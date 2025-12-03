Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

IBGE

Em um ano, 40 mil saíram da linha da pobreza em MS

Segundo o IBGE, quase 700 mil habitantes do Estado vivem com renda de até R$ 694 mensais

Karina Varjão

Karina Varjão

03/12/2025 - 14h30
De 2023 para 2024, 40 mil pessoas saíram da linha da pobreza em Mato Grosso do Sul, de acordo com a pesquisa Síntese de Indicadores Sociais - Uma análise das condições de vida da população brasileira 2025, divulgada hoje (3) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 

Em 2024, houve uma redução em todas as faixas de pobreza do Estado, que são a “extrema pobreza”, quando a renda per capita é de até R$ 218 mensais (equivalente a U$ 2,15 por dia) e a pobreza, quando a renda per capita é de até R$ 694 mensais (equivalente a U$ 6,85 por dia). 

No ano de 2023, a proporção de pessoas na extrema pobreza em MS era de 2,0%. Em 2024, esse percentual caiu para 1,6%. 

A proporção da população com rendimento domiciliar per capita de U$ 3,65 a U$ 6,85 saiu de 24,1% em 2023 para 22,3% no ano passado, o que representa uma redução de 40 mil pessoas na linha da pobreza. 

Isso significa que, da população estimada de 2,9 milhões de habitantes no Estado, pelo menos 698,9 mil vivem com rendimento per capita de até R$ 694 mensal. 

Em 2015, a pobreza extrema atingia 2,3% da população do Estado e as classes intermediárias representavam 31,3% dos sul-mato-grossenses, um número 7,4% maior que o estimado em 2024. 

Entre os habitantes de MS, 0,8% moravam em domicílios sem rendimento algum (22,5 mil) e 3,3% viviam com o valor de até ¼ de salário mínimo per capita mensal (93 mil). Veja os outros números na tabela abaixo. 

Isso mostra que, comparando com as outras unidades federativas do Brasil, Mato Grosso do Sul tem o 6º menor percentual de pessoas com rendimentos per capita sem rendimento até ¼ de salário mínimo (4,1%). Os Estados com os menores números nacionais nesta categoria foram Santa Catarina (2,2%), Rio Grande do Sul (2,9%) e Mato Grosso (3,0%). 

Por outro lado, Maranhão (20,9%) e Ceará (17,1%) apresentaram os maiores percentuais nesse quesito. 

Homens brancos recebem mais

Em Mato Grosso do Sul, o rendimento domiciliar per capita médio em 2024 foi de R$ 2,114 por mês, um índice maior que a média do País, que foi de R$ 2.017. Em comparação com o ano anterior - 2023 -, houve um aumento de 4,8%. 

Os homens ainda detinham os maiores valores de rendimento (R$ 2.153), enquanto o vlaor verificado para mulheres era de R$2.077. 

Em relação ao rendimento domiciliar per capita médio segundo cor ou raça, o rendimento das pessoas brancas foi de R$ 2.616, enquanto o das pessoas pardas foi de R$ 1.717 e das pretas foi de R$ 1.992. 

Isso mostra que pessoas brancas estavam em domicílios com renda per capita, em média, 1,4 vezes maior à renda dos domicílios onde viviam pessoas pretas ou pardas. 

Além disso, entre o 10% da população com os menores rendimentos, 63,3% eram de cor ou raça preta ou parda e 34,8% eram brancas e entre os maiores rendimentos do Estado, 34,7% eram de cor ou raça preta ou parda e 64,4%, brancas. 

Nacional

Entre 2023 e 2024, a proporção da população no País na linha da pobreza recuou de 27,3% para 23,1%. Isso representa uma redução de 4,2 pontos percentuais ou, pelo menos, 8,6 milhões de pessoas. 

Já a proporção de pessoas na linha da extrema pobreza recuou de 4,4% para 3,5%, o que resulta em 1,9 milhão de pessoas que saíram dessa situação. 

Na hipótese de não existirem os benefícios de programas sociais, a extrema pobreza teria sido 6,5% maior, saindo de 3,5% para 10% da população brasileira. 

Proporcionalmente, a pobreza atinge mais às mulheres (24%) do que aos homens (22,2%). As taxas de pobreza e extrema pobreza chegaram, respectivamente, a 4,5% e 30,4% entre as mulheres pretas ou pardas, enquanto entre os homens brancos os percentuais foram de 2,2% e 14,7%. 

Ainda segundo os índices, as pessoas pretas e pardas, juntas, representavam 56,8% do total da população e 71,3% dos pobres do País. 

Enquanto entre as pessoas pretas e pardas, 55,6% eram pobres, entre os brancos a taxa era de 15,1%. Quanto aos extremamente pobres, 8,4% eram de cor ou raça preta e parda contra 2,2% de brancos. 
 

Cidades

Empresa de cosméticos terá que indenizar cliente que sofreu queimaduras

Após usar o shampoo e o condicionador, a cliente teve queimaduras no couro cabeludo e queda de cabelo

03/12/2025 16h44

Crédito: Freepik / Imagem Ilustrativa

A 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul manteve a indenização a uma consumidora que sofreu queimaduras no couro cabeludo e teve queda capilar após seguir as recomendações indicadas no produto.

Segundo os autos, ela utilizou o shampoo e o condicionador da marca, cujo nome não foi divulgado.

A consumidora afirmou que seguiu as orientações conforme indicadas na embalagem do produto e teve reações que, segundo o colegiado, não se limitaram a questões estéticas, mas atingiram valores ligados à identidade pessoal e religiosa.

A defesa da empresa argumentou que a mulher não teria se atentado às instruções de uso, mas esse ponto foi refutado pelo colegiado, uma vez que não houve qualquer indício de utilização inadequada.

Outro ponto destacado no laudo técnico é que não foi identificada a forma de aplicação como sendo a causadora das queimaduras e de outros problemas.

“Não se pode negar a ocorrência dos fatos que culminaram, evidentemente, em danos à apelada, sendo possível atestar a presença do nexo de causalidade entre as lesões por ela suportadas, não se sustentando a mera alegação de que a autora não leu as instruções de uso, até porque não se tratava de produto químico que pudesse ensejar qualquer dano, como ocorreu. Além disso, o próprio laudo não concluiu que o modo de uso foi o motivo das danificações verificadas. Portanto, não há dúvidas de que é devida a indenização por danos morais”, destacou o relator, Vitor Luis de Oliveira Guibo.

O magistrado pontuou que, pela lei, a empresa é responsável pelo produto nas relações de consumo, conforme os termos do Código de Defesa do Consumidor.

O entendimento pela responsabilização da empresa de cosméticos foi reforçado pela apresentação de laudo pericial, registros fotográficos, relatos de testemunhas e reclamações com problemas similares registradas por outras pessoas em sites públicos.

Durante a análise do valor da indenização fixado em primeiro grau, o colegiado entendeu que o montante de R$ 10 mil, por danos morais, compensa o prejuízo sofrido e atende aos critérios de razoabilidade.

Além disso, o valor também serve de alerta para a empresa, a fim de evitar a repetição de problemas semelhantes.

Com a manutenção da sentença, a Justiça aumentou o valor dos honorários advocatícios, que passaram a corresponder a 20% do valor da condenação, conforme o artigo 85, §11º, do Código de Processo Civil.

PAVIMENTAÇÃO

MS destina mais R$ 81 milhões para asfaltar rodovia no Vale da Celulose

Com a obra, distância entre Campo Grande e cidades do estado de São Paulo, devem diminuir

03/12/2025 16h00

A concorrência eletrônica prevê disputa pelo menor preço e abertura marcada para 22 de dezembro de 2025

A concorrência eletrônica prevê disputa pelo menor preço e abertura marcada para 22 de dezembro de 2025 Divulgação/ MS

Mato Grosso do Sul deu mais um passo para concluir, uma década depois, a pavimentação da MS-040 e destravar um dos principais corredores logísticos do Estado. Publicada nesta terça-feira (3) no Diário Oficial, a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) lançou licitação de R$ 81,9 milhões para implantação e asfaltamento de mais 23,7 quilômetros da rodovia, no trecho entre Santa Rita do Pardo e Brasilândia, etapa considerada decisiva para fechar o traçado.

Com a obra, o governo deve finalmente concluir a ligação pavimentada entre Campo Grande e Brasilândia, reduzindo em 30 quilômetros a distância entre as duas cidades: hoje são 363 km; com a MS-040 pronta, o trajeto cairá para 334 km. O encurtamento também impacta diretamente o acesso ao Estado de São Paulo, especialmente na direção de Pauliceia, que passará a ficar a cerca de 390 km da Capital.

A concorrência eletrônica prevê disputa pelo menor preço e abertura marcada para 22 de dezembro de 2025, com edital disponível nos sites da Agesul e do PNCP.

Vale da Celulose

A pavimentação da MS-040 integra o projeto da Rota da Celulose, um corredor de 870,3 km formado por trechos das rodovias estaduais MS-040, MS-338 e MS-395, além das federais BR-262 e BR-267. O objetivo é dar fluidez ao escoamento de madeira e celulose produzidas no leste e sudeste do Estado, regiões que concentram um dos ciclos industriais mais vigorosos de Mato Grosso do Sul.

A região, que já abriga três grandes fábricas de celulose, duas linhas da Eldorado e Suzano em Três Lagoas e outra da Suzano em Ribas do Rio Pardo, se prepara para receber novos investimentos bilionários. Em Bataguassu, a Bracell aguarda a etapa final de licenciamento para instalar uma nova planta industrial. A expectativa é de que as licenças ambientais sejam concluídas até fevereiro, destravando a implantação da fábrica, que se somará à malha já existente.

Paralelamente, a Arauco avança com as obras da megafábrica em Inocência, projetada para ser a maior do mundo, com capacidade de 3,5 milhões de toneladas anuais e investimento de US$ 4,6 bilhões. Já a Eldorado prepara a linha 2 em Três Lagoas, que deve acrescentar mais 2,5 milhões de toneladas por ano à capacidade do Estado, em um pacote de até US$ 5 bilhões.

Atualmente, Mato Grosso do Sul produz cerca de 7,5 milhões de toneladas de celulose por ano, somando Suzano, Eldorado e os novos projetos em implantação. Com a pavimentação final da MS-040, o governo espera criar um eixo logístico direto entre Campo Grande, a região de Três Lagoas e as indústrias que avançam para Bataguassu, reduzindo custos de transporte e ampliando a competitividade do setor.

Histórico

Inaugurada em 2014, a MS-040 já passou a demandar uma revisão completa no trecho de 210 quilômetros entre Campo Grande e Santa Rita do Pardo. Apesar de ser considerada uma estrada relativamente nova, parte do pavimento apresentou desgaste precoce, especialmente na região central, onde foram aplicados milhares de remendos ao longo dos últimos anos. 

A rodovia também foi entregue sem acostamento, fator que aumentou a vulnerabilidade do tráfego e contribuiu para a alta incidência de acidentes envolvendo fauna silvestre, somente antas, mais de 200 foram atropeladas desde 2015, segundo dados de pesquisadores. 

Com isso, o Estado planejou um conjunto de intervenções que inclui restauração do asfalto, implantação de acostamentos, melhorias de drenagem, ampliação de dispositivos de segurança e novas passagens de fauna. 

