blacklist, foram expedidos pela Justiça Federal em Ponta Porã nove mandados de prisão preventiva e nove mandados de busca e apreensão, que foram cumpridos nas cidades de São Paulo (SP), Ribeirão Preto (SP), Campo Grande, Dourados e Ponta Porã. Também houve a expedição de quatro mandados de busca e apreensão pela Justiça estadual de Ponta Porã.

“Durante o cumprimento das medidas judiciais, foram apreendidas munições em São Paulo, uma arma de fogo em Dourados e quatro armas em Ponta Porã. Também em Ponta Porã foram apreendidos três veículos. Em um dos locais investigados, foi encontrada uma impressora 3D que estaria sendo utilizada para a fabricação de acessórios e peças de armas de fogo”, informou a Polícia Federal, em nota.

Saiba

Segundo a Polícia Federal, a Operação Blacklist é um desdobramento da Operação Licantropia, que foi deflagrada em maio de 2023 e que descobriu um esquema de utilização de mulheres jovens como “mulas” para o tráfico internacional de cocaína. Na época, a PF divulgou que a operação foi o resultado de investigação que começou em novembro de 2022, a partir da prisão de uma mulher que tentava embarcar no Aeroporto Internacional de Ponta Porã, com destino a Campinas, com cerca de 20 kg de cocaína em uma mala.

