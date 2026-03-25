Em duas horas, já choveu mais de 40 mm em Campo Grande e, mais uma vez, bairros alagam

De novo, motoristas precisam redobrar atenção em trechos da cidade que estão alagados - FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

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Em alerta para chuvas intensas desde o início da semana, Campo Grande já registrou mais de 40 milímetros de chuva na tarde desta quarta-feira (25) de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Somente na região central, foram 44 milímetros desde às 14h. Já na região noroeste, o acumulado chegou a 39,2 milímetros.

O acumulado mensal no mês de março até agora na Capital é de 123 milímetros, número dentro do esperado segundo o prognóstico de outono divulgado pelo Centro de Monitoramento de Tempo e Clima de Mato Grosso do Sul, que prevê uma estação com chuvas abaixo da média no Estado.

Mesmo com períodos de estiagem, as chuvas chegaram de forma intensa na tarde de hoje e, como de praxe, trouxe transtornos em diversos trechos de Campo Grande com inundações e alagamentos.

Abaixo do viaduto Nain Dibo, entre as avenidas Fábio Zahran e Fernando Corrêa da Costa, a água acumulou por não ter por onde escoar. Motoristas que trafegam no local precisam ter cautela ao atravessar. Motoqueiros que se aventuram passam com a água na altura dos joelhos.

No trecho da avenida Mascarenha de Moraes, carros estão parados em virtude do alagamento da via.

Na Ernesto Geisel entre a Rua Santos Drummond e a Jacarandá, a rua também está alagada.

No Bairro Santo Antônio, a Rua Itatiaia está completamente embaixo d’água, chegando a inundar estacionamentos de um condomínio, como passado ao Correio do Estado por um leitor.

Em trecho crítico da Rua Joaquim Murtinho, o córrego Vendas ainda não transbordou, mas a água vem descendo com bastante força, invadindo completamente o meio fio e boa parte da rua.

Na Avenida Ministro João Arinos, o canteiro está tomado pela água em vários pontos. No bairro Jardim Centro-Oeste, a água tomou as ruas e calçadas, invadindo estabelecimentos. A Avenida Guaicurus também inundou, impedindo o tráfego.

A temperatura também caiu na cidade, passando de 28ºC para 21ºC em duas horas, segundo o Inmet.

De acordo com o meteorologista Natalio Abrão, foram registrados ventos de 52 km/h entre o Aeroporto Internacional de Campo Grande e o bairro Indubrasil e pode chover mais até o final do dia.

O que fazer em áreas alagadas?

Se você estiver dentro do carro e se deparar com um trecho de alagamento, a orientação é não tentar dar a partida no motor. Isso porque a água pode subir rapidamente e comprometer o funcionamento do veículo. Ao dar partida, o motor pode ser danificado e o risco de pane elétrica aumenta.

Se o nível da água ultrapassar a metade das rodas, saia do veículo imediatamente. No entanto, a pressão da água pode dificultar a abertura da porta. Nesse caso, sair pelas janelas do carro é a melhor opção.

Se possível, evite trafegar em trechos com histórico de alagamento e procure vias alternativas.



