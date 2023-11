Nove Municípios do Mato Grosso do Sul na tarde deste sábado(11) ultrapassaram a temperatura máxima de 40ºC - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Na tarde deste sábado(11) Mato Grosso do Sul passa por condições extremas de temperatura, registrando 9 municípios com máximas que ultrapassaram os 40ºC.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec-MS) as cidades de Porto Murtinho (42,3ºC), Coxim (41,9ºC), Três Lagoas (41,6ºC), Bataguassu, Corumbá, Pedro Gomes (41,1ºC), Miranda (41ºC), Aquidauana (40,8ºC), e Água Clara (40,6ºC) são as cidades mais quentes do Estado neste sábado.

O Centro de Monitoramento também alerta para a baixa umidade relativa do ar, que está chegando aos valores entre 10 e 20% na maior parte do Mato Grosso do Sul, sendo que a situação mais critica deste diminuição foi registrada em Três Lagoas, com 12% de umidade até as 15h.

Quando a umidade do ar está em 20%, já é considerado estado de alerta. Ficando aquém de 12%, a situação é de emergência.

A capital Campo Grande, registrou na tarde deste sábado a máxima de 37,5ºC, Dourados esteve com 38,4°C e Ponta Porã chegou a 36,8°C.

Neste mês, Mato Grosso do Sul deve registrar novos recordes de calor em seus municípios por conta de uma nova onda de calor que iniciou neste fim de semana, mantendo alto os índices de temperatura no decorrer da próxima semana.

De acordo com os meteorologistas do Cemtec-MS, o motivo desta onda de calor se dá por uma massa de ar quente que está cobrindo a região, podendo provocando o calor extremo no Estado.

“Entre os dias 10 e 20, os modelos indicam a atuação de um bloqueio atmosférico [sistema de alta pressão atmosférica] que vai favorecer uma intensa onda de calor, e as temperaturas poderão atingir entre 40°C e 45°C”, informou a Cemtec-MS em nota.

GRANDE PERIGO

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) que já havia emitido um alerta amarelo, de situação de calor intenso, informa que grande parte do Mato Grosso do Sul se encontra em alerta meteorológico vermelho, de grande perigo de temperaturas que podem causar risco à saúde, com 5ºC acima da média por período maior do que 5 dias, ou seja, a previsão do Inmet é que o calorão se estenda até o a próxima quarta-feira (15).

As intruções emitidas pelo instituto, que também informa o risco da baixa umidade do ar é que a população:

Beba bastante líquido.

Evite desgaste físico nas horas mais secas.

Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

