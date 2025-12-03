Em um ano, 40 mil saíram da linha da pobreza em MS

22,3% da população de MS vivia na faixa de pobreza em 2024 - FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

De 2023 para 2024, 40 mil pessoas saíram da linha da pobreza em Mato Grosso do Sul, de acordo com a pesquisa Síntese de Indicadores Sociais - Uma análise das condições de vida da população brasileira 2025, divulgada hoje (3) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Em 2024, houve uma redução em todas as faixas de pobreza do Estado, que são a “extrema pobreza”, quando a renda per capita é de até R$ 218 mensais (equivalente a U$ 2,15 por dia) e a pobreza, quando a renda per capita é de até R$ 694 mensais (equivalente a U$ 6,85 por dia).

No ano de 2023, a proporção de pessoas na extrema pobreza em MS era de 2,0%. Em 2024, esse percentual caiu para 1,6%.

A proporção da população com rendimento domiciliar per capita de U$ 3,65 a U$ 6,85 saiu de 24,1% em 2023 para 22,3% no ano passado, o que representa uma redução de 40 mil pessoas na linha da pobreza.

Isso significa que, da população estimada de 2,9 milhões de habitantes no Estado, pelo menos 698,9 mil vivem com rendimento per capita de até R$ 694 mensal.

Em 2015, a pobreza extrema atingia 2,3% da população do Estado e as classes intermediárias representavam 31,3% dos sul-mato-grossenses, um número 7,4% maior que o estimado em 2024.

Entre os habitantes de MS, 0,8% moravam em domicílios sem rendimento algum (22,5 mil) e 3,3% viviam com o valor de até ¼ de salário mínimo per capita mensal (93 mil). Veja os outros números na tabela abaixo.

Isso mostra que, comparando com as outras unidades federativas do Brasil, Mato Grosso do Sul tem o 6º menor percentual de pessoas com rendimentos per capita sem rendimento até ¼ de salário mínimo (4,1%). Os Estados com os menores números nacionais nesta categoria foram Santa Catarina (2,2%), Rio Grande do Sul (2,9%) e Mato Grosso (3,0%).

Por outro lado, Maranhão (20,9%) e Ceará (17,1%) apresentaram os maiores percentuais nesse quesito.

Homens brancos recebem mais

Em Mato Grosso do Sul, o rendimento domiciliar per capita médio em 2024 foi de R$ 2,114 por mês, um índice maior que a média do País, que foi de R$ 2.017. Em comparação com o ano anterior - 2023 -, houve um aumento de 4,8%.

Os homens ainda detinham os maiores valores de rendimento (R$ 2.153), enquanto o vlaor verificado para mulheres era de R$2.077.

Em relação ao rendimento domiciliar per capita médio segundo cor ou raça, o rendimento das pessoas brancas foi de R$ 2.616, enquanto o das pessoas pardas foi de R$ 1.717 e das pretas foi de R$ 1.992.

Isso mostra que pessoas brancas estavam em domicílios com renda per capita, em média, 1,4 vezes maior à renda dos domicílios onde viviam pessoas pretas ou pardas.

Além disso, entre o 10% da população com os menores rendimentos, 63,3% eram de cor ou raça preta ou parda e 34,8% eram brancas e entre os maiores rendimentos do Estado, 34,7% eram de cor ou raça preta ou parda e 64,4%, brancas.

Nacional

Entre 2023 e 2024, a proporção da população no País na linha da pobreza recuou de 27,3% para 23,1%. Isso representa uma redução de 4,2 pontos percentuais ou, pelo menos, 8,6 milhões de pessoas.

Já a proporção de pessoas na linha da extrema pobreza recuou de 4,4% para 3,5%, o que resulta em 1,9 milhão de pessoas que saíram dessa situação.

Na hipótese de não existirem os benefícios de programas sociais, a extrema pobreza teria sido 6,5% maior, saindo de 3,5% para 10% da população brasileira.

Proporcionalmente, a pobreza atinge mais às mulheres (24%) do que aos homens (22,2%). As taxas de pobreza e extrema pobreza chegaram, respectivamente, a 4,5% e 30,4% entre as mulheres pretas ou pardas, enquanto entre os homens brancos os percentuais foram de 2,2% e 14,7%.

Ainda segundo os índices, as pessoas pretas e pardas, juntas, representavam 56,8% do total da população e 71,3% dos pobres do País.

Enquanto entre as pessoas pretas e pardas, 55,6% eram pobres, entre os brancos a taxa era de 15,1%. Quanto aos extremamente pobres, 8,4% eram de cor ou raça preta e parda contra 2,2% de brancos.

