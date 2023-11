Embora o Estado de Mato Grosso do Sul seja apenas o 21º dentre os 28 do País no ranking população, as condições geográficas locais põem a unidade da federação como uma das que mais geram demandas para a Polícia Federal.

Nos primeiros 10 meses de 2023, Mato Grosso do Sul é o sexto estado em volume de indiciamentos feitos pela Polícia Federal, e o sétimo no total de inquéritos policiais relatados.

A maior da demanda da Polícia Federal no Brasil está no Estado de São Paulo, o mais populoso (44,4 milhões de habitantes) e no Paraná (quinto mais populoso, 11,4 milhões), que assim como Mato Grosso do Sul, também tem elevada demanda por estar localizado na fronteira com dois países.

Enquanto o Paraná, faz fronteira com Paraguai e Argentina, Mato Grosso do Sul tem Paraguai e Bolívia como países fronteiriços, e com um detalhe: uma longa fronteira seca com o Paraguai, em um dos maiores corredores para o tráfico de drogas da América do Sul.

De janeiro a outubro, a Polícia Federal em Mato Grosso do Sul indiciou 147 pessoas, e relatou 175 inquéritos. São Paulo foi o Estado com o maior volume de inquéritos relatados: 749, e o Paraná, o Estado com o mais indiciados: 371. Paraná e São Paulo invertem a ordem na segunda posição: a Polícia Federal em SP indiciou 349 pessoas, enquanto no PR, foram relatados 452 inquéritos (segunda posição).

No que se refere ao alto volume de indiciados pela Polícia Federal, Mato Grosso do Sul supera a Superintendência da PF no Estado do Rio de Janeiro: lá foram 133 pessoas indiciadas. O volume de inquéritos relatados, porém, é maior que o de MS: 305.

Unidade (UF) IPLs Relatados Qtd Indiciados RS 251 212 MS 175 147 RJ 305 133 MT 98 70 DF 163 76 SP 749 349 SC 208 124 ES 96 67 AC 59 74 SE 33 31 PI 108 68 MG 395 203 BA 115 80 PR 452 371 PB 79 86 CE 119 44 PA 175 128 MA 78 39 RR 45 152 AM 57 52 RO 68 87 AL 30 22 TO 26 28 PE 85 104 GO 70 59 RN 70 49 AP 7 6 Departamento PF 7 0

