Em meio a polêmica do IPTU, secretária deve renovar licença médica

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Em meio à polêmica sobre o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), a secretária municipal de Fazenda de Campo Grande Márcia Helena Hokama, flagrada na 11ª edição da prova de 21km de Bonito mesmo de licença médica, deve seguir distante da sede do Executivo ao menos até o fim de fevereiro.

Ausente do cargo desde novembro do ano passado sob alegação de estresse, Márcia Hokama recebeu prorrogação de seu atestado médico no início de dezembro, licença que expira novamente nesta quinta-feira (8).

Conforme apurou o Correio do Estado, a secretária deve receber nova prorrogação do prazo, que se estenderá ao menos por 44 dias. Desde sua saída, o espaço segue ocupado interinamente pelo secretário-adjunto Isac José de Araújo.

Flagrada pelos fotógrafos da prova disputada por ela sob licença médica, Márcia Hokama finalizou a corrida de 10km em 1h11min e concluiu o trajeto na 23ª colocação geral entre as competidoras com 50 e 59 anos de idade. Conforme apurado pela reportagem, há possibilidade dela sequer voltar a ocupar o cargo.

Em sua última aparição pública dia 19 de novembro último, Márcia falou sobre o impasse sobre os pagamentos sobre o 13º dos servidores.

Na ocasião, a secretária destacou que a prefeitura adotou uma série de medidas e "apertou o cinto" para reduzir gastos e atingir a meta de economia de R$ 140 milhões prevista com a reforma administrativa e o decreto de corte de despesas. O cenário se repete no início deste ano, com o imbróglio envolvendo o imposto predial do município.

A administração tenta equilibrar a crise financeira que levou a prefeita reduzir o próprio salário em 20% e diminuir o expediente para seis horas diárias pelo período de 120 dias.

Reforma administrativa

Márcia Hokama foi uma das primeiras a compor o secretariado para os próximos quatro anos do segundo mandato de Adriane Lopes (PP) à frente da Prefeitura.

Seu nome se manteve na gestão mesmo após a reforma que afetou as atribuições das secretarias municipais, algumas extintas, outras readequadas, e criou novas pastas.

A manutenção do cargo público foi anunciada já na primeira leva, onde, além dela, outros três gestores que já faziam parte da administração municipal seguiram à frente de secretarias e órgãos estratégicos.

À frente da extinta Secretaria Municipal de Finanças e Planejamento (Sefin), Márcia assumiu a Secretaria Municipal de Fazenda (Sefaz).

Para a Secretaria Municipal de Administração e Inovação (Semadi), a nomeada foi Andréa Alves Ferreira Rocha, que comandava a também extinta Secretaria Municipal de Gestão (Seges).

Além delas, Ademar Silva Junior assumiu como titular da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico (Semades), criada a partir da reestruturação da antiga Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro), enquanto na Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec) Leandro Basmage foi nomeado diretor-presidente.

Na época, a prefeita afirmou que a projeção era de que os cofres públicos teriam uma economia de 30% nos gastos com a reforma administrativa.

Assine o Correio do Estado