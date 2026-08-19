Em 24h, PRF apreende 4,5 toneladas de drogas com 'fujões' em MS

Feitas entre o interior do Estado e a Capital, aprenssões ocorreram em trechos sul-mato-grossenses das BRs 376 e 060. - Reprodução/PRF-MS

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Na madrugada desta quarta-feira (19) a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu mais mil quilos de drogas traficadas por estradas federais que cortam Mato Grosso do Sul, somando aproximadamente 4,5 toneladas de substâncias entorpecentes encontradas com "fujões" em um intervalo de 24 horas no Estado.

A mais recente dessas apreensões aconteceu em trecho da BR-060, em Campo Grande, quando os agentes tentaram realizar a abordagem a um veículo Fiat Toro e seu condutor havia realizado uma ultrapassagem em local proibido, sendo que em seguida ignorou as ordens de parada e deu início a uma tentativa de fuga.

Feito o acompanhamento tático em um primeiro momento, a picape pôde ser alcançada e seu motorista detido. Na vistoria, os agentes constataram que o automóvel estava abarrotado de substâncias entorpecentes. Confira as imagens divulgadas pela PRF-MS:

Em conversa com os agentes, o responsável por conduzir o veículo confessou que pegou essa Fiat Toro em Ponta Porã, município sul-mato-grossense que é cidade gêmea de Pedro Juan Caballero (PJC), no Paraguai, enquanto que seu destino seria a Capital do Estado.

Além disso, foi verificado que essa Fiat Toro na verdade transitava com placas falsas, tendo, segundo a PRF-MS, registro de roubo/furto na cidade mineira de Igarapé (MG). O caso foi levado para a delegacia de Polícia Civil em Campo Grande.

4,5 toneladas em 24 horas

Parte do trabalho cotidiano das forças de segurança do Estado, que possui 12 municípios considerados fronteiriços e uma faixa de fronteira de cerca de 143 mil quilômetros quadrados, aproximadamente quatro toneladas e meia de substâncias entorpecentes foram apreendidas pela Polícia Rodoviária Federal no Mato Grosso do Sul (PRF-MS) com "fujões", em um intervalo de menos de 24 horas.

Feitas entre o interior do Estado e a Capital, a primeira dessas apreensões aconteceu durante fiscalização da PRF em trecho da BR-376, em Ivinhema, município distante aproximadamente 289 quilômetros de Campo Grande que fica na microrregião de Iguatemi.

Durante abordagem a um caminhão e seu condutor desacompanhado, que seguia viagem pelo trecho ainda na terça-feira (18), o motorista em questão aproveitou o momento em que os agentes verificaram as devidas documentações para tentar fugir a pé pela rodovia, sendo posteriormente frustrado e alcançado pelos policiais rodoviários federais que atenderam a ocorrência.

Diante das suspeitas sobre o veículo, o compartimento de carga do caminhão foi aberto e os policiais encontraram um carregamento de substâncias entorpecentes.

Traficada pela BR-376, rota de escoamento de Dourados com conexão em direção ao Paraná e Santa Catarina, a droga apreendida foi pesada e somou 3.220 quilos de substância entorpecente análoga a maconha, encaminhada em seguida junto do motorista e do caminhão até a unidade da Polícia Civil em Ivinhema.

Assine o Correio do Estado