"Rodovia da morte", BR-163 registra sexta morte em menos de 24 horas

Motociclista identificada como Geicilene Alves de Menezes Maciel, de 29 anos, morreu após ser atingida gravemente por uma caminhonete Ranger na cor prata, durante a tarde desta quinta-feira (19). O acidente aconteceu na BR-163, entre Dourados e Caarapó.

De acordo com informações iniciais do site Ligado na Notícia, Geicilene era mãe de três filhos e residente no Bairro Altos do Indaiá e havia acabado de sair da casa da cunhada, onde se preparava para uma viagem programada para o domingo (22/12), quando tentou atravessar a rodovia com sua motocicleta.

Nesse momento, o motorista da caminhonete, que seguia no sentido Dourados-Caarapó, colidiu na lateral da moto. O impacto da colisão foi tão forte que a mulher foi arremessada para fora da pista, ficando gravemente ferida às margens da rodovia.

Equipes do Corpo de Bombeiros e da CCR MSVia foram acionadas para prestar socorro, mas, infelizmente, Geicilene não resistiu aos ferimentos.

O motorista da caminhonete, ainda não identificado, deixou o local após o acidente. A Polícia Civil está investigando as circunstâncias do caso.

Terceiro em 24 horas

Ainda na manhã desta quinta-feira (19) duas pessoas morreram, em Bandeirantes, após invasão de pista contrária por parte de uns dos veículos, na manhã desta quinta-feira (19). Ainda não há identificação das vítimas.

Segundo informações, ainda prematuras, a colisão envolveu um Renault Oroch e um Volkswagen Saveiro, mas ainda sem apuração confirmada de quem foi o responsável pela fatalidade. A batida foi tão intensa que ambos os veículos ficaram destruídos e até com partes jogados pela pista.

Além de duas mortes, outras duas pessoas ficaram feridas e foram encaminhadas à unidade de saúde de Bandeirantes. No local estão CCR MSVia, bombeiros e Polícia Rodoviária Federal (PRF) e, mesmo sem interdição total, a concessionária alerta que o trecho sentido Sul do km 551 e 550 está no modo "pare e siga".

O terceiro acidente, que envolveu uma caminhonete S10 e um caminhão, tirou a vida de três pessoas da mesma família na manhã desta quarta-feira (18), no km 719 da BR-163, próximo à cidade de Sonora, município distante 362 km de Campo Grande.

A mãe, identificada como Luzimar Costa da Silva, de 40 anos, e os filhos, Maria Eduarda Ruppenthal, de 19 anos, e Miguel Ruppenthal Gomes, de 10 anos, não resistiram e faleceram no local.

A família seguia em uma caminhonete com placa de Tangará da Serra (MT) quando o pneu de um caminhão, que transitava no sentido Coxim/Sonora, estourou. O condutor perdeu o controle da direção, invadiu a pista o que culminou na colisão frontal.

Segundo informações do Idest, o motorista do caminhão, identificado como Van Cristino dos Reis, de 48 anos, ficou ferido. A previsão era de que fosse transferido para Campo Grande, onde passaria por exames.

Já o condutor da caminhonete, Antenor Ruppenthal, de 59 anos, sofreu fraturas nos dois braços e no fêmur devido ao impacto da batida. Ele deve ser encaminhado a Rondonópolis (MT) para dar continuidade ao tratamento hospitalar.

Também estava na caminhonete uma criança de 7 anos, que sofreu escoriações leves. Ela permanece em observação no hospital, aguardando alta médica.

Média alta

De janeiro a outubro de 2024, a BR-163, rodovia que corta Mato Grosso do Sul da divisa com o Paraná à divisa com Mato Grosso, foi cenário de 709 acidentes, que resultaram em 57 óbitos.

Os números equivalem a uma média de 71 acidentes por mês, pior índice visto desde 2017. De janeiro a dezembro daquele ano, foram registrados 877 acidentes, uma média de 73 acidentes por mês.

Se comparados os óbitos registrados em acidentes, os números mostram que 2024 é mais mortal na rodovia. Os índices apontam para uma média de 5,7 mortes por mês, mais do que a média de 5,1 mortes mensais registradas em 2017. Nos 12 meses daquele ano, 62 pessoas morreram na BR-163.

O ano de 2017 marcou ainda o início de uma queda no número de acidentes. No entanto, em 2020 esses índices voltaram a subir.

Investimento

A rodovia não recebe investimentos desde 2017, quando a empresa solicitou o reequilíbrio do contrato. A CCR chegou a dizer em 2019 que não tinha interesse em permanecer com a rodovia e até cobrou a devolução de ativos da União, no valor de R$ 1,4 bilhão.

O acordo final para a manutenção da empresa na gestão só foi alcançado em 2023, e aprovado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) em novembro deste ano.

Com essa decisão, espera-se um investimento de R$ 12 bilhões, que incluirá a duplicação de 170 km da via, a construção de uma terceira faixa em outros 190 km e diversas obras adicionais.

Operações da PRF

A PRF começou, justamente nesta quinta-feira (19), a edição 24/25 da Operação Rodovida, que vai focar em atividades de educação para o trânsito visando na preservação da vida no trânsito.

A ação vai englobar as principais festividades desse final do ano até o primeiro trimestre de 2025, ou seja, feriados de Natal, Ano Novo, Carnaval e férias escolares.

Ainda, nesta sexta-feira (20), a PRF dará início a Operação Natal 2024, que segue nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul até a quarta-feira (25).

Policiais rodoviários federais estarão distribuídos em nove delegacias e 24 Unidades Operacionais para reforçar a fiscalização nos mais de 4 mil km que envolvem as onze rodovias federais do Estado.

Em nota, a PRF destaca que irá manter o reforço de fiscalização, principalmente com foco na “alcoolemia ao volante, velocidade e ultrapassagem", acompanhadas por câmeras de videomonitoramento, com o apoio da CCR.

*Colaborou Laura Brasil, Alison Silva, Alanis Netto e Felipe Machado

