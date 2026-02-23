Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Dupla acusada de matar jovem é presa após crime na Vila Marli

Rapaz de 25 anos foi esfaqueado na madrugada de domingo, socorrido à Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

23/02/2026 - 12h20
Dois homens foram presos em flagrante acusados de envolvimento no assassinato de Guilherme Soares dos Santos, de 25 anos, esfaqueado na madrugada de domingo (22), na Vila Marli, em Campo Grande.

A prisão foi realizada por equipes do Grupo de Operações e Investigações (GOI) e da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Cepol, após diligências iniciadas ainda no hospital.

Conforme as informações apuradas, a Polícia Militar foi acionada por volta das 8h, depois que o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) comunicou a existência de uma vítima caída ao solo com ferimento de arma branca no tórax e sangramento intenso.

Ao chegar ao local, os policiais encontraram o jovem caído, com grande quantidade de sangue ao redor. Segundo o boletim de ocorrência, Guilherme apresentava diversas perfurações provocadas por faca e, apesar da gravidade dos ferimentos, ainda estava consciente durante o atendimento. Questionado, ele não quis apontar os autores.

Investigação e prisão

Devido à gravidade do caso, o GOI foi acionado e esteve na Santa Casa, mas não conseguiu colher o depoimento da vítima em razão do estado clínico.

Durante os trabalhos periciais, foram apreendidos uma faca quebrada com cabo e lâmina localizados separadamente, uma bicicleta que possivelmente pertencia ao jovem e um aparelho celular danificado.

Com base na análise do local do crime, imagens de câmeras e informações preliminares sobre a dinâmica da agressão, os investigadores chegaram a dois suspeitos. Uma pessoa que preferiu não se identificar indicou as características dos envolvidos e o endereço onde eles poderiam ser encontrados.

No imóvel informado, com autorização da moradora, os policiais localizaram os dois homens. Conforme a polícia, eles teriam confessado informalmente a participação no crime, inclusive relatando detalhes da agressão.

Ambos receberam voz de prisão e foram encaminhados à delegacia, onde permanecem à disposição da Justiça pelo crime de homicídio.

Guilherme chegou a ser socorrido e encaminhado para atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade hospitalar.

Oportunidade

TJMS abre processo seletivo para estagiários de Direito em MS

Estão aptos a participar acadêmicos do 1º ao antepenúltimo semestre; saiba como se inscrever

23/02/2026 12h01

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul abriu inscrições para o processo seletivo de estagiários de Direito, para cadastro reserva em Terenos, município localizado a 31 quilômetros de Campo Grande.

Estão aptos a participar acadêmicos do curso de Direito do 1º ao antepenúltimo semestre, para preenchimento de cadastro reserva.

Os interessados devem realizar a inscrição na Secretaria do Foro da comarca, localizada na Avenida Pedro Celestino, s/n, na região central do município, até o dia 6 de março, das 12h às 18h.

Processo seletivo

Os exames serão aplicados no dia 12 de março, no Fórum da comarca de Terenos. Cabe ressaltar que será aplicada uma prova objetiva com 20 questões, distribuídas da seguinte forma:

  • 10 questões de Direito;
  • 10 questões de Língua Portuguesa.
  • Para ser aprovado, o candidato deverá obter 50% ou mais do total de pontos.

Divulgação do resultado

A listagem com nome e pontuação dos candidatos será divulgada no dia 17 de março, no mural localizado na entrada do prédio do Fórum.

Serão reservadas 10% das vagas para pessoas com deficiência.

Os candidatos aprovados serão convocados conforme a demanda da administração, seguindo rigorosamente a ordem de classificação.

Estágio

O estágio tem duração de um ano, podendo ser prorrogado por igual período. Segundo o edital, a jornada é de cinco horas diárias, de segunda a sexta-feira.

O estagiário regularmente credenciado e em exercício receberá bolsa-auxílio mensal e auxílio-transporte, em valores estabelecidos pela administração.

Para mais informações, basta acessar o edital CLICANDO AQUI.

TRÊS LAGOAS (MS)

MP abre inquérito para investigar corte de uma única árvore

Árvore foi derrubada sem nenhuma autorização do órgão competente e proprietária do imóvel foi multada e autuada

23/02/2026 11h40

árvore sete-copas, da espécie terminalia catappa

árvore sete-copas, da espécie terminalia catappa MARCELO VICTOR/arquivo

Derrubada de uma árvore entrou na mira do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS).

O MPMS instaurou Inquérito Civil para investigar o corte de uma árvore sete-copas, da espécie terminalia catappa, na calçada de uma residência localizada na rua Antônio de Barros Guerra, quadra 801, lote 00006, bairro Santa Rita, em Três Lagoas (MS).

A árvore foi derrubada sem nenhuma autorização do órgão competente - Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Agronegócio da Prefeitura Municipal de Três Lagoas.

Com isso, o Ministério Público transformou a notícia de fato em inquérito civil, com objetivo de apurar possível dano ambiental decorrente do corte sem autorização dos órgãos ambientais municipais.

A proprietária do imóvel foi notificada, levou multa de 250 UFMIs, foi autuada a plantar duas mudas de 1,5m de altura no mesmo local e ainda teve 15 dias para prestar esclarecimentos.

A justificativa do corte foi a de que a árvore apresentava estado avançado de senescência, tronco oco, raízes comprometidas e galhos encostando na rede elétrica, o que poderia causar perigo de incêndio e queda em cima da casa ou de pedestres que circulavam pela via.

Com isso, a proprietária não aguardou a autorização formal da prefeitura e decidiu cortar a árvore por conta própria.

Por fim, o Ministério Público, a partir de então, promove a coleta de informações, depoimentos e
demais diligências para a devida elucidação do caso.

Confira o trecho redigido no edital publicado no Diário Oficial do MPMS:

árvore sete-copas, da espécie terminalia catappa

 

