Em Campo Grande, enteado esfaqueia padrasto por causa de pés de maconha

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Uma briga de família, no bairro Amambai, em Campo Grande, na noite desta quinta-feira (28), acabou com o padrasto esfaqueado pelo enteado, após desentendimento por causa de plantação de pés de maconha.

De acordo com a versão apresentada por Wendel Pereira de Almeida, de 34 anos, ele estava em seu quintal regando suas plantas quando seu padrasto Wandel Donizetti da Silva, de 45, acompanhado de sua mãe, Eliane Melo Pereira, chegaram à residência após ambos terem consumido bebidas alcoólicas em um bar próximo.

Segundo Wendel, seu padrasto teria ido até o quintal, chutado um vaso de sua plantação de maconha e, em seguida, desferido um soco em seu rosto, outro em sua cabeça e um chute em sua perna esquerda. A briga se estendeu até a cozinha, momento em que sua mãe tentou intervir.

Contudo, o padrasto teria passado a agredir ambos, inclusive utilizando uma tesoura para tentar desferir golpes contra eles. Nesse momento, para impedir a agressão, Wendel relata que conseguiu pegar uma faca e desferir um golpe no abdômen dele, fazendo com que este se afastasse e parasse as agressões.

Questionada sobre os fatos, Eliane Melo Pereira confirmou a versão apresentada por seu filho. O padrasto recebeu os primeiros socorros do Corpo de Bombeiros Militar e, após os procedimentos, foi encaminhado à Santa Casa.

Durante a abordagem, foi encontrado em posse de Wendel um frasco contendo substância análoga a óleo de cannabis, sendo apresentados o laudo médico e a autorização judicial para uso do medicamento. A documentação teve sua validade verificada junto à autoridade policial na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário da Cepol (DEPAC/CEPOL).

Questionado pelos policiais sobre a existência de plantação de maconha em sua residência, o rapaz confirmou a informação e guiou a equipe até o local onde estava, sendo localizados sete volumes, dos quais quatro eram porções e três eram plantas, totalizando aproximadamente 1.890 gramas da substância.

Wendel informou que ainda não possui autorização judicial para o cultivo, mas já está em processo para obtenção do documento. Diante dos fatos, ele foi conduzido até a DEPAC-CEPOL para demais esclarecimentos.

O rapaz apresentava hematoma abaixo do olho esquerdo, escoriação no cotovelo direito, na mão esquerda, arranhão na região abdominal e queixava-se de dor na perna esquerda, decorrente do chute do padrasto.

O enteado também relatou que Wandel é "faixa preta em Karatê do tipo Shotokan" e aproveitou de sua condição física avantajada para agredi-lo.

A equipe policial apreendeu somente a faca usada por Wendel. As plantas do tipo Cannabis foram encaminhadas a Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR).

Documentos que comprovam a autorização para uso medicinal de canabideol foram apresentadas no plantão policial, bem como o pedido judicial para cultivo da matéria prima. O padrasto, autuado em flagrante delito, permanece em observação no pronto socorro da Santa Casa, sob escolta policial.