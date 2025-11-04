Empreiteira paulista vence outra licitação milionária em MS

Rodovia que será recapeada no sul do Estado, a MS-295, já foi palco de acidentes graves por conta da buraqueira

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Nove meses depois de vencer a licitação para recuperar 61 quilometros da MS-436, entre Camapuã e Figueirão, a empreiteira Vale do Rio Novo saiu vitoriosa em outra licitação milionária e desta vez vai recapear 37 quilômetros da MS-295, no município de Tacuru, no extremo sul do Estado.

Com sede em São Paulo e filial em Campo Grande, no bairro Carandá Bosque, a empreiteira ofereceu deságio de 3,1% e o contrato será assinado por R$ 64.729.317,00. A Agesul havia estiputalo valor máximo de R$ 66.815.781,00.

A MS-295 é alvo de reclamações há anos por conta da buraqueira e das ondulações. Ao todo, serão recuperados 84 quilômetros da rodovia, entre as cidades de Eldorado e Tacuru. Em maio de 2022, por exemplo, três ocupantes de um Peugeot morreram depois que o motorista capotou ao perder o controle da direção ao passar por um buraco.

Com mais este certame concluído, faltando somente sua homologação, chega a 15 o número de licitações encerradas para obras milionárias que estão sendo bancadas com os R$ 2,3 bilhões liberados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para o Governo de Mato Grosso do Sul.

Das 15 obras que estão sendo bancadas com o empréstimo federal, a Vale do Rio Novo é a única empreiteira que venceu duas disputas. Somando as duas, ela vai faturar pouco mais de R$ 196 milhões pelo recapeamento de 98 quilômetros.

No começo do certame para o recapeamento da MS-295, 17 empreiteiras chegaram a manifestar interesse. Porém, somente oito chegaram à fase de apresentação de proposta financeira. Destas, três mantiveram o preço máximo, indicando que não tinham interesse real em vencer a disputa.

Na região norte, Vale do Rio Novo está dividindo o recapeamento dos 111 quilômetros da MS-436 com a empreiteira LCM, que foi contratada para recapear trecho de 50 quilômetros por R$ 101 milhões.

No Sul do Estado, o recapeamento que ficará a cargo da Vale do Rio Novo é o lote dois da MS-295. O trecho referente ao primeiro lote, de 46 quilômetros, será recapeado pela empreiteira Concrenavi, com sede em Naviraí. Ela venceu a licitação com a oferta de R$ 86,199 milhões. O deságio ficou em 2,4%.

Ao todo, o pacote de obras do BNDES, que terá contrapartida de R$ 300 milhões do Governo do Estado, prevê construção de cerca de 570 quilômetros de asfalto novo e 260 de recapeamento..