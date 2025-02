PRF apreende meia tonelada de cocaína e seis fuzis na maior apreensão do ano em MS

Aumento de casos

Números foram divulgados nesta quinta-feira (27) em boletim epidemiológico da Secretaria de Estado de Saúde; terceira vítima é de Três Lagoas

Em apenas 6 dias, Mato Grosso do Sul registrou duas novas mortes e 323 novos casos de dengue em 2025, conforme o boletim da 8ª semana epidemiológica, divulgado nesta quinta-feira (27) pela Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Com os novos registros, o estado soma um total de 1.127 casos confirmados e 3.128 casos prováveis da doença no ano.

O índice de casos confirmados de dengue em Mato Grosso do Sul, apenas nos últimos seis dias, representa um aumento de 40,1%, se comparado com o último levantamento da SES, que indicou 804 casos confirmados na última sexta-feira (21).

Óbitos

Ainda conforme o documento, mais dois óbitos foram confirmados em decorrência da doença neste período, somando três em 2025.

A primeira vítima fatal de dengue foi uma idosa, entre 70 e 79 anos de idade, do município de Inocência, a 335 quilômetros da capital Campo Grande.

A segunda foi uma outra idosa, de 88 anos, confirmada pelo Ministério da Saúde nessa quarta-feira (26) no município de Nova Andradina. Já o terceiro óbito foi registrado no município de Três Lagoas. Outras duas outras mortes estão sob investigação.

Nos últimos 14 dias, Japorã e Paraíso das Águas foram os municípios com alta incidência de casos confirmados da doença. Na sequência, Aparecida do Taboado foi o destaque negativo com incidência média de casos.

Vacinação

Ainda conforme o levantamento, 126.409 doses da vacina contra a dengue foram aplicadas para o público-alvo.

No total, Mato Grosso do Sul recebeu 207.796 doses do imunizante pelo Ministério da Saúde. O esquema vacinal é composto por duas doses com intervalo de três meses entre as doses.

A vacinação contra a dengue é recomendada para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, 11 meses e 29 dias de idade.

A faixa etária concentra o maior número de hospitalizações por dengue, dentro do quadro de crianças e adolescentes de 6 a 16 anos de idade.

Chikungunya

Já em relação à Chikungunya, Mato Grosso do Sul já registrou 1.863 casos prováveis, sendo 233 confirmados no Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan). Apesar dos registros, não há óbitos registrados.

A SES alerta que as pessoas devem evitar a automedicação. Em caso de sintomas de dengue ou chikungunya, a recomendação é procurar uma unidade de saúde do município.

