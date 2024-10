Em guerra ao contrabando, Receita Federal intensifica fiscalizações na fronteira

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A Receita Federal de Mato Grosso do Sul declarou ‘guerra’ ao contrabando no início da semana com mais de 62 veículos apreendidos e quase R$ 6 milhões em produtos ilegais. As ações, concentradas nos municípios de Dourados, Corumbá e Mundo Novo, visam combater o tráfico de drogas e a comercialização de mercadorias contrabandeadas.

Segundo a equipe policial, as apreensões ocorreram no âmbito da Operação Fronteira RFB, uma iniciativa deflagrada na última segunda-feira (14) para intensificar as ações em pontos de fronteira terrestre frequentemente utilizados em rotas de contrabando, descaminho e outros ilícitos.

Como parte da ação, foram realizadas fiscalizações em estradas, estabelecimentos comerciais, Correios e residências utilizadas como depósitos.

Em Corumbá e em Dourados, por exemplo, duas apreensões nos Correios somaram mais de 2.400 itens ilegais retirados de circulação

No município de Dourados, equipes militares conseguiram encontrar um veículo recém-abandonado às margens da Rodovia MS-164 com 527 tabletes de maconha prensada, totalizando cerca de 600 kg de entorpecentes.

Já em Mundo Novo, foram apreendidos cerca de R$1 milhão em mercadoria, incluindo 3 veículos, eletrônicos de alto valor agregado, cigarros eletrônicos, perfumes, entre outros produtos diversos.

Em outra ocasião, na cidade de Ivinhema, a Receita Federal também apreendeu 4 veículos advindos de descaminho

Recorde de apreensões

Consolidado como uma das principais rotas do tráfico de drogas no Brasil, dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul (SEJUSP) mostram um recorde de apreensões de drogas no Estado.

De acordo com o levantamento, o Estado registrou um aumento de 33% nas apreensões no comparativo com o mesmo período do ano anterior, totalizando cerca de 407,5 toneladas de drogas retiradas de circulação.

A maconha liderou o ranking das substâncias apreendidas, com aproximadamente 387,7 toneladas, seguida pelo skunk (8,4 toneladas) e pela cocaína (7,5 toneladas). A maior parte das apreensões concentrou-se nas cidades fronteiriças, com destaque para Ponta Porã, onde quase uma tonelada de cocaína foi apreendida em apenas uma semana.

Assine o Correio do Estado