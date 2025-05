Em meio a crise na saúde, Sesau prestará contas na Câmara nesta sexta-feira

EDUCAÇÃO FINANCEIRA

O projeto Educação Financeira no Ensino Médio busca evitar a formação de mais cidadãos superendividados.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul lançou na última terça-feira (27) o projeto “Educação Financeira no Ensino Médio: Prevenção ao Superendividamento”, uma iniciativa que visa preparar os jovens para o melhor gerenciamento dos gastos financeiros, evitando a formação de cidadãos superendividados, além de fortalecer a economia familiar.

Para o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Dorival Pavan, o problema de superendividamento enfrentado pela população no país é grave, sendo necessário o desenvolvimento de ações, inclusive pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para fomentar a prevenção dessa situação.

O juiz Albino Coimbra Neto, idealizador de diversas ações do TJMS que possuem impacto direto na sociedade, comenta que o projeto de educação financeira para os estudantes do Ensino Médio foi criado a partir de outras iniciativas que o Judiciário já realiza em parceria com as escolas públicas estaduais, como a reforma de escolas por presos em regime semiaberto e doação de alimentos produzidos pelos detentos.

Por causa da proximidade com as escolas públicas estaduais, Albino acionou a equipe do Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos (NUPEMEC), para desenvolver a iniciativa voltada à educação financeira dos alunos.

O projeto será implementado nas escolas da rede pública, focado nos estudantes do Ensino Médio, que abrange os alunos de 15 a 17 anos. Serão oferecidas palestras, oficinas e atividades educativas para orientar os jovens sobre temas como o uso racional de dinheiro, prevenção de dívidas, controle de gastos e os direitos do consumidor.

O projeto tem como base o fato de que a educação financeira é uma ferramenta essencial para que seja exercida a cidadania e, ao ser adquirida na juventude, contribui para decisões financeiras responsáveis ao longo da vida. A iniciativa busca promover uma cultura de consumo mais consciente, preparar os alunos para o futuro e o combate ao problema do superendividamento.

Endividados

Em Mato Grosso do Sul, 54,15% da população tem alguma dívida a quitar. Segundo o Serasa, as principais fontes de inadimplência são cartões de crédito (28,46%), contas básicas como água e luz (20,58%), financeiras como empréstimos (19,08%) e serviços (11,23%).

O valor médio de dívidas por pessoa foi de R$5.793,66 e o valor médio de cada dívida, R$1.526,41, uma queda de 0,25% com relação ao mês de fevereiro deste ano.

A pesquisa aponta que o crescimento do endividamento foi causado pelo impacto da inflação, juros altos e desaceleração da economia sobre o orçamento das famílias.

Em março, 5.766.033 acordos foram fechados no programa Limpa Nome do Serasa e o valor médio dos acordos foi de R$714.

Mato Grosso do Sul é o 5º estado com a população mais endividada do Brasil e o 2º na colocação da região Centro-Oeste no mês de março deste ano. Os dados são do levantamento mensal da Serasa que apresenta o cenário de endividamento no país e as taxas de renegociação nos programas para limpar o nome do sistema.