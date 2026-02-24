Duas apostas sortudas de MS levam mais de R$ 800 mil na Lotofácil

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Válido pelo sorteio 3619 da Lotofácil da última segunda-feira (23), duas apostas de Mato Grosso do Sul levaram pra casa mais de R$ 800 mil ao acertar os 15 números sorteados. O valor da premiação para o próximo sorteio está estimado em R$ 6,5 milhões.

Em Campo Grande, e no interior do Estado, em Dourados, duas apostas foram as sortudas da vez, junto a outras três, de Caxias do Sul (RS), Porto Feliz (SP) e São Paulo (SP), e dividiram o prêmio máximo.

Ambas do tipo simples, jogadas em espaço físico, e com cota única, as duas apostas de Mato Grosso do Sul embolsou R$ 888.751,35 cada.

A da capital marcou 17 números e conseguiu acertar os 15 números sorteados, já a de Dourados escolheu exatamente a quantidade de números mínimos para fazer o jogo, conseguiu cravar, acertar todos e levar o prêmio.

Com a sorte lançada, os números sorteados no concurso 3619 da Lotofácil, no Espaço da Sorte, em São Paulo que garantiu a bolada aos sul-mato-grossenses foram: 13 - 23 - 11 - 01 - 16 - 14 - 18 - 07 - 19 - 02 - 20 - 10 - 24 - 08 - 25.

O sorteio da Lotofácil é transmitido ao vivo pela Caixa Econômica Federal e pode ser assistido no canal oficial da Caixa no Youtube. O próximo sorteio ocorre nesta terça-feira, 24 de fevereiro, a partir das 21 horas, pelo concurso 3620.

Como apostar na Lotofácil

Os sorteios da Lotofácil são realizados diariamente, às segundas, terças, quartas, quintas, sextas-feiras e sábados, sempre às 20h (horário de MS).

O apostador marca entre 15 e 20 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números.

Há a possibilidade de deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,00.

Os prêmios prescrevem 90 dias após a data do sorteio. Após esse prazo, os valores são repassados ao Tesouro Nacional para aplicação no FIES - Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior.

É possível marcar mais números. No entanto, quanto mais números marcar, maior o preço da aposta.

Probabilidades

A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

Para a aposta simples, com 15 dezenas, que custa R$ 3,00, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 3.268.760, segundo a Caixa.

Já para uma aposta com 20 dezenas (limite máximo), a probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 211, ainda segundo a Caixa.

