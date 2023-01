Em dois meses de piracema, 21 pescadores foram autuados e 111 kg de pescado apreendido em MS

PREVISÃO DO TEMPO

Chuva acumulada em 12 horas foi de 159,2 mm em toda Capital

Campo Grande: Depois de tempestade, restante da semana será de sol e muito calor Arquivo/Correio do Estado

Após chuvas torrenciais atingirem Campo Grande nesta quarta-feira e terem um acumulado de 159,2 mm em 12 horas de precipitações, a semana na Capital continua sem chuvas e o sol volta a brilhar até, pelo menos, sexta-feira (6).

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a temperatura também vai voltar a subir. Hoje, a mínima foi de 20°C e a máxima de 26ºC, mas, amanhã, os termômetros podem atingir 28ºC.

Ao Correio do Estado, a meteorologista Deyse Moraes, do Inmet, explicou que as tempestades foram formadas por causa da influência de uma instabilidade formada pelo calor e o alto nível da umidade.

Por outro lado, a meteorologista aponta que as chuvas ainda podem atingir municípios localizados no norte e oeste de Mato Grosso do Sul.

"Hoje à noite uma zona de convergência do Atlântico Sul e sua influência poderá causar pancadas de chuva especialmente no norte do Estado", afirmou.

Esta zona de convergência citada por Deyse é uma uma faixa de nebulosidade que vem da região sul amazônica e se estende até o centro do Atlântico Sul.

Na sexta-feira (6), a previsão para a Capital continua sendo um dia sem chuvas e com bastante formação de nuvens. O mínimo será de 18ºC e a máxima é de 27ºC.

INTERIOR

No norte de Mato Grosso do Sul a possibilidade de chuva continua até sexta-feira (6). Em Três Lagoas há possibilidade de pancadas de chuvas isoladas e o céu segue encoberto até o último dia da semana.

Por lá, na quinta-feira (5) a mínima será de 17ºC e a máxima de 26ºC. Já na sexta-feira (6), a mínima prevista também é de 17ºC e a máxima pode chegar a 31ºC.

Outra região que também pode sofrer com as chuvas até sexta-feira é a oeste de MS. Na quinta-feira a máxima pode chegar a 34ºC, sendo que as mesmas condições climáticas se repetem na sexta-feira (5).

Ainda na região pantaneira, em Aquidauana, o tempo será de muitas nuvens, mas não há possibilidade de pancadas de chuva. A mínima será de 19ºC e a máxima será de 34ºC.

ESTRAGOS

A chuva passou pela Capital causando estragos em todas as partes da cidade. Porém, de acordo com a Energisa não foi notificada nenhuma ocorrência por falta de energia elétrica, exceto pelos 392 clientes que foram afetados com a queda de uma árvore na avenida Nelly Martins. A energia elétrica já foi restabelecida.

A Defesa Civil registrou que cinco córregos transbordaram: Bálsamo, Imbirussu, Anhanduí, Segredo, Prosa, além do Lago do Amor e do Parque das Nações Indígenas.

O Corpo de Bombeiros recomenda que os cuidados em períodos de chuva: