Cidades

Cidades

Em terceiro no ranking, MS tem 10 das 64 facções criminosas em atuação no País

Em número de grupos criminosos, MS só fica atrás da Bahia e Pernambuco, especialmente devido à rota do narcotráfico que passa pela fronteira

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

11/08/2025 - 12h30
Mato Grosso do Sul tem, atualmente, 10 facções criminosas em atuação, sendo o terceiro no ranking de estado com maior número de grupos criminosos em atividade. 

Levantamento feito pelo jornal O Globo aponta que o Brasil tem hoje 64 facções espalhadas pelas 27 unidades da federação, com menor ou maior tamanho e influência sobre a sociedade. Os dados foam coletados junto a fontes das secretarias de Segurança Pública, Administração Penitenciária e Ministérios Públicos de todos os estados.

Conforme o levantamento, em números de facções, Mato Grosso do Sul está atrás apenas da Bahia e Pernambuco, com 17 e 12 facções, respectivamente.

Das dez facções em atuação em MS, apenas uma é de origem sul-mato-grossense, sendo a Okaida, enquanto as demais são ramificações e núcleos de grupos que tem como origem outros estados.

Enquanto os dois do Nordeste têm um cenário fragmentado, com muitas facções locais disputando espaço, o território sul-mato-grossense é o maior “importador” de facções de outros estados. Conforme O Globo, a rota do narcotráfico que passa pela fronteira com o Paraguai e a Bolívia estimulou nove das 12 facções interestaduais a criarem núcleos de atuação em Mato Grosso do Sul.

As facções criminosas em atuação em Mato Grosso do Sul são:

  • Okaida
  • Primeiro Comando da Capital (PCC)
  • Comando Vermelho (CV)
  • Amigos do Estado (ADE)
  • Bonde do Maluco (BDM)
  • Terceiro Comando Puro (TCP)
  • Primeiro Grupo Catarinense (PGC)
  • Bala na Cara (BNC)
  • Os Manos
  • Cartel do Sul (CDS)

A Okaida aparece na lista como facção local, enquanto as demais são "importadas", sendo o PCC com sede em São Paulo e presença em 25 estados; CV do Rio de Janeiro e presença em 25 estados; ADE de Goiás com núcleos em MS e TO; BNC com sede no RS e núcleo em MS e SC; PGC de Santa Catarina e núcleo em MS e PR; TCP do Rio com núcleos em MS, ES, MG e SP; CDS do Paraná e núcleo em MS e Os Manos, do Rio Grande do Sul com núcleos em MS e SC.

Guerra do tráfico

Apesar da diversidade de grupos criminosos, as duas maiores facções do País, PCC e Comando Vermelho, também são as principais no Estado.

Conforme reportagem do Correio do Estado, a popularização da cocaína e a consequente redução do preço no mercado interno acirrou a guerra para tomar o controle das rotas de tráfico na região de fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai e a Bolívia.

E é por causa desse “mercado aquecido” que as duas maiores facções criminosas do País, Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV), têm travado uma guerra sangrenta em Mato Grosso do Sul.

“Não só nas fronteiras, mas nas divisas de Mato Grosso do Sul também. Há uma disputa entre as facções pelo controle do tráfico de drogas e pelas melhores rotas. No norte do Estado, o Comando Vermelho tenta entrar em MS, que tem mais integrantes do PCC. Mas temos acompanhado de perto essa questão”, garantiu o secretário estadual de Segurança Pública, Antônio Carlos Videira.

Brasil

Entre as 64 facções criminosas mencionados no relatório, 12 têm presença em mais de um estado, e os outros 52 são organizações locais.

Duas tem presença efetivamente nacional, sendo o PCC e o CV. O PCC está em 25 unidades da federação, enquanto o Comando Vermelho (CV) se encontra em 26. Os grupos só não estão, ainda, no Rio Grande do Sul.

O estado que mais “exporta” facções nacionalmente é o Rio de Janeiro, que além do CV tem duas organizações com atuação interestadual: o Terceiro Comando Puro (TCP) e os Amigos dos Amigos (ADA).

Sumiço

IHP denuncia furto de equipamento que monitora onça-pintada no Pantanal

Foram levados dois repelentes luminosos e uma armadilha fotográfica

11/08/2025 13h45

Foto: Divulgação / IHP

Equipamentos utilizados para afugentar e monitorar onças-pintadas na área urbana de Corumbá foram furtados entre os dias 6 e 8 de agosto, na região da Cacimba da Saúde. O desaparecimento, prejuízo estimado em R$ 6 mil, foi constatado na tarde de sexta-feira (8) durante manutenção realizada pelo Instituto Homem Pantaneiro (IHP).

Foram levados dois repelentes luminosos e uma armadilha fotográfica, instalados como parte das ações do Grupo Técnico Onças Urbanas Corumbá-Ladário, que reúne Ibama, Polícia Militar Ambiental, Fundação de Meio Ambiente do Pantanal, Defesa Civil de Corumbá, o projeto Jaguarte e o próprio IHP. O objetivo dos dispositivos era afastar felinos de grande porte das áreas residenciais e coletar dados sobre seu comportamento.

Segundo o IHP, a perda compromete tanto a geração de informações técnicas necessárias para definir estratégias de mitigação de conflitos entre humanos e onças-pintadas quanto as ações práticas para afastar os animais das casas. Além disso, prejudica um trabalho conjunto estabelecido com a comunidade local desde março de 2025, quando começaram os registros de felinos na região.

Os moradores têm colaborado com os pesquisadores para garantir a coexistência entre fauna e população, ajudando a manter os equipamentos em funcionamento e comunicando avistamentos. A Polícia Civil será acionada para registrar a ocorrência.

Serviço - As autoridades reforçam que, em caso de encontro com onça-pintada, a população deve acionar imediatamente a Polícia Militar Ambiental pelo telefone (67) 99266-4052 e seguir as orientações de segurança para evitar riscos.

126 ANOS

Prefeitura entrega revitalização do entorno, mas Lagoa Itatiaia fica para depois

Projeto para tornar a Lagoa Itatiaia um espaço de convivência e atividades esportivas e de lazer está em fase final, segundo secretário

11/08/2025 12h00

Prefeitura entrega mais de R$6 milhões em investimentos na região do Bandeira

Prefeitura entrega mais de R$6 milhões em investimentos na região do Bandeira FOTO: Marcelo Victor

Na manhã desta segunda-feira (11), a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes entregou mais de R$ 6 milhões em obras na região bandeira, em Campo Grande. Entre as obras mais aguardadas pela população, está a pavimentação asfáltica e a revitalização da Lagoa Itatiaia, que conforme a prefeita, está em fase final. 

Segundo ela, as obras que estão acontecendo em parceria com o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, representam um grande avanço para a população.

"São 14 obras hoje, entre pavimentação, drenagem, obras de praças, unidades de saúde revitalizadas. Então, nós fizemos como se tivesse passado um pente fino na região, obras paradas retomadas e obras de infraestrutura sendo entregues, que é o maior pedido dos moradores da região bandeira", afirmou.

Na ocasião, o secretário municipal de obras, Marcelo Miglioli falou da importância das obras lançadas.

"Estamos entregando várias praças aqui na região, Itamaracá, Rita Vieira, Tiradentes, Perdizes, e foi uma opção da prefeita de fazer as agendas regionais, porque não teria tempo para entregar obra por obra. Isso é bom, porque significa que o volume de obras está grande", salientou ele, ressaltando ainda a obra de revitalização da Lagoa Itatiaia que está na fase final. 

"Nós queríamos muito ter feito a entrega dessa praça agora, mas não foi possível, não teve como, a gente optou por respeitar a parte técnica e a prefeita dá sempre apoio nesse sentido, ela faz as coisas muito tecnicamente e nós estamos trabalhando agora com a programação de entregar dentro desse exercício de 2025, porque faltam apenas alguns detalhes", explicou.

Revitalização da Lagoa Itatiaia

O projeto para revitalização da Lagoa Itatiaia, um dos cartões postais de Campo Grande, foi lançado em 2022. O objetivo é tornar o local um espaço de convivência e atividades esportivas e de lazer.

O projeto prevê a revitalização de toda área ao redor da lagoa, com calçamento e construção de três decks, com objetivo de preservar a mata ciliar e evitar que os visitantes pisem na vegetação. Também haverá uma passarela colorida, em formato de peixe, desviando das árvores. Conforme o memorial descritivo, não será permitida a remoção de qualquer árvores existente no local.

Em todo o entorno, será feita pista de caminhada e passeio conectando calçadas e equipamentos. Palco em alvenaria e concreto colorido também consta no projeto, para apresentações e performances artísticas.

O espaço vai dispor de área de convivência com playground, fontes interativas, bancos rústicos feitos de eucalipto, mesas para jogos (dominó, xadrez, carta), reforço na iluminação, conteiner com banheiro e sala para administração e Guarda Municipal.

Área para redário será instalada em volta das árvores existentes, assim como área de convivência coberta, nas proximidades do playground. Área de contemplação, com bancos de concreto, permitirão que os visitantes apreciem o por do sol ou contemplem a paisagem.

Além disso, instalação de iluminação decorativa irá iluminar algumas árvores e o monumento Peixe Cará. Pontos de internet livre serão executados nos principais pontos de aglomeração com raio de 30 metros.

Toda a estrutura será adaptada para acesso de pessoas com deficiência.

Prefeitura entrega mais de R$6 milhões em investimentos na região do BandeiraProjeto da Lagoa Itatiaia prevê playground, decks e áreas de convivência

ENTREGAS

Presente no evento, a Secretária Especial de Planejamento e Parcerias Estratégicas (SEPPE) – Catiana Sabadin, detalhou as obras iniciadas e entregues na região do Bandeira. São elas:

  • Revitalização das praças no Jardim Itamaracá, Rita Vieira, Tiradentes, Jardim das Perdizes, Cidade Morena e Moreninha 4;
  • Pavimentação e drenagem no Jardim Jerusalém;
  • Construção do espaço esportivo comunitário no Parque Jaques da Luz;
  • Construção da Unidade de Saúde da Família do bairro Jardim das Perdizes;
  • Revitalização da Praça do Preto Velho;
  • Construção da Escola Municipal de Educação Infantil - (EMEI) Moreninha II;
  • Requalificação da Avenida Bom Pastor.

Também presente na entrega, o governador em exercício, José Carlos Barbosa, o Barbosinha, reforçou a participação do Governo do Estado nas entregas.

"Ser gestor não é fácil, ser gestora é muito mais difícil ainda, mas a gente vê Campo Grande em boas mãos, 126 anos de celebração e podem ter absoluta certeza que ao longo desse 2025 ao longo de 2026, que finaliza esse primeiro mandato do governador Eduardo Riedel, a gente vai ver essa parceria produzindo resultado em mais asfalto, em mais saneamento, em mais infraestrutura, em mais saúde, em mais educação, e é exatamente assim que nós estamos

A cerimônia aconteceu na Lagoa Itatiaia e é referente ao Calendário de Atividades Alusivas aos 126 Anos de Campo Grande, no qual foram anunciadas no início do mês de agosto, mais de R$ 250 milhões em investimentos nas sete regiões de Campo Grande. Nesse sentido, o mês de agosto seguirá com mais entregas de obras e revitalizações.

