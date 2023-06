El Niño intensificará calor durante o inverno em Mato Grosso do Sul

Inverno começou às 10h58min desta quarta-feira, 21 de junho e terminará às 2h50min de 23 de setembro de 2023, em Mato Grosso do Sul.

A estação é caracterizada por clima gelado, temperaturas em queda, tempo seco, baixa umidade relativa do ar, pouca chuva e ocorrência de geadas/nevoeiros.

Em Mato Grosso do Sul, o inverno terá manhãs/noites frias e tardes quentes/secas.

Com 11 horas e 34 minutos de sol, esta quarta-feira (21) é o dia mais curto do ano em Mato Grosso do Sul. A partir de quinta-feira (22) os dias serão mais compridos e vão aumentado ao longo da estação, ou seja, terão mais minutos de sol.

EL NIÑO

O El Niño começa oficialmente neste mês de julho de 2023. De acordo com o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Olívio Bahia, El Niño é o aquecimento acima do normal das águas do Oceano Pacífico. É um fenômeno global que influencia em todos os continentes do mundo.

“Previsão é de ser um dos mais intensos das últimas décadas. Deve ser forte, provocar mudanças em todas as regiões do mundo e provavelmente gerar aquecimento anormal em alguns países gerando mais calor. Com isso, segundo os especialistas, há 56% de chances de ser considerado

forte e 25% de atingir proporções gigantescas”, explicou o meteorologista Natálio Abrahão.

Prognóstico divulgado por Abrahão aponta que, em razão do El Niño, as temperaturas ficarão mais altas que o normal, durante a estação de inverno, em Mato Grosso do Sul. Isto significa que haverá mais dias de calor do que de frio no Estado. “Este ano, em função da transição para El Nino, não deve ter muitos dias frios”, disse Abrahão.

Veja como será a estação de inverno em Mato Grosso do Sul:

FRIO

De acordo com Abrahão, o inverno terá dias congelantes em Mato Grosso do Sul. Frentes frias/massas de ar polares estão previstas e derrubarão temperaturas.

Haverá queda acentuada nas temperaturas entre os dias 15 de Julho e 20 de Julho. Estão previstos termômetros próximos aos 0ºC, com 80ºC de chance de geadas, sincelos e chuva congelante.

Não haverá muitos dias de frio durante o inverno. Mas, os dias de frio serão intensos. Ou seja, os poucos dias de frio que tiverem, serão congelantes.

“El Niño permite facilidade no avanço de massas frias das altas latitudes polares até o sul do MS”, explicou o meteorologista Natálio Abrahão.

CALOR

Segundo Abrahão, também haverá calor durante o inverno. Haverá vários dias seguidos de calor em Mato Grosso do Sul.

Em dias quentes, os termômetros devem atingir os 35ºC entre os meses de julho e agosto. Na transição entre inverno e primavera, as temperaturas máximas alcançarão valores próximos aos 40ºC.

As temperaturas ficarão mais altas que o normal, durante a estação de inverno, em Mato Grosso do Sul. Isto significa que haverá mais dias de calor do que de frio no Estado.

CHUVA

Conforme Abrahão, os acumulados de chuva devem ficar acima do esperado, durante o inverno, em Mato Grosso do Sul. Portanto, haverá quantidades de chuvas significativas, principalmente em agosto.

Mas, em comparação com outras estações do ano, o volume de chuva será baixo. A chuva, prevista para o inverno, será benéfica aos agricultores de MS e ao plantio de grãos.

UMIDADE DO AR

De acordo com Abrahão, a onda de frio provocará queda na unidade relativa do ar, que deve atingir índices abaixo de 20% entre julho e setembro.

Portanto, o clima permanecerá extremamente seco.

NEBLINA

Durante o inverno, haverá nevoeiro/neblina durante a manhã. Neblina é um fenômeno atmosférico formado pela suspensão de minúsculas gotículas de água em uma camada de ar próxima ao chão.

Ocorre em dias frios e chuvosos, durante a queda da temperatura e a consequente condensação do vapor d'água junto ao solo. É uma nuvem em contato ou próxima ao solo.

Por questões de segurança, aeroportos fecham para pousos e decolagens em momentos de nevoeiros devido a redução da visibilidade.

Segundo Abrahão, o pôr-do-sol ficará avermelhado em virtude da persistência de poeiras, areias e polens em suspensão no ar, induzidas pela grande estabilidade atmosférica com a conhecida inversão térmica.