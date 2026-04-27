Dupla Bruninho & Davi recebeu R$ 130 mil para cantar na "Festa do Pé de Soja Solteiro"

CAMPO GRANDE

Para a Agetran, medida contribuem para melhor distribuição do fluxo do trânsito, com o intuito de evitar congestionamentos em alguns pontos estratégicos

acesso às vias, agora, deverá ser feito através do chamado "laço de quadra", em referência ao contorno do quarteirão para acessar a rua em questão. Marcelo Victor/Correio do Estado

Conforme previsto pela Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), já nesta segunda-feira (27) começam a ser aplicadas as multas aos condutores que realizaram a conversão à esquerda agora proibida em cruzamento para quem segue na Avenida Afonso Pena no centro de Campo Grande.

Esse trecho, vale lembrar, trata-se do cruzamento para quem costumava sair da Avenida Afonso Pena para convergir nas seguintes ruas:

Treze de Maio,

Pedro Celestino,

Padre João Crippa,

25 de dezembro

Também cabe relembrar que, a última semana serviu justamente como período educativo para os motoristas que costumeiramente cruzam esse trecho, reordenamentos viários esses que seguem o modelo anteriormente adotado na rua Bahia.

Como abordado anteriormente, o acesso às vias, agora, deverá ser feito através do chamado "laço de quadra", em referência ao contorno do quarteirão para acessar a rua em questão.

Para a Agetran, essas medidas contribuem para melhor distribuição do fluxo do trânsito, com o intuito de evitar congestionamentos em alguns pontos estratégicos.

Conforme estabelecido por meio do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), a multa que é aplicada em caso de conversão proibida é de R$ 195,23, além de resultar para o motorista 5 pontos na Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Mudanças nas vias

Essa reordenação dos pontos de conversão, principalmente à esquerda, na região central, é uma uma forma que o Executivo de Campo Grande encontrou para reduzir a concentração de veículos em alguns locais, com o objetivo de alcançar uma maior fluidez ao trânsito de uma das principais avenidas da Cidade Morena.

“Percebemos que as caixas [faixas de vias que cruzam a avenida] não suportam o volume de tráfeco, então, fizemos vários estudos, contamos o número de carros para encontrar uma solução. Essas conversões travam uma das faixas, então, as mudanças são para evitar que isso aconteça”, esclareceu o atual diretor-presidente da Agetran, Ciro Vieira Ferreira.

Ele, que também passou pelo cargo de superintendente no Estado da Polícia Rodoviária Federal (PRF), afirmou ao Correio do Estado que as mudanças não ficam restritas apenas ao Centro pois, segundo o novo diretor-presidente, vários estudos estão em andamento para os bairros, e o primeiro a receber as mudanças será o São Francisco.

“Vamos colocar mão única em todas as ruas, da Amazonas até a Rachid Neder, para dar mais fluidez e segurança no trânsito. Isso deve reduzir os conflitos que haviam em alguns pontos de mão dupla, principalmente próximo à Rachid. Isso vai otimizar o trânsito, principalmente na região norte, e reduzir sinistros”, disse.

No bairro São Francisco, por exemplo, as Ruas Pedro Celestino, Padre João Crippa, José Antônio e 13 de Junho, no trecho entre a Avenida Rachid Neder e a Rua Amazonas, passam a ter mão única, assim como a Rua Alegrete, entre a Rua Brasil e a Rua José Antônio.

Segundo a prefeitura, também serão implantados semáforos nos cruzamentos das Ruas Arthur Jorge e José Antônio com a Avenida Rachid Neder.

Assim como na Afonso Pena, as mudanças serão feitas de forma gradual. Outros bairros, segundo o diretor-presidente da Agetran, também estão sendo estudados.

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