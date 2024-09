Em uma semana MS registra mais 5 mortes por Síndrome Respiratória

Pantanal

Equipes da Força Nacional já estão atuando na região em apoio à Operação Pantanal, que combate os incêndios no Pantanal. O contingente dependerá do planejamento da Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, autorizou o uso da Força Nacional nas regiões de Aquidauana e Miranda para combater incêndios florestais por um período de 30 dias. A portaria foi publicada nesta segunda-feira (23) e contará com o apoio da Polícia Federal no combate aos incêndios no Pantanal de Mato Grosso do Sul.

Atualmente, os bombeiros da Força Nacional estão na região em apoio à Operação Pantanal, que visa combater os incêndios que atingiram aproximadamente 1,4 milhão de hectares.

O contingente para as próximas operações dependerá do planejamento da Diretoria da Força Nacional de Segurança Pública.

Ainda de acordo com o documento assinado pelo ministro Ricardo Lewandowski, a operação no Pantanal contará com apoio logístico da Polícia Federal, que auxiliará na infraestrutura. O aumento do contingente será definido pela diretora da Força Nacional, da Secretaria Nacional de Segurança Pública.

O trabalho da Força Nacional na região do Pantanal será realizado em articulação com os órgãos de segurança pública de Mato Grosso do Sul.

Força Nacional combate incêndios na Amazônia

Na semana passada, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, autorizou o uso da Força Nacional nos municípios do Amazonas, Pará, Rondônia, Mato Grosso, Roraima e Acre em combate aos incêndios florestais por 90 dias.

Nessas regiões, os efetivos da Força Nacional trabalham em conjunto com outras forças de segurança dos estados em conjunto com a Polícia Federal em combate aos incêndios que devastam Amazônia brasileira



Governo Federal destina R$ 514 milhões ao combate de incêndios florestais

O governo federal liberou, na tarde desta quinta-feira (19), o valor de R$ 514 milhões para combater os incêndios florestais na Amazônia, no Cerrado e no Pantanal. O texto, publicado em edição extra do Diário Oficial da União na quarta-feira (18), faz parte das medidas coordenadas para enfrentar a emergência climática que vem afetando diversas regiões do país.

Deste total, aproximadamente R$ 154,75 milhões serão destinados às Forças Armadas para atuação na Amazônia Legal. Outros R$ 130 milhões serão repassados ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional para ações de defesa civil e proteção, além de gestão de riscos e desastres. A medida provisória destina R$ 114,35 milhões ao Ministério do Meio Ambiente para ações de proteção e recuperação da biodiversidade, bem como combate ao desmatamento e incêndios.

Contratação de brigadistas

Apesar do clima mais ameno em Mato Grosso do Sul, a tendência é piorar ainda mais até o final de semana, com o retorno do calor e a pouca chuva que não molhou o solo, como os meteorologistas esperavam.

Devido ao risco de mais incêndios, o número de brigadistas do Ibama chegou a 2.255, sendo 1.116 indígenas. Estima-se que aproximadamente 18% dos brigadistas sejam quilombolas ou provenientes de regiões rurais, incluindo pessoas de áreas de reforma agrária e que possuem conhecimento das regiões de matas. A soma total dos brigadistas contratados pelo Ibama e ICMBio é de 3.245.

De acordo com o presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho, o número recorde de brigadistas atua também em áreas sob responsabilidade dos governos estaduais e municipais.

"Em muitos estados estamos trabalhando junto com os bombeiros de governos locais, que têm efetivo muito maior. Uma 'estrutura de guerra' foi mobilizada nos últimos dias".

Aeronaves e embarcações

Nesta luta contra as severas condições climáticas, no início desta semana, o Ministério do Meio Ambiente enviou 30 aeronaves do Governo Federal para regiões de queimadas severas. Esse total inclui nove aviões e 15 helicópteros do Ibama e ICMBio, além de dois aviões e quatro helicópteros das Forças Armadas. No Pantanal, 39 embarcações do governo estão atuando no bioma: 33 das Forças Armadas, cinco do Ibama e ICMBio, e uma da Polícia Federal.



