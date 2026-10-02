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Em 5 anos MS saltou de 8 para 36 cidades com esgoto e água tratados

Universalização deve ser alcançada em 2028, mas governador espera que possa ocorrer até antes

Daiany Albuquerque

Daiany Albuquerque

02/10/2026 - 07h00
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Mato Grosso do Sul teve um salto de 8 para 36 municípios que alcançaram a universalização do tratamento de água e esgoto em 5 anos. Os dados são resultado da Parceria Público-Privada (PPP) feita entre a Empresa de Saneamento do Estado de Mato Grosso do Sul (Sanesul) e a Ambiental MS Pantanal, concessionária do grupo Aegea.

Hoje a cobertura está em 82% em todo o Mato Grosso do Sul, incluindo Campo Grande, e muito próximo dos 90%, quando é considerado que a localidade alcançou a universalização do saneamento básico.
Em alguns casos onde a universalização já foi alcançada, ela saiu de 0% em 2021 para 90% este ano, são os casos de Selvíria, Itaquirai, Sete Quedas e Ivinhema.

“Quando a gente acompanha de perto uma cidade que tinha pouca cobertura de esgoto, ou até nenhuma, e vê esse índice avançar para perto ou acima de 90%, fica muito claro o tamanho da transformação que está acontecendo em Mato Grosso do Sul. Isso é resultado de obra acontecendo todos os dias: rede sendo implantada, estação entrando em operação, novas ligações chegando às casas e equipes trabalhando para fazer o sistema funcionar. É o que estamos vendo em municípios como Rio Verde de Mato Grosso, Água Clara, Ivinhema, Itaquiraí, Taquarussu e Fátima do Sul. Cada etapa concluída significa mais pessoas com acesso ao saneamento, mais proteção para os rios e mais estrutura para que essas cidades continuem crescendo com qualidade”, destaca Clayton Bezerra, diretor-executivo da Ambiental MS Pantanal.

Nesses anos de contrato já foram construídos e entregues 24 Estações Elevatória de Esgoto (EEE) - instalação projetada para bombear os efluentes sanitários de um nível mais baixo para outro mais alto, vencendo desníveis do terreno onde a gravidade não é suficiente para o escoamento natural até a estação de tratamento - e mais 74 devem ser feitas nos próximos anos (entre 2027 e 2028) pela PPP.

Também foi entregue uma Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), além de ter duas em construção, com mais de 90% da obra concluída. Essas construções são em Itaquirai, Fátima do Sul e Taquarussu. Outras 13 ETE deve ser entregue nos próximos anos (entre 2027 e 2028).

 Os próximos projetos também incluem 790 km de rede nos próximos anos e 80 mil ligações nos próximos anos (entre 2027 e 2028).

O diretor-presidente da Sanesul, Renato Marcílio da Silva, destaca que o avanço das obras de esgotamento sanitário representa mais do que números e metas cumpridas: trata-se da entrega concreta de qualidade de vida à população e de um compromisso efetivo com a preservação ambiental.

“Estamos vivendo um novo tempo no saneamento em Mato Grosso do Sul. Cada rede implantada, cada estação de tratamento construída representa um avanço concreto na vida das pessoas. Trabalhamos com responsabilidade e visão de futuro, pois acreditamos que o acesso ao esgotamento sanitário é essencial para o desenvolvimento social e ambiental do nosso Estado. Isso tudo é fruto de decisões acertadas que estão possibilitando que o MS seja um dos primeiros do país a entregar a universalização do saneamento para a população”, disse Marcílio.

Conforme o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, o Estado pode ser o primeiro do Brasil a chegar a universalização do esgoto, ele espera que esse marco possa chegar já no próximo ano.

“Caminhamos para ser o primeiro estado do país a universalizar o serviço, em 2028, quem sabe até já no próximo ano, muito antes da meta do marco legal do saneamento. É uma transformação que a população sente no dia a dia, em diversas áreas, da saúde ao desenvolvimento. Tratamos o saneamento como infraestrutura relacionada à saúde, à preservação ambiental, aos recursos hídricos e à qualidade de vida”, frisou o governador.

hospital

Novo gestor tem missão de reduzir em 20% folha de R$ 16 milhões da Santa Casa

Corte está relacionado aos funcionários que atuam no regime de CLT; porcentual deverá ser reduzido nos próximos 6 meses

02/10/2026 08h20

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Luiz Alberto Kanamura assumiu a Santa Casa na semana passada

Luiz Alberto Kanamura assumiu a Santa Casa na semana passada Marcelo Victor/Correio do Estado

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Conduzido ao cargo de gestor da Santa Casa de Campo Grande depois de escândalos de corrupção que resultaram no afastamento de 19 membros da diretoria corporativa e do conselho, Luiz Alberto Kanamura tem o objetivo de reduzir em 20% a folha de pagamento do hospital, que hoje gira em torno de R$ 16 milhões, visando frear a crise financeira que afeta a instituição há anos.

Na semana passada, o juiz Eduardo Lacerda Trevisan, da 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos, assinou a decisão que afastou imediatamente 19 membros da diretoria corporativa e do conselho de administração e colocou Kanamura no comando do hospital, inicialmente pelo período de 180 dias, podendo ser prorrogado pelo mesmo tempo em caso de necessidade.

Desde então, reuniões com entes públicos estão ocorrendo, para alinhar as primeiras ações da nova diretoria. Segundo apuração do Correio do Estado, um dos acordos pactuados é que o novo gestor terá de reduzir em 20% a folha de pagamento do hospital, visando cortar gastos diante da crise financeira que a instituição enfrenta. 

Esse corte, no entanto, visa os funcionários que atuam no regime de Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e não engloba os contratados pessoas jurídicas (PJ).
Participaram desta reunião o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), a Secretaria de Estado de Saúde (SES) e a Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

“Ontem [quarta-feira] nós fomos apresentar o resultado da primeira semana. Baseado nesse diagnóstico, traçar algum rumo para desenvolver um tipo de planejamento estratégico e orçamentário para sair disso [crise financeira], que envolva pelo menos uns seis meses. O foco está no paciente, eles esperam que no mínimo a gente tente evitar dano para o paciente”, relatou Kanamura à reportagem.

Ainda conforme apurou o Correio do Estado, alguns nomes estão sendo afastados pela atual gestão, o que se reflete diretamente no objetivo de cortar os gastos.

“O que nós temos que fazer é adequar a operação. Isso vai causar um impacto financeiro, reduzir o custo operacional e, consequentemente, o deficit de fluxo de caixa deve zerar em um determinado tempo. E nós apresentamos ao Ministério Público uma estimativa de tempo. Estimativa não significa que nós temos o plano de trabalho pronto, é o nosso objetivo, é a nossa meta”, disse.

Vale lembrar que uma das obrigações impostas pela Justiça ao novo gestor é que apresente, mensalmente, prestação de contas e informações atualizadas da situação administrativa, contábil e operacional da instituição, contendo a “aplicação dos recursos públicos e privados pela entidade, das despesas realizadas, dos contratos celebrados ou mantidos, das medidas implementadas para a regularização da gestão e da continuidade dos serviços de saúde”.

Além disso, o juiz também listou 17 obrigações que Kanamura terá de cumprir ao longo deste período na cadeira. Uma delas é a “proibição de contrair empréstimos bancários”, uma decisão que faz sentido ao levar em consideração os balanços financeiros da instituição nos últimos anos.

Para se ter uma ideia, no balanço de 2025, divulgado em julho deste ano, os empréstimos somaram mais de R$ 261,7 milhões e a taxa de juros chegava a 1,85% ao mês. Essa taxa de juros ajuda a explicar o constante endividamento e os seguidos deficit do maior hospital do Estado.

Em 2024, por exemplo, o deficit havia sido da ordem de R$ 98,3 milhões. O deficit acumulado, segundo o balanço do hospital, supera os R$ 544 milhões. Somente os impostos em atraso, todos parcelados, somam
R$ 189,817 milhões.

“Eu acho que o juiz foi muito feliz quando ele nos vetou a possibilidade de contrair empréstimo. Não significa que eles não vão ser feitos, mas não vão ser feitos por nós. Ou seja, qualquer coisa que seja feita, o Poder Judiciário, o Município e o Estado vão estar participando e vão estar decidindo sobre isso. Ou seja, os entes e quem hoje está prestando esse tipo de controladoria, que é o Judiciário, vão permitir ou não fazer isso”, explica.

Por fim, Kanamura afirma que uma auditoria externa será realizada e que todos os documentos serão divulgados ao fim desse processo. Além disso, o novo gestor disse que a Controladoria-Geral da União (CGU) também foi convidada para fazer uma auditoria independente nos recursos do hospital.

ESCÂNDALO 

No dia 11 de setembro, as equipes do Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc) e do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco) deflagraram a Operação Antidotum, com o cumprimento de 6 mandados de prisão preventiva e 36 mandados de busca e apreensão em Campo Grande, Dourados e Goiânia (GO).

A investigação apontou desvio milionário em dois contratos para a prestação de serviços de digitalização de prontuários, enquanto a instituição alegava que não tinha mais condições de operar, em função das dívidas financeiras. Somados, teriam sido desviados cerca de R$ 4,9 milhões nos dois acordos.

Diante disso, Alir Terra, presidente da Santa Casa desde 2022, Alessandro Dias Junqueira, diretor administrativo, e Rinaldo Halme Romano, diretor financeiro, foram presos.

Porém, quase duas semanas depois da operação, a Justiça determinou o afastamento de 19 membros da diretoria corporativa e do conselho de administração, além da supervisora do Serviço de Arquivo Médico e Estatística (Same) do hospital, que ficará sob gestão provisória.

Os diretores corporativos destituídos são: Alir Terra (que era a presidente e segue presa); Heitor Miguel Scheibeler (presidente em exercício); Ivan Araújo Brandão (vice-presidente); Valdir Osvaldo Júnior (diretor-secretário); Marcos Alceu da Silva Villalba (diretor de finanças); e Paulo Guilherme Gutierrez Mariosa (diretor de finanças-adjunto e também foi preso no início de setembro).

Além do afastamento imediato, o juiz determinou que esses nomes não sejam reconduzidos em novas eleições, visto que “o estatuto da Santa Casa não prevê causas de afastamento da diretoria ou proibição de sua recondução”. 

Eles também estão proibidos de acessar as dependências do complexo hospitalar e da operadora Santa Casa Saúde Ltda.

Um dos afastados do conselho de administração é Heitor Rodrigues Freire, que assumiria a presidência do hospital no dia 28 de setembro, como anunciado em cerimônia oficial realizada horas antes da decisão judicial.

CONDENAÇÃO

Comerciante de Corumbá é condenado por homicídio duplamente qualificado

O autor do crime matou um homem após este cobrar uma dívida de R$ 5 mil e exigir o pagamento através do abatimento de mercadorias no estabelecimento

02/10/2026 08h15

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A pena estabelecida é de 17 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão imediata em regime fechado e o pagamento de R$ 30 mil à família da vítima

A pena estabelecida é de 17 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão imediata em regime fechado e o pagamento de R$ 30 mil à família da vítima Divulgação: MPMS

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O Tribunal do Júri acolheu a acusação feita pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) e condenou o comerciante Daniel Carlos Pereira à pena de 17 anos de reclusão pelo crime de homicídio duplamente qualificado.

A Justiça reconheceu as qualificadoras de motivo fútil e de recurso que dificultou a defesa da vítima. Além da pena de 17 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão imediata em regime inicial fechado, o juiz também determinou o pagamento de R$ 30 mil a título de reparação à família da vítima.

O crime ocorreu em fevereiro de 2020, no município de Corumbá. Na ocasião, a vítima, Luciano Carlos de Jesus, foi atingida por disparos de arma de fogo após uma discussão relacionada ao pagamento de uma dívida de R$ 5 mil reais, decorrentes da compra de um imóvel, que vinha sendo quitada através da retirada de mantimentos em um estabelecimento comercial.

Daniel Carlos era o devedor de Luciano e o comerciante se recusou a autorizar o abatimento da dívida mediante a retirada de carnes em seu estabelecimento, o que resultou em uma discussão que evoluiu para disparos contra a vítima.

Mesmo durante a tentativa de fuga de Luciano, Carlos o perseguiu e efetuou novos disparos. O MPMS entende que esta atitude demonstrou frieza e desrespeito à vida humana.

Embora os advogados de defesa tenham alegado legítima defesa diante de um suposto ato da vítima de levar a mão à cintura com o intuito de sacar uma arma, a tese foi invalidada pelo promotor substituto Francisco de Salles Neto, que evidenciou que o ofendido estava desarmado e foi baleado pelas costas ao tentar escapar, fato corroborado pela perícia necroscópica e por imagens de segurança, elementos probatórios que garantiram a preservação de todas as qualificadoras perante o Tribunal do Júri.

Prisão domiciliar barrada

Logo após o crime e a decretação de sua prisão preventiva, em março de 2020, Daniel Carlos fugiu e permaneceu foragido por quase cinco anos, vindo a ser capturado apenas em janeiro de 2025, na Paraíba.

Em segunda instância, a defesa tentou a prisão domiciliar alegando quadro depressivo grave, a qual foi negada pelo parecer do procurador de justiça André Antônio Camargo Lorenzoni, que comprovou que o preso recebe atendimento médico adequado na prisão. 

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