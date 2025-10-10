Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Sem pacientes

Em meio a caos na saúde, programa federal sofre boicote em Campo Grande

Mesmo com 1,5 mil consultas previstas, o programa Agora tem Especialistas atendeu cerca de 20 pessoas

Alison Silva

Alison Silva

10/10/2025 - 17h45
Continue lendo...

O início dos atendimentos da carreta da saúde da mulher do programa Agora Tem Especialistas, em Campo Grande, nesta sexta-feira (10), deveria marcar um avanço no acesso das mulheres aos exames de prevenção e diagnóstico precoce de câncer de mama e de colo do útero. Mas, em meio à crise na rede pública municipal, o que se viu foi um cenário de boicote e desorganização, com cerca de 20 atendimentos realizados entre as 1,5 mil consultas previstas para este mês.

Estacionada junto ao Hospital do Amor, na Avenida Thirson de Almeida, a carreta do Ministério da Saúde integra uma ação nacional do governo federal, realizada neste Outubro Rosa, que prevê mais de 130 mil procedimentos em todo o país. Na capital, a estrutura foi montada com equipamentos modernos e equipe multiprofissional, apta a realizar mamografias, ultrassonografias, biópsias e exames preventivos capazes de desafogar as filas de diagnósticos na capital.

Climatizado, o espaço oferece punção e biópsia de mama, colposcopia e consultas médicas presenciais e por telemedicina. Neste primeiro dia, o impasse sobre os atendimentos gerou uma espécide de "cabo de guerra" entre a administração municipal e o Ministério da Saúde. Conforme apurado pelo Correio do Estado, os atendimentos realizados nesta sexta-feira ficaram a cargo do próprio Hospital do Amor, que realizou os atendimentos de mamografia via SUS internamente. 

Em nota, a Prefeitura de Campo Grande afirmou que os agendamentos para utilização da  são realizados “conforme a disponibilidade de agenda” dos hospitais parceiros e que as pacientes atendidas são aquelas que já possuem solicitação registrada no Sistema de Regulação (Sisreg). Segundo o município, cabe à Secretaria Municipal de Saúde apenas “disponibilizar a lista dessas mulheres”.

O Ministério da Saúde, por sua vez, informou que o programa Agora Tem Especialistas disponibilizou a carreta e toda a estrutura de atendimento à regulação municipal, cabendo ao município aderir à iniciativa e realizar os agendamentos nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). O órgão federal reforçou que o serviço está à disposição de todos os pacientes que aguardam mamografias e exames preventivos, e que o encaminhamento poderia ser feito de forma imediata pelas unidades ou via Sisreg, sem necessidade de espera.

Cabe destacar que são as prefeituras que alimentam o Sisreg ao inserir as solicitações de consultas, exames e procedimentos para seus munícipes. Embora as prefeituras sejam as responsáveis por inserir os dados, o agendamento e a autorização dos serviços são realizados pelas Centrais de Regulação, que podem ser municipais ou estaduais, a depender da complexidade de cada atendimento. 

Impasse

Em setembro, a prefeitura criou um Comitê Gestor de Saúde provisório, com validade de seis meses, após a saída da então secretária municipal Rosana Leite. A nova estrutura, montada às pressas, tem como objetivo “acompanhar rotinas e propor soluções” para a crise da pasta. A alternativa surgiu para estancar problemas locais como a falta de médicos, filas crescentes por exames e atrasos na regulação. 

Programa federal

O Agora Tem Especialistas é uma das principais apostas do Ministério da Saúde para reduzir as desigualdades regionais e agilizar o acesso a consultas e diagnósticos especializados. A ação prevê a circulação de 150 carretas de atendimento pelo país até 2026, com investimento de R$ 18,9 milhões apenas nas ações do Outubro Rosa.

De acordo com o secretário-executivo da pasta e ministro em exercício, Adriano Massuda, o programa representa “a maior mobilização em defesa da saúde pública desde a pandemia”. “Iniciamos uma nova etapa, levando cuidado especializado até os lugares mais remotos do país, com foco na saúde das mulheres, que são prioridade da nossa gestão”, afirmou.

A carreta que chegou a Campo Grande é uma das 28 unidades móveis distribuídas neste mês em 21 estados e no Distrito Federal. O atendimento começou simultaneamente em 15 municípios de regiões de difícil acesso. 

Enquanto outras cidades avançam, em Campo Grande o programa ficou travado pela má vontade e pela falta de articulação da gestão local, que sequer conseguiu garantir o fluxo de pacientes para uma estrutura pronta, gratuita e equipada.

SES

Dengue mata menos em 2025 que nos últimos três anos em MS

Já são 18 mortes confirmadas pela doença, mas o número ainda é menor que o registrado desde 2022 no mesmo período

10/10/2025 17h15

Cuidados e vacina podem ser causas de diminuição no número de casos e óbitos em MS

Cuidados e vacina podem ser causas de diminuição no número de casos e óbitos em MS Marcelo Vitor / Correio do Estado

Mato Grosso do Sul registrou 18 mortes por dengue até o dia 02 de outubro de acordo com o boletim epidemiológico divulgado nesta quinta-feira pela Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Esse número é 60% menor que o número de mortes registrado no mesmo período referente ao ano passado, quando o Estado já contabilizava 30 óbitos confirmados. 

O número também é menor que o registrado no mesmo período em 2023, quando foram registrados 43 óbitos pela doença. Em 2022, foram 24 mortes na janela de tempo. 

Além disso, no mesmo período, foram notificados 8 mil casos a menos de janeiro a outubro deste ano com relação ao mesmo período no ano passado. Até agora, foram confirmados 8.172 casos no Estado e 13.438 estão em investigação. 

Em 2024, em dez meses, já haviam sido confirmados 15.966 casos em Mato Grosso do Sul, uma incidência de 588 casos a cada 100 mil habitantes. 

Em 2023, o número de casos se manteve alto, com 41.046 casos confirmados no Estado, o que significa que, a cada 100 mil habitantes, 1.489 estavam com dengue. 

Já em 2022, o total de casos confirmados no período foi de 21.328, com uma incidência de 759,2 casos por 100 mil habitantes. 

Mesmo com os casos diminuindo, 50 municípios de Mato Grosso do Sul estão com alta incidência de casos, acima de 300 casos por 100 mil habitantes. 

Figueirão apresenta o maior número proporcional. O município possui uma população de 3.539 habitantes. Destes, são 246 casos prováveis de dengue, o que significa que se houvessem 100 mil habitantes, 6.951 estariam sofrendo com a dengue. 

O município com maior número de casos no Estado é Ivinhema, com 579 casos confirmados da doença. 

Nos últimos 14 dias, Inocência, Nioaque, São Gabriel do Oeste, Paranaíba, Maracaju e Dourados registraram 1 ou 2 casos da doença, com incidência baixa de casos confirmados. 

Já os óbitos registrados ocorreram nos municípios de Inocência, Três Lagoas, Nova Andradina, Aquidauana, Dourados, Ponta Porã, Coxim, Iguatemi, Paranhos, Itaquiraí, Água Clara, Miranda, Aparecida do Taboado, Ribas do Rio Pardo e Campo Grande.

Entre as vítimas, 8 delas possuíam algum tipo de comorbidade. 

Chikungunya

Por outro lado, de janeiro a outubro, Mato Grosso do Sul já registrou 13.552 casos prováveis de Chikungunya, sendo 7.430 casos confirmados. 

Esse número é quase cinco vezes maior que o número de casos total registrado em 2024, que foi de 2.766, que era, até então, o maior número da série histórica, que iniciou em 2015 com a contagem dos casos da doença. 

De acordo com o Boletim Epidemiológico da Chikungunya divulgado nesta quinta-feira (9), dos 79 municípios do Estado, 42 estão classificados como de alta incidência de casos, com números acima de 300 casos por 100 mil habitantes. 

O município Glória de Dourados continua sendo é o que tem maior taxa de incidência, onde foram registrados 687 casos prováveis para uma população de 10.444 habitantes, com uma incidência de 6.577,9 casos por 100 mil habitantes. 

Maracaju foi a cidade em que mais foram registrados casos da doença no Estado: 1.956

Desde o início do ano, foram confirmados 16 óbitos pela doença nos municípios de Dois Irmãos do Buriti, Vicentina, Naviraí, Terenos, Fátima do Sul, Dourados, Sidrolândia, Glória de Dourados, Maracaju e Iguatemi. Entre as vítimas, 12 delas possuíam algum tipo de comorbidade.

Vacina

No Estado, das 241.030 doses recebidas pelo Governo Federal, já foram aplicadas 188.875.

O esquema vacinal é composto por duas doses com intervalo de três meses entre as doses.

A vacinação contra a dengue é recomendada para crianças e adolescentes entre 10 e 14 anos, 11 meses e 29 dias de idade, faixa etária que concentra o maior número de hospitalizações por dengue, dentro do quadro de crianças e adolescentes de 6 a 16 anos de idade.

DOURADOS

Motorista de aplicativo é preso por importunação sexual

De acordo com a vítima, o motoqueiro tentou tocá-la durante a corrida e saiu da rota para tentar o abuso novamente

10/10/2025 16h56

Gerson Oliveira/Correio do Estado

A 2ª Delegacia de Polícia de Dourados prendeu, em flagrante, um homem de 33 anos pela prática de importunação sexual durante uma corrida de aplicativo. 

De acordo com a vítima, uma mulher de 18 anos, durante o trajeto, o criminoso passou a agir de forma inconveniente, tocando as pernas da passageira e tentando acariciar suas partes íntimas sem o seu consentimento.

O condutor desviou da rota prevista, adentrando em uma rua sem saída, onde parou o veículo, retirou o capacete e afirmou querer “ver como a mulher havia crescido”, demonstrando comportamento invasivo e constrangedor.

Temendo por sua integridade, a vítima exigiu que ele retomasse o trajeto até o destino, quando o autor voltou a tocá-la em suas partes íntimas, sendo contido pela reação da mulher.  

Após deixá-la no local de destino, o autor ainda teria relatado que voltaria mais tarde para buscá-la. A vítima, com medo de voltar a ser novamente alvo do homem, compareceu imediatamente à Delegacia de Polícia para registrar o fato e solicitar ajudar.

O autor foi localizado em sua residência, ainda com as mesmas roupas usadas no momento do crime. A motocicleta utilizada também foi apreendida e encaminhada à delegacia.
 

