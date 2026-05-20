Campo Grande é a 41° melhor cidade para se viver no País e Japorã a 8ª pior

Pesquisa divulgada pelo Índice de Progresso Social (IPC) aponta que Campo Grande é a 41ª melhor cidade e 4ª melhor Capital do Brasil para se viver.
Mas, em contrapartida, Japorã ocupa o 8º lugar entre as piores cidades para se morar. Já Mato Grosso do Sul é o 7º estado do Brasil com melhor qualidade de vida.
O relatório mostra que a qualidade de vida no país segue marcada por desigualdades persistentes, com diferenças relevantes.
Confira o desempenho de cada município de MS:
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MUNICÍPIO
|
PONTUAÇÃO
|
RANKING MS
|
Campo Grande
|
69,77
|
1
|
Glória de Dourados
|
66,46
|
2
|
Dourados
|
65,89
|
3
|
Três Lagoas
|
65,47
|
4
|
Bataguassu
|
65,13
|
5
|
Jateí
|
64,68
|
6
|
Chapadão do Sul
|
64,50
|
7
|
Naviraí
|
64,42
|
8
|
Angélica
|
64,02
|
9
|
Nova Andradina
|
63,87
|
10
|
Rio Brilhante
|
63,71
|
11
|
São Gabriel do Oeste
|
63,57
|
12
|
Água Clara
|
63,12
|
13
|
Camapuã
|
62,98
|
14
|
Aparecida do Taboado
|
62,97
|
15
|
Paraíso das Águas
|
62,85
|
16
|
Vicentina
|
62,74
|
17
|
Eldorado
|
62,66
|
18
|
Santa Rita do Pardo
|
62,49
|
19
|
Bandeirantes
|
62,46
|
20
|
Maracaju
|
62,18
|
21
|
Deodápolis
|
62,04
|
22
|
Bela Vista
|
61,96
|
23
|
Jardim
|
61,94
|
24
|
Mundo Novo
|
61,91
|
25
|
Guia Lopes da Laguna
|
61,70
|
26
|
Inocência
|
61,60
|
27
|
Itaporã
|
61,51
|
28
|
Ribas do Rio Pardo
|
61,41
|
29
|
Bonito
|
61,40
|
30
|
Costa Rica
|
61,13
|
31
|
Corumbá
|
61,03
|
32
|
Coxim
|
60,95
|
33
|
Fátima do Sul
|
60,76
|
34
|
Ivinhema
|
60,74
|
35
|
Cassilândia
|
60,70
|
36
|
Paranaíba
|
60,68
|
37
|
Caracol
|
60,68
|
38
|
Anaurilândia
|
60,56
|
39
|
Brasilândia
|
60,48
|
40
|
Jaraguari
|
60,41
|
41
|
Rio Verde
|
60,40
|
42
|
Pedro Gomes
|
60,38
|
43
|
Rio Negro
|
60,33
|
44
|
Douradina
|
60,28
|
45
|
Nova Alvorada do Sul
|
60,22
|
46
|
Sete Quedas
|
59,98
|
47
|
Novo Horizonte do Sul
|
59,94
|
48
|
Ladário
|
59,82
|
49
|
Batayporã
|
59,74
|
50
|
Sidrolândia
|
59,31
|
51
|
Iguatemi
|
59,13
|
52
|
Alcinópolis
|
59,09
|
53
|
Corguinho
|
59,06
|
54
|
Anastácio
|
59,04
|
55
|
Figueirão
|
58,88
|
56
|
Bodoquena
|
58,88
|
57
|
Caarapó
|
58,81
|
58
|
Porto Murtinho
|
58,72
|
59
|
Sonora
|
58,26
|
60
|
Rochedo
|
58,25
|
61
|
Aquidauana
|
58,22
|
62
|
Selvíria
|
58,13
|
63
|
Taquarussu
|
57,78
|
64
|
Ponta Porã
|
57,78
|
65
|
Terenos
|
57,60
|
66
|
Juti
|
57,37
|
67
|
Miranda
|
56,40
|
68
|
Aral Moreira
|
56,32
|
69
|
Nioaque
|
55,80
|
70
|
Antônio João
|
55,47
|
71
|
Dois Irmãos do Buriti
|
55,31
|
72
|
Itaquiraí
|
55,15
|
73
|
Amambai
|
54,34
|
74
|
Laguna Carapã
|
53,99
|
75
|
Paranhos
|
51,66
|
76
|
Tacuru
|
50,59
|
77
|
Coronel Sapucaia
|
50,52
|
78
|
Japorã
|
46,23
|
79
Os municípios mais bem classificados no Brasil são:
Já os piores são:
Confira as melhores capitais para se viver:
Confira os estados brasileiros com melhor qualidade de vida:
A pesquisa leva em consideração 57 indicadores sociais e ambientais, organizados em três dimensões: necessidades humanas básicas, Fundamentos do bem-estar e oportunidades. Veja mais detalhadamente:
- Necessidades humanas básicas: nutrição e cuidados médicos básicos; água e saneamento; moradia e segurança pessoal
- Fundamentos do bem-estar: acesso ao conhecimento básico; acesso à informação e comunicação; saúde e bem-estar e qualidade do meio ambiente
- Oportunidades: direitos individuais; liberdades individuais e de escolha; inclusão social e acesso à educação superior
A pesquisa avaliou 5.570 municípios brasileiros. A pontuação vai de 0 a 100.