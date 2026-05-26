Drive-thru de vacinação supera 10 mil doses previstas

A Secretaria de Estado de Saúde (SES) divulgou nesta terça-feira, que a estratégia de vacinação contra a Influenza por drive-thru ultrapassou as 10 mil doses que estavam previstas inicialmente. A modalidade aconteceu no Quartel Central do Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS), no centro de Campo Grande.
O funcionamento ocorreu durante a semana e aos finais de semana desde o dia 16 de maio. Em entrevista ao Correio do Estado, o gerente de Imunização Frederico Moraes relatou que o planejamento era de aplicar 800 a 1 mil doses por dia ao longo dos finais de semana, e a média de 700 doses diárias de segunda a sexta-feira.
A imunização aconteceu com objetivo de facilitar o acesso a população, após a liberação da vacina para todos os públicos e registrou 10.130 pessoas imunizadas durante os dias da ação, que encerrou no último domingo (24).
Com duas modalidades, a drive-thru e para pedestres, a estrutura contou com apoio de 20 funcionários da equipe de saúde com coleta de dados e aplicação da dose, além da participação de equipes do CBBMS na organização do trânsito e fluxo nas ruas 14 de Julho e 26 de Agosto.
Conforme o Moraes, a adesão da população demonstra a importância de estratégias que ampliem o acesso a imunização, principalmente as que abrangem períodos fora do horário comercial, quando as pessoas possuem maior disponibildiade para ir até o local.
“A Influenza pode evoluir para casos graves, principalmente entre crianças, idosos e pessoas com comorbidades. O drive-thru amplia o acesso e permite que mais pessoas consigam se vacinar de forma rápida e segura. A grande procura registrada durante a mobilização reforça a conscientização da população sobre a importância da imunização”.
A vacina é considerada a principal forma de prevenção contra os riscos que a gripe pode causar e reduz as chances de agravamento em caso de contaminação, como internação e óbitos.
Apesar da modalidade drive-thru ter encerrado, a vacinação contra a Influenza segue disponível em todo o Estado e para toda a população a partir dos 6 meses de idade. As secretarias dos municípios devem manter ações de vacinação nas unidades de saúde para ampliar a cobertura vacinal.