Drive-thru de vacinação supera 10 mil doses previstas

imposto de renda

Receita Federal paga e cobra juros com base na taxa Selic, que está em 14,5% ao ano. A poupança, por exemplo, rende a metade disso.

Neste ano, cerca de 650 mil contribuintes de MS devem fazer a declaração. Destes, em torno de 130 mil terão de pagar imposto

Parcelar o pagamento do Imposto de Renda no máximo de parcelas possível (8) e estar incluído no primeiro lote de restituição normalmente são motivos de satisfação dos contribuintes. Porém, a matemática comprova que normalmente as duas situações são péssimos negócios.

A explicação é simples: a Receita Federal cobra e paga juros superiores ao da grande maioria das aplicações financeiras. O índice de correção dos valores a receber ou a pagar é a taxa Selic, que atualmente está em 14,5% ao ano. Além disso, ainda é acrescida a taxa de 1% a partir da segunda parcela, no caso daqueles que precisam pagar imposto após a entrega da declaração.

Para efeito de comparação, o contribuinte que tem alguma reserva na poupança recebe menos de 0,7% ao mês de correção. E, se este contribuinte parcelar seu IR, vai estar pagando mais que o dobro desta taxa para a Receita Federal. Até mesmo se esta reserva estiver aplicada em LCI, por exemplo, o rendimento ainda é inferior ao da taxa cobrada pela Receita.

E estes índices ajudam a explicar por que a Receita Federal vai fazer a maior restituição do Imposto de Renda (IR) da história logo no primeiro lote, no dia 29 deste mês. Serão R$ 16 bilhões distribuídos aos 8.749.992 contribuintes. Deste montante, serão R$ 272 milhões para 142 mil contribuintes de Mato Grosso do Sul.

Esta primeira remessa representa 40% das restituições previstas para serem pagas em 2026, tanto em valores quanto em número de contribuintes. Com isso, a Receita fica livre do pagamento de juros sobre este montante. Dos R$ 16 bilhões desse primeiro lote, R$ 8,64 bilhões irão para contribuintes com prioridade legal no reembolso.

Se estes 142 mil contribuintes de Mato Grosso do Sul esperassem um mês para receber, os R$ 272 milhões já teriam aumentado para cerca de R$ 275 milhões. Mas, se todos aplicarem sua restituição na poupança, valor total teria acréscimo de apenas R$ 1,8 milhão.

Embora o contribuinte não tenha a opção de escolher em qual lote quer estar incluído para receber a restituição, ele tem a possibilidade de entregar a declaração somente nos últimos dias e assim automaticamente os juros sobre aquilo que tem a receber serão maiores, já que não estará incluído no primeiro lote.

Em Mato Grosso do Sul, conforme previsão da Receita, cerca de 650 mil pessoas devem fazer a declaração em 2026. Deste montate, entre 15% e 20%, conforme dados dos anos anteriores, terão de pagar imposto.

Então, em torno de 130 mil terão de pagar IR a partir do dia 29 de maio e são estes que têm a opção de escolher se querem fazer o pagamento à vista ou em parcelas. E, havendo disponibilidade de recursos, o melhor negócio a fazer é pagar o mais rápido possível para escapar da alta taxa de juros. A previsão é de que nesta quarta-feira (27) ocorra nova redução da taxa Selic, que é definida pelo Banco Central. .

O pagamento do primeiro lote de restituição será feito nesta sexta-feira (29), prazo final para entregar as declarações deste ano, na conta ou na chave Pix do CPF informado na declaração do Imposto de Renda.

Como consultar?

A consulta, para saber se você está entre os contribuintes que receberão no primeiro lote da restituição pode ser feita na página da Receita Federal na internet. Basta clicar em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, no botão “Consultar a Restituição”. Também é possível fazer a consulta no aplicativo da Receita Federal, disponível para tablets e smartphones.