Dupla Bruninho & Davi recebeu R$ 130 mil para cantar na "Festa do Pé de Soja Solteiro"

Os sertanejos sul-mato-grossenses Bruninho & Davi receberam R$ 130 mil para se apresentar na 26ª edição da "Festa do Pé de Soja Solteiro", festa realizada em Laguna Carapã, neste final de semana. O show, com duração prevista de 1h30, integrou a programação do evento, que ocorreu entre os dias 24 e 26 de abril, no Parque de Exposições Colorindo Pezzarico.
Conforme divulgado em contrato publicado na edição do Diário Oficial do Estado desta segunda-feira (27), a apresentação que aconteceu na noite de sexta-feira e não contou com qualquer tipo de licitação é parte do Projeto "Ações Culturais para o Fortalecimento de Mato Grosso do Sul".
Com cerca de 800 mil ouvintes mensais no Spotify, a dupla tem entre os principais sucessos as músicas "E essa boca ai?", e "Se namorar fosse bom", que somadas, contam com 130 milhões de streamings na plataforma.
O evento abriu a agenda de shows musicais que compuseram a parte cultural da festa voltada tanto ao entretenimento e à valorização das tradições ligadas ao agronegócio.
A festa
O evento realizado anualmente leva esse nome pois visa premiar o cultivo de uma única planta de soja desenvolvida de forma isolada, com técnicas intensivas de manejo para alcançar alto desempenho produtivo.
Consolidada como um dos principais eventos da região, a Festa do Pé de Soja Solteiro contou com a presença do governador Eduardo Riedel (PP) e reuniu produtores, empresários e visitantes em torno de atividades que incluem exposição de máquinas agrícolas, praça de alimentação, parque infantil e outras apresentações artísticas.
A festa é um marco sobre as comemorações dos 34 anos de emancipação político-administrativa do município e contou com a presença de outras autoridades estaduais.