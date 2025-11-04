Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

pacote do bndes

Empreiteira paulista vence outra licitação milionária em MS

Em fevereiro a empreiteira Vale do Rio Novo assinou contrato de R$ 101 milhões com a Agesul. Agora, venceu licitação e vai faturar outros R$ 64,7 milhões

Neri Kaspary

Neri Kaspary

04/11/2025 - 12h20
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Nove meses depois de vencer a licitação para recuperar 61 quilometros da MS-436, entre Camapuã e Figueirão, a empreiteira Vale do Rio Novo saiu vitoriosa em outra licitação milionária e desta vez vai recapear 37 quilômetros da MS-295, no município de Tacuru, no extremo sul do Estado. 

Com sede em São Paulo e filial em Campo Grande, no bairro Carandá Bosque, a empreiteira ofereceu deságio de 3,1% e o contrato será assinado por R$ 64.729.317,00.  A Agesul havia estiputalo valor máximo de  R$ 66.815.781,00. 

A MS-295 é alvo de reclamações há  anos por conta da buraqueira e das ondulações. Ao todo, serão recuperados 84 quilômetros da rodovia, entre as cidades de Eldorado e Tacuru. Em maio de 2022, por exemplo, três ocupantes de um Peugeot morreram depois que o motorista capotou ao perder o controle da direção ao passar por um buraco. 

Com mais este certame concluído, faltando somente sua homologação, chega a 15 o número de licitações encerradas para obras milionárias que estão sendo bancadas com os R$ 2,3 bilhões liberados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) para o Governo de Mato Grosso do Sul. 

Das 15 obras que estão sendo bancadas com o empréstimo federal, a Vale do Rio Novo é a única empreiteira que venceu duas disputas. Somando as duas, ela vai faturar pouco mais de R$ 196 milhões pelo recapeamento de 98 quilômetros. 

No começo do certame para o recapeamento da MS-295, 17 empreiteiras chegaram a manifestar interesse. Porém, somente oito chegaram à fase de apresentação de proposta financeira. Destas, três mantiveram o preço máximo, indicando que não tinham interesse real em vencer a disputa. 

Na região norte, Vale do Rio Novo está dividindo o recapeamento dos 111 quilômetros da MS-436 com a empreiteira LCM, que foi contratada para recapear trecho de 50 quilômetros por R$ 101 milhões.

No Sul do Estado, o recapeamento que ficará a cargo da Vale do Rio Novo é o lote dois da MS-295. O trecho referente ao primeiro lote, de 46 quilômetros, será recapeado pela empreiteira Concrenavi, com sede em Naviraí. Ela venceu a licitação com a oferta de R$ 86,199 milhões. O deságio ficou em 2,4%. 

Ao todo, o pacote de obras do BNDES, que terá contrapartida de R$ 300 milhões do Governo do Estado, prevê construção de cerca de  570 quilômetros de asfalto novo e 260 de recapeamento.. 

PIRACEMA 2025/2026

Último dia de pesca é nesta terça-feira em rios de Mato Grosso do Sul

Qualquer tipo de pesca (pesque e solte, amadora e profissional) está proibida de 5 de novembro de 2025 até 28 de fevereiro de 2026

04/11/2025 11h30

Compartilhar
Piracema é o período de reprodução dos peixes, em que os animais completam seu ciclo de vida sem interferência da ação do homem

Piracema é o período de reprodução dos peixes, em que os animais completam seu ciclo de vida sem interferência da ação do homem Divulgação/Polícia Militar Ambiental

Continue Lendo...

Último dia de pesca é nesta terça-feira em rios que cortam Mato Grosso do Sul.

Piracema inicia nesta quarta-feira (5) e, com isso, qualquer tipo de pesca (pesque e solte, amadora e profissional) está proibida até 28 de fevereiro de 2026.

O transporte de pescados também está proibido a partir das 00h desta quarta-feira (5).

A pesca continua permitida para ribeirinhos – que precisam do peixe para se alimentar – na quantidade necessária para o consumo do dia, não sendo permitido estocar. Neste caso, é permitido pescar com varas em barrancos.

A Piracema é o período de reprodução dos peixes, em que os animais completam seu ciclo de vida sem interferência da ação do homem. O termo tem origem da língua tupi e significa “migração de peixes rio acima”, conforme o Dicionário Michaelis.

O objetivo é combater a pesca ilegal e predatória para que os peixes possam subir os rios para se reproduzirem.

Operação Piracema, da Polícia Militar Ambiental (PMA), fiscalizará rios de todo o Estado, em pontos georreferenciados identificados como áreas de maior incidência de pesca ilegal, realizando:

  • bloqueios terrestres e aquáticos
  • vistorias em estabelecimentos comerciais
  • verificações de estoque declarado de pescado
  • operações noturnas e diurnas em locais estratégicos

A Operação Piracema conta com o emprego do Sistema de Gerenciamento da Informação Ambiental (SIGIA), ferramenta tecnológica que permite o mapeamento e monitoramento em tempo real das ações fiscalizatórias. O sistema possibilita análise georreferenciada, coleta de dados e apoio à tomada de decisões estratégicas.

CRIME

Pescar durante a piracema é crime ambiental inafiançável. Portanto, quem desrespeitar a regra será autuado, multado, conduzido até uma Delegacia de Polícia e responder por processo administrativo e criminal. Além disso, pescados, barcos e apetrechos serão apreendidos.

Quem for flagrado praticando pesca predatória, durante o período de defeso, está sujeito à prisão em flagrante e à aplicação das seguintes penalidades:

  • multas de R$ 700,00 a R$ 100.000,00, acrescidas de R$ 20,00 por quilo ou fração do pescado apreendido;
  • apreensão de petrechos, embarcações, veículos e demais materiais utilizados na prática ilegal;
  • pena de detenção de um a três anos, conforme o artigo 34 da Lei de Crimes Ambientais.

CURIOSIDADE: RIOS DE MS

Mato Grosso do Sul possui dezenas de rios espalhados em seu território. Confira:

  • Rio Abobral
  • Córrego Alegre
  • Rio Amambaí
  • Rio Amanguijá
  • Rio Anhanduí-Guaçu
  • Rio Apa
  • Rio Aporé
  • Rio Aquidauana
  • Rio Branco
  • Rio Caracol
  • Rio Combate
  • Rio Correntes
  • Rio Coxim
  • Ribeirão Dois Córregos
  • Córrego Estrelinha
  • Córrego Fundo
  • Córrego das Furnas
  • Rio Guaçu
  • Rio Iguatemi
  • Córrego Ita
  • Córrego Itaquiraí
  • Ribeirão Lontra
  • Rio Maracaí
  • Rio Miranda
  • Córrego da Moeda
  • Rio Negro
  • Rio Novo
  • Arroio do Ouro
  • Ribeirão do Palmito
  • Rio Paraguai
  • Rio Paraná
  • Rio Paranaíba
  • Rio Pardo
  • Ribeirão Pau Vermelho
  • Rio do Peixe
  • Rio Perdido
  • Rio Pirajuí
  • Rio Piripucu
  • Córrego Progresso
  • Rio Pântano
  • Rio Quitéro
  • Córrego Santo Ilíada
  • Rio São Lourenço
  • Ribeirão São Mateus
  • Rio Sucuriu
  • Rio Taquari
  • Rio Taquiri
  • Rio Tarunã
  • Rio Tererê
  • Córrego Tuma
  • Rio Verde
  • Rio Salobra
  • Rio Dourados
  • Rio Brilhante

 

CENTRAL 156

Mesmo após decreto, Ouvidoria-Geral de Campo Grande segue funcionando normalmente

Atendimento à população segue com atualizações sobre o horário de atendimento, confira o que mudou e o que se manteve

04/11/2025 11h25

Compartilhar
Prefeitura de Campo Grande mantém horário integral de Ouvidoria-Geral do Município

Prefeitura de Campo Grande mantém horário integral de Ouvidoria-Geral do Município Foto: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Continue Lendo...

Com decreto que reduz a carga horária dos órgãos públicos a 6 horas, Prefeitura de Campo Grande segue divulgando canais de serviços públicos que continuam com o horário integral de atendimento.

Dessa vez, por meio da edição extra do Diário Oficial (Diogrande) de hoje (04), a Controladoria-Geral de Fiscalização e Transparência, responsável pelos serviços da Central 156 – que realiza o trabalho de Ouvidoria-Geral do Município – divulgou o funcionamento sem alterações.

A justificativa é o atendimento imediato ao público, que trata principalmente de chamados emergenciais. “Justifica-se pela necessidade de assegurar a continuidade dos serviços de atendimento à população, que envolvem demandas de natureza emergencial e de interesse público imediato”.

O canal de atendimento busca atender a denúncias referentes à Lei do Silêncio e atendimento de informações, que são respondidas já durante o atendimento. Mas além desses dois serviços, há também orientações sobre IPTU e outras demandas municipais.

Segundo a Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG), a média diária de atendimentos da ouvidoria é de aproximadamente 534 ligações. Quanto ao volume semanal varia entre 2.300 e 3 mil ligações.

Os horários de funcionamento, conforme o Diogrande, é que o canal seguirá de forma ininterrupta, ou seja, 24 horas de segunda a sexta, e até às 18h aos sábados. Porém, em resposta ao Correio do Estado, a Prefeitura divulgou que o horário de atendimento é das 06h de segunda-feira até as 18h de sábado, sem interrupções.

OUTROS SERVIÇOS

Em nota, a Prefeitura divulgou outros serviços que se modificaram a partir do decreto de contingenciamento na administração municipal, e alguns que se mantiveram.

Iniciado na última segunda-feira (03), diversos órgãos da Prefeitura Municipal de Campo Grande passaram a funcionar em novo horário: das 7h30 às 13h30, de segunda a sexta-feira. Sendo eles:

Fundação Municipal de Esporte - FUNESP
Sede: atendimento até as 13h30.
Parques e praças sob administração da Funesp: funcionamento até às 21h.
Oficinas e treinos do Movimenta CG: programação segue normalmente.

Secretaria de Estado da Saúde - SESAU
USFs, UBSs, UPAs, CEMs e CRSs: funcionamento normal.
Serviços administrativos na sede e almoxarifado: até as 13h30.
CCZ: atendimento em horário normal.

Secretaria de Estado de Fazenda - SEFAZ
Atendimento na CAC, incluindo negociações de dívidas e Refis [de 5 de novembro a 12 de dezembro]: das 8h às 16h, sem intervalo para almoço.

Superintendência do Bem-Estar Animal - SUBEA
Atendimento: das 7h30 às 13h30.
São disponibilizadas 30 senhas diárias para atendimento de cães e gatos.
Os serviços incluem: consultas, vacina antirrábica, vermífugo e carrapaticida.
É necessário apresentar: documento com foto, comprovante de residência, cadastro atualizado no CadÚnico

Agência Municipal de Transporte e Trânsito - AGETRAN
Todos os atendimentos ao público: das 7h30 às 13h30.

Fundação Social do Trabalho de Campo Grande - FUNSAT
Funcionamento: das 7h às 17h.
Atendimento normal para:

  • Intermediação de vagas
  • Capacitação profissional
  • Programa de Inclusão ao Mercado de Trabalho
  • Projetos como Emprega CG e Super Quarta seguem normalmente no período da tarde.

Secretaria Municipal de Educação-  SEMED
Escolas da Reme: atendimento normal.
Sede da Semed (serviços administrativos): até as 13h30.

Agência Municipal de Habitação de Campo Grande - EMHA
Sede da Emha: atendimento exclusivo para Reurb, das 7h30 às 13h30.
Atendimento no Pátio Central: das 8h às 14h, com os seguintes serviços:

  • Cadastro geral
  • Programas habitacionais
  • Atualização cadastral
  • Renegociação de dívidas

Secretaria Executiva da Juventude - SEJUV
Cursos de novembro seguem nos horários das 7h30 às 11h:

  • 10 a 14/11 – Informática e Marketing Digital
  • 17 a 19/11 – Cílios fio a fio
  • 24 a 28/11 – Manicure e Pedicure

Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano - PLANURB
Todos os serviços desde protocolo, recepção e atendimento técnico das 7h30 às 13h30.

Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação - SEMADESC
Atendimentos com senhas EA e EH com assuntos urbanísticos, completar vias de projeto, viabilidade e arborização, Serviços de Cartografia e Patrimônio: das 7h30 às 13h30, no segundo andar do prédio anexo à CAC.
Atendimentos digitais como Alvará de Construção, Parcelamento do solo e loteamentos, Carta de Habite-se, Aprovação de Projetos, entre outros: disponíveis 24h pelo sistema de Aprovação Digital.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Decreto de Adriane corta salário de centenas de professores
corte de gastos

/ 1 dia

Decreto de Adriane corta salário de centenas de professores

2

Semana terá calor, mas frente fria chega domingo e derruba temperaturas a 11°C
PREVISÃO

/ 20 horas

Semana terá calor, mas frente fria chega domingo e derruba temperaturas a 11°C

3

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3528, sábado (1/11); veja o rateio
LOTERIA

/ 2 dias

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3528, sábado (1/11); veja o rateio

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 6868, sábado (1/11); veja o rateio
Loteria

/ 2 dias

Resultado da Quina de ontem, concurso 6868, sábado (1/11); veja o rateio

5

Santa Casa faz novo empréstimo em meio a crise financeira
SAÚDE

/ 1 dia

Santa Casa faz novo empréstimo em meio a crise financeira

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Exclusivo para Assinantes

/ 13 horas

Dinâmica Empresarial em Campo Grande e MS: uma análise (2024-2025)
Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: Câncer de mama aposenta?
Leandro Provenzano: Você tem um financiamento habitacional em seu nome?
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Leandro Provenzano: Você tem um financiamento habitacional em seu nome?

A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho