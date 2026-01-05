Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Em fala na ONU, Estados Unidos nega guerra e ocupação da Venezuela

Sequestro de Nicolás Maduro é justificado como aplicação da lei

agência brasil

05/01/2026 - 16h14
Os Estados Unidos negaram nesta segunda-feira (5) estar em guerra ou ocupar a Venezuela ao justificar, na reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas (ONU), a operação que resultou no sequestro do presidente venezuelano Nicolás Maduro no último sábado (3), em Caracas.

O representante dos EUA na ONU, o embaixador Michael Waltz, disse que a ação em território venezuelano teve caráter jurídico e não militar. Na retórica estadunidense, houve “aplicação da lei, facilitada pelas Forças Armadas”.

“Não há guerra contra a Venezuela nem contra o seu povo. Não estamos ocupando um país. Tratou-se de uma operação de aplicação da lei em cumprimento de acusações legais que existem há décadas”, disse Waltz.

“Os Estados Unidos prenderam um narcotraficante que agora responderá a julgamento nos Estados Unidos, de acordo com o Estado de Direito, pelos crimes que cometeu contra o nosso povo ao longo de 15 anos”, complementou.

Nicolás Maduro e a mulher, Cilia Flores, foram acusados de serem fugitivos da Justiça dos EUA. O líder venezuelano é descrito como chefe de uma organização criminosa envolvida no tráfico internacional de drogas e armas, chamada pelos EUA de "Cartel de los Soles".

Organizações como a International Crisis Group dizem que o Cartel de los Soles não existe e que a narrativa é usada como estratégia dos EUA para intervir na Venezuela. Segundo o embaixador estadunidense “provas esmagadoras de seus crimes serão apresentadas abertamente nos processos judiciais”.

Na ONU, Waltz comparou o sequestro de Maduro ao de Manuel Noriega, no Panamá, em 1989. Levado para os Estados Unidos, Noriega foi condenado por um tribunal e cumpriu prisão tanto no país quanto no Panamá.

Durante o discurso, Waltz disse que Maduro não é reconhecido como chefe de Estado legítimo. Ele citou que mais de 50 países rejeitam o resultado das eleições de 2024, também consideradas fraudulentas por um painel de especialistas da ONU.

“Se as Nações Unidas conferirem legitimidade a um narcoterrorista ilegítimo e lhe derem o mesmo tratamento previsto nesta Carta que a um presidente democraticamente eleito ou chefe de Estado, que tipo de organização é essa?”, questionou o embaixador.

O representante estadunidense disse ainda que Maduro “tornou-se incrivelmente rico” às custas do povo e favoreceu a ação de inimigos dos Estados Unidos em território venezuelano.

“Este é o Hemisfério Ocidental. É onde vivemos e não vamos permitir que seja usado como base de operações por adversários, concorrentes e rivais dos Estados Unidos. Não se pode transformar a Venezuela em um centro operacional do Irã, do Hezbollah, de gangues, de agentes de inteligência cubanos e de outros atores malignos que controlam aquele país”, disse Waltz.

“Não se pode continuar tendo as maiores reservas de energia do mundo sob o controle de adversários dos Estados Unidos, sob líderes ilegítimos, sem beneficiar o povo da Venezuela, e sendo roubadas por um punhado de oligarcas dentro do país”, complementou.

FORAGIDOS

Lista de criminosos procurados tem megatraficante, sequestrador de avião e Dr. PCC

Entre os mais conhecidos estão Gerson Palermo, que esteve envolvido recentemente no sequestro da filha, e Antônio Joaquim Mendes, do "clã Mota"

05/01/2026 17h30

Em cima: Motinha, Gerson Palermo, Cleber Laureano. Embaixo: Osmar Pereira, Phillypi Junior e Ronaldo Gonçalves

Em cima: Motinha, Gerson Palermo, Cleber Laureano. Embaixo: Osmar Pereira, Phillypi Junior e Ronaldo Gonçalves Montagem

O Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (DRACCO) atualizou a lista do "projeto captura", referente aos criminosos foragidos e de alta periculosidade de Mato Grosso do Sul. Entre os nomes mais conhecidos, estão o Gerson Palermo, envolvido no sequestro de um Boeing, no ano de 2000; e Motinha, traficante de Ponta Porã que contratou serviços paramilitares. 

A lista conta com oito nomes: Osmar Pereira da Silva (Branco), Antônio Joaquim Mendes Gonçalves da Mota (Motinha), Gerson Palermo, Cleber Laureano Rodrigues Medeiros, Ricardo de Souza (ou Luis Carlos dos Santos), Tiago Vinicius Vieira (Dourado), Phillypi Junior Nunes Matos, Ronaldo Gonçalves Martinez (R7). Confira o perfil dos procurados.

Gerson Palermo

Famoso criminoso no Estado, Gerson Palermo ficou conhecido durante o sequestro de um Boeing 737-200, da extinta Vasp, em 2000. Em abril de 2020, Palermo deixou o Presídio de Segurança Máxima de Campo Grande, onde cumpria pena superior a 126 anos de prisão, pela porta da frente.

Foi beneficiado, em plena pandemia de Covid-19, por um habeas corpus concedido pelo desembargador aposentado Divoncir Schreiner Maran. A suspeita da Polícia Federal é de que magistrado tenha vendido a decisão judicial que pôs o megatraficante nas ruas. Desde aquele dia, Gerson Palermo nunca mais foi visto.

A última vez que esteve no noticiário foi quando sua filha foi sequestrada, em outubro de 2025, e ela mesma colocou a culpa do ocorrido no próprio pai.

Apontado como um dos chefões do PCC no Mato Grosso do Sul, Palermo foi indicado como líder de uma rebelião, durante o dia das Mães de 2005, no presídio de Segurança Máxima de Campo Grande. O motim resultou na morte de sete presos e na destruição de várias alas do complexo penitenciário. Detentos de vários presídios do interior aderiram ao motim e também promoveram uma série destruições. 

Osmar Pereira da Silva (Branco)

Investigado em várias situações de crime, Osmar, ou Branco como é conhecido, foi condenado a uma pena que totaliza 74 anos de prisão, com previsão de cumprimento final só em 2041. O indivíduo responde por roubo qualificado, furto qualificado, receptação e participação em organização criminosa.

O grupo é especializado em grandes roubos, incluindo assaltos a residências, cargas e instituições financeiras, além da encomenda de fuzis para executar as empreitadas criminosas.

Antônio Joaquim Mendes Gonçalves da Mota (Motinha)

Investigações da Polícia Federal apontam que Antônio Joaquim Mendes Gonçalves da Mota, o Motinha, figura como um dos grandes traficantes de Ponta Porã. As diligências apontam que o criminoso chegou a contratar serviços de um grupo paramilitar, com experiência de atuação em conflitos internacionais, para garantir sua segurança e de seus familiares. 

Motinha também é identificado pelas autoridades brasileiras como Dom, como se autodenominava, por conta do personagem mafioso Don Corleone, do clássico filme “O Poderoso Chefão”. 

Cleber Laureano Rodrigues Medeiros (Tubarão ou Dr. PCC)

Tubarão é acusado de homicídios brutais e ligação com a facção criminosa Primeiro Comando da Capital (PCC). O sujeito responde pelo assassinato de Thiago Brumatti Palermo e Marcelo dos Santos Vieira,  na tentativa de homicídio de Benjamim Pereira de Paula Santos e Fabricio Messias da Silva e no cárcere privado de Everton Larrea Negrete, em julho de 2023.

Na ocasião, integrantes da organização criminosa realizaram julgamento no "tribunal do crime". De acordo com o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), as vítimas foram mortas por ordem do PCC após adulterarem uma carga de cocaína.

Thiago foi estrangulado e Marcelo, carbonizado dentro de um veículo. Dentro do veículo queimado, estavam também Benjamim e Fabricio, que conseguiram abrir o porta-malas e fugir.

Ricardo de Souza ou Luis Carlos dos Santos

O indivíduo, que utiliza dois nomes, foi condenado em 2017 à pena de 4 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão em regime fechado, além de 980 dias-multa, em processo derivado da investigação Ictus, do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco). A ação foi responsável pela condenação de uma dezena de réus integrantes de grupo ilegal comandado de dentro de presídio.

Cabelo, como é chamado no mundo do crime, responde por atos que revelam sua participação em esquemas estruturados para ocultar valores ilícitos, como organização criminosa, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro.

Phillypi Junior Nunes Matos

Foi condenado a 10 anos e 9 meses de reclusão em regime fechado. Sua condenação ocorreu por tráfico de drogas e posse de armas de uso restrito. Foi preso após transportar 417 kg de pasta base de cocaína e três fuzis em uma aeronave, no município de Itaquiraí, em maio de 2022.

A sentença favorável à acusação do MPMS determinou o perdimento da aeronave e a manutenção da prisão preventiva do condenado, que está desaparecido.

Ronaldo Gonçalves Martinez, o R7

Nascido em Ponta Porã, Ronaldo tem condenação pelo Tribunal do Júri à pena de 15 anos de reclusão. Nessa ação penal, foi enquadrado em homicídio qualificado por motivo . A causa do crime é que a vítima teria agredido sua irmã. Também foi condenado pela corrupção de menores, pois havia um adolescente envolvido na morte de Alexandre Torraca.

Dono do vulgo R7,  acumula histórico criminal grave, pois não é réu primário e já cumpre pena por outros dois homicídios, porte de arma, e responde a processo por tráfico.

Além disso, Ronaldo também é alvo de mandado de prisão expedido no âmbito da Operação Blindspot, do Gaeco, que investiga o vazamento de dados sigilosos por um policial penal ao PCC, em um esquema estruturado de tráfico de drogas comandado de dentro do cárcere.

 

 

boletim

MS encerra o ano com queda no número de casos e mortes por dengue

Em 2025, foram 8,4 mil casos confirmados e 20 óbitos pela doença no Estado

05/01/2026 17h15

MS encerrrou o ano com queda no número de casos e mortes por dengue

MS encerrrou o ano com queda no número de casos e mortes por dengue Marcelo Victor/Correio do Estado

Mato Grosso do Sul encerou o ano de 2025 com 8.461 casos confirmados e 20 mortes por dengue. Boletim epidemiológico foi divulgado nesta segunda-feira (5) pela Secretaria Municipal de Saúde (SES).

Os dados representam uma queda de 47,86% em relação ao número de casos do ano anterior, quando foram confirmados 16.229. As mortes também tiveram queda, passando de 32 em 2024 para 20 no ano passado.

Com relação aos óbitos, oito vítimas eram mulheres e 12 homens, com idades entre 12 e 88 anos. As mortes ocorreram nos municípios de Antônio João, Aparecida do Taboado, Iguatemi, Inocência, Três Lagoas, Nova Andradina, Aquidauana, Dourados, Ponta Porã, Coxim, Paranhos, Itaquiraí, Água Clara, Miranda, Ribas do Rio Pardo e Campo Grande.

Entre as vítimas, nove delas possuíam algum tipo de comorbidade.

Atualmente, há ainda nove mortes em investigação por suspeita de dengue no Estado, além de 14.126 casos suspeitos.

MS encerrrou o ano com queda no número de casos e mortes por dengue

Vacinação

Ainda conforme o boletim, 201.633 doses da vacina contra a dengue foram aplicadas na população alvo até o fim do ano.

Ao todo, Mato Grosso do Sul já recebeu do Ministério da Saúde 241.030 doses do imunizante. O esquema vacinal é composto por duas doses com intervalo de três meses entre as doses.

A vacinação contra a dengue é recomendada para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, 11 meses e 29 dias de idade, faixa etária que concentra o maior número de hospitalização por dengue, dentro do quadro de crianças e adolescentes de 6 a 16 anos de idade.

