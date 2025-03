Embora irregular, Campo Grande tem 52,4 mm de chuva em uma noite

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Uma forte chuva atingiu Campo Grande na noite da última terça-feira (11), acompanhada de mais de 1,7 mil raios.

Segundo o meteorologista da Uniderp, Natálio Abrahão, algumas regiões da capital chegaram a registrar 52,4 mm de chuva, como é o caso do bairro Carandá Bosque e nos arredores do Shopping Campo Grande.

Na região do Colégio Militar, foram registrados 40,4 mm, e no bairro Vila Carvalho, 15 mm.

As chuvas registradas durante a noite equivalem a quase metade do registrado em todo o mês de março do ano passado, que foi de 108,2 mm, segundo boletim divulgado pelo Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec). Aquele foi o mês menos chuvoso de 2024.

O volume também corresponde a um terço do esperado para o mês, que tem em sua série histórica o acúmulo de 149,6 mm de chuva para março.

Previsão

A previsão do tempo indica que as chuvas continuam nesta quarta e quinta-feira (12 e 13 de março), com probabilidade de pancadas isoladas durante todo o dia, além de trovoadas durante o fim da tarde e o início da noite.

As temperaturas mínimas devem beirar os 20ºC, e as máximas chegam a 30ºC.

As chuvas ocorrem graças a chegada de uma frente fria, no início da semana. Após o período de instabilidade, as temperaturas devem voltar a subir na capital, e o calor irá predominar na sexta-feira e no sábado (14 e 15 de março).

Além disso, uma nova escassez de precipitações é esperada no decorrer do mês, com temperaturas acima da média histórica e chuvas abaixo da média.

Seca Histórica

Marcado por longos períodos sem chuvas, 2024 foi o ano com o menor acumulo de chuva da história em Campo Grande de acordo com dados anuais da estação meteorológica do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

Em 12 meses, choveu apenas 780mm na capital, este quantitativo é 45% menor do que o esperado no ano, que tem como base a média histórica anual da cidade, de 1,455mm (período de referência de 1981 a 2010).

O mês de março do ano passado foi o menos chuvoso do ano. A chuva acumulada ficou 87% abaixo do esperado, que era de 149 mm neste período.

