Em dois meses, já são nove mortes em acidentes de trânsito na Capital

CULTURA

Começa neste domingo (19) a 15ª edição da Semana do Artesão em Campo Grande. A edição acontecerá entre os dias 19 e 26 de março, das 14h às 22h, no Círculo Militar, na Av. Afonso Pena.

O evento tem como objetivo promover ações de incentivo e valorização do artesanato regional por meio de feiras, exposições, homenagens, palestras, oficinas, roda de negócios e shows.

Abrindo a semana de programações, a entrega da Casa do Artesão é o grande destaque da edição. O prédio histórico fica na Av. Afonso Pena esquina com a Calógeras e passou por uma restauração de R$ 2,5 milhões investidos pelo Governo do Estado.

O prédio foi construído em 1918 e já foi a primeira sede do Banco do Brasil, mas só em 1975 se tornou a Casa do Artesão, servindo como espaço para a comercialização do artesanato sul-mato-grossense.

Neste domingo, o local será reinaugurado com shows dos cantores Geraldo Espíndola e Gabriel Sater.

Para o secretário da Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania, Marcelo Miranda, a reinauguração do prédio é sinônimo de valorização do artesão de Mato Grosso do Sul.

“A entrega dessa restauração representa a valorização dos artesãos e artesãs do nosso Estado em uma data tão importante que é o dia 19 de março. Um espaço novo, revitalizado com resgate histórico e de memórias que impulsionará a economia, bem como o fomento do artesanato regional”.

No dia 21 de março, às 19h, a Assembleia Legislativa do Estado entregará a medalha “Conceição do Bugres” para artesãos homenageados pelos parlamentares durante sessão solene na Casa de Leis. Conceição Freitas da Silva, mais conhecida como Conceição dos Bugres, foi uma escultora brasileira de origem indígena de Mato Grosso do Sul.

Também serão homenageadas as artesãs, Beatriz Barros, Lucimar Maldonado e Leslie Bassi pela contribuição com o artesanato regional. Suas peças já representaram o Estado em feiras nacionais e internacionais.

Para este ano, a edição também conta com a participação de oito etnias indígenas de Mato Grosso do Sul, além da exposição de peças de oito municípios do interior do Estado.

A Gerente de Desenvolvimento de Atividades Artesanais da FCMS, Katienka Dia Klain, explica a importância da contribuição indígena para o artesanato em Mato Grosso do Sul.

“MS é o segundo estado com maior número de população indígena, sendo que a maioria declara que vive da produção do artesanato. A participação deles é de suma importância para a comercialização e manutenção da divulgação do artesanato indígena de MS”.

Programação

Durante toda a semana, serão oferecidas oficinas gratuitas de artesanato para a população. Fazem parte do cronograma aulas de cerâmica, modelagem em argila, macramê e trançado de fibras naturais.

19/03

17h - Entrada do prédio revitalizado;

19h - Início dos shows (Geraldo Espíndola e Gabriel Sater);

20 a 24/03

Apresentação/demonstração de confecção de confecção de viola de cocho;

22/03

14h às 17h - Demonstração de modelagem com argila;

19h - Show com Gideão Dias e Escola de Samba: Cinderela Tradição;

22 a 26/03

14h às 22h - Divulgação e comercialização de artesanato;

14h às 22h - Comercialização de produtos gastronômicos;

23 e 24/03

14h às 17h - Demonstração de técnica macramê em barbante;

18h às 21h - Introdução à modelagem em argila;

24/03

16h30 - Projeto Mapeamento do Artesanato Brasileiro (Palestra);

25 e 26/03

14h às 17h - Modelagem em cerâmica;

18h às 21h - Traçado em fibras naturais.

