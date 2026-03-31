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Prefeitura confirma 7ª morte do ano por Chikungunya em MS

Incidência de casos no Estado é de mais de 122 casos a cada 100 mil habitantes, a maior do País

Karina Varjão

Karina Varjão

31/03/2026 - 17h15
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O município de Jardim, a aproximadamente 230 quilômetros de Campo Grande, confirmou a morte de uma idosa de 83 anos por complicações da Chikungunya nesta terça-feira (31). Assim, Mato Grosso do Sul acumula sete óbitos pela doença em 2026. 

Conforme apurado pela reportagem, a vítima tinha hipertensão, obesidade e cardiopatia. Foi internada no dia 20 de março por complicações dos sintomas da doença e faleceu no dia 25 de março, no Hospital de Coxim. 

Com isso, a Prefeitura do Município prorrogou por mais 30 dias a situação de emergência por saúde pública. Atualmente, são 235 casos confirmados de Chikungunya, além de 17 casos confirmados de dengue, com um total de 620 notificações registradas. 

Segundo a Prefeitura de Jardim, os casos da doença ainda não se estabilizaram, mantendo elevado o risco de disseminação em diferentes regiões da cidade. 

Em apenas três meses, 2026 já registrou pouco mais de um terço das mortes registradas em todo o ano de 2025, considerado o ano mais letal da doença no Estado, com 17 óbitos. 

As vítimas pela doença no Estado são:

  • mulher de 69 anos (Aldeia Jaguapiru, no dia 26/02);
  • homem de 73 anos (Aldeia Jaguapiru, no dia 09/03);
  • bebê de 3 meses (Aldeia Bororó, no dia 10/03);
  • mulher de 60 anos (Aldeia Jaguapiru, no dia 12/03);
  • bebê de 1 mês (Aldeia Jaguapiru, no dia 24/03)
  • homem de 72 anos (Bonito, no dia 19/03);
  • mulher de 83 anos (Jardim, no dia 25/03).

Dados do Ministério da Saúde mostram que Mato Grosso do Sul tem a maior taxa de incidência da Chikungunya entre os estados brasileiros, de 122,7 a cada 100 mil habitantes. Até agora, são 3.588 casos prováveis e sete mortes confirmadas.

De acordo com o último boletim divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde, o MS soma 1.452 casos confirmados. Dentre eles, 21 são de gestantes. 

Chikungunya em MS

Em Dourados, a atual situação causada pelo surto de chikungunya motivou o decreto de estado de emergência em saúde pública por parte do Executivo Municipal. 

Inicialmente concentrada na área da Reserva Indígena, a disseminação da doença já atinge bairros como Jardim dos Estados, Novo Horizonte e a região do Jóquei Clube, apontados como áreas com maior incidência de focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor também da Dengue e Zika.

Essa "explosão" dos casos de Chikungunya em 2025 passou a ser observada já desde o início do ano passado, quando até o começo de março Mato Grosso do Sul já anotava 2.122 casos prováveis. 

Através do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) do Ministério da Saúde, por exemplo, é possível notar que a série histórica iniciada em 2015 começa com apenas um óbito registrado naquele ano.

Até 2024 essa arbovirose iria vitimar um total de apenas oito sul-mato-grossenses, já que com 2016 e 17 passando sem qualquer registro de morte por Chikungunya em Mato Grosso do Sul, a doença só voltou a matar um paciente em 2018, ano em que três pessoas morreram.

Porém, nos quatro anos seguintes (de 2019 a 2022) ela voltaria a sumir do radar do sul-mato-grossense. Na sequência, antes de explodir no ano passado, 2023 e 2024 só registraram, respectivamente, três e uma morte por chikungunya em Mato Grosso do Sul, com o ano passado somando o dobro dos óbitos da última década, como bem acompanha o Correio do Estado

 

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alerta

Criminosos criam perfil falso de governador para aplicar golpes em MS

Golpistas se passando por Eduardo Riedel pediam dados para colocar as vítimas em suposto grupo fechado com dicas de investimentos

31/03/2026 16h01

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Golpistas criaram perfil falso do governador Eduardo Riedel nas redes sociais

Golpistas criaram perfil falso do governador Eduardo Riedel nas redes sociais Foto: Gerson Oliveira / Arquivo / Correio do Estado

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O governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), teve o nome e foto usados indevidamente por criminosos, que fizeram um perfil nas redes sociais, se passando por ele, para possivelmente aplicar golpes.

Conforme publicação feita pelo próprio governador nas redes sociais, foi criado um perfil no Instagram com o mesmo nome de usuário e uma foto de Riedel, para fins de dar credibilidade.

Os golpistas enviaram mensagens para alguns contatos do chefe do Executivo Estadual, convidando-os a entrar em um grupo de mensagens para receber dicas de investimento.

Para que a pessoa fizesse parte deste suposto grupo, inicialmente é solicitado um número de WhatsApp. 

"Para agradecer o apoio dos meus fãs, criei um grupo de WhatsApp para compartilhar dicas de investimento cuidadosamente selecionadas. Participe gratuitamente" Qual número do WhatsApp você gostaria de usar para entrar no grupo?", diz a mensagem enviada pelo perfil falso do governador.

Não há informações se alguma pessoa respondeu e qual seria o próximo passo do possível golpe.

Nas redes sociais, Riedel alertou os seguidores que não se trata de um perfil verdadeiro.

"Estão usando meu nome indevidamente. Este é meu único perfil no Instagram. Não tenho grupos de WhatsApp para falar de investimentos", esclareceu o governador.

Golpistas criaram perfil falso do governador Eduardo Riedel nas redes sociais

Golpe do perfil falso

O golpe do perfil falso é comumente praticado por cibercriminosos no WhatsApp, com o uso da foto de perfil para se passar pela vítima e solicitar dinheiro a seus conhecidos, amigos e familiares, o que pode causar sérios prejuízos financeiros e emocionais.

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) esclarece que  “a segurança digital é responsabilidade de todos e orienta que, tanto a vítima que teve o perfil clonado quanto quem recebeu o contato do criminoso, se protejam e denunciem.

Como se proteger

Ajuste suas configurações de privacidade no WhatsApp
Acesse Configurações > Privacidade > Foto de perfil e selecione “Meus contatos”. Faça o mesmo com “Visto por último” e “Recado”. Isso limita o acesso à sua imagem e informações pessoais.

Não é necessário trocar o número, pois número usado pelos golpistas é diferente e não tem vínculo com a linha.

O acesso aos contatos é conseguido geralmente por meio de vazamentos de dados na internet ou consultas em sistemas de crédito.

As contas não foram necessariamente invadidas, mas é recomendável trocar as senhas por precaução.

Como denunciar

  • A primeida orientação é registrar uma ocorrência na Polícia Civil. O boletim de ocorrência pode ser feito online. A formalização é essencial para a investigação.
  • Não interaja com o número falso, evite responder ou confrontar os golpistas, pois isso pode aumentar o risco de novos golpes.
  • Comunique seus contatos e redes sociais. Informe amigos, familiares e colegas que há um número se passando por você. Isso ajuda a evitar que outras pessoas caiam no golpe.
  • Denuncie o número no WhatsApp. Dentro do aplicativo, clique no número suspeito, selecione “Denunciar contato” e siga as instruções. Peça que seus contatos façam o mesmo.
  • Envie uma denúncia por e-mail ao WhatsApp, para [email protected] informando o perfil falso e solicitando a desativação imediata da conta.

Educação

Universidade abre seleção para professores com salário de até R$ 8 mil

Vagas para apoio pedagógico têm inscrições até 9 de abril; confira

31/03/2026 15h14

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Imagem Divulgação

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A Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) abriu processo seletivo para contratação de professores temporários, com salários que podem chegar a até R$ 8 mil.

Os selecionados irão atuar como apoio pedagógico na Faculdade de Educação (Faed), na área de Educação Especial Inclusiva.

Quem pode participar?

Estão aptos a participar da seleção candidatos que possuam graduação em Pedagogia ou Educação Especial, além de pós-graduação em Educação ou Educação Especial. Podem se inscrever profissionais com especialização, mestrado ou doutorado.

O contrato terá duração de 12 a 24 meses, com carga horária de 40 horas semanais.

A remuneração varia de R$ 4.326,60, para candidatos com graduação, até R$ 8.058,29, para doutores. Também poderá ser acrescido auxílio-alimentação no valor de R$ 1.175,00, conforme a legislação vigente.

Saiba onde se inscrever

Os interessados devem se inscrever por meio de link clicando aqui, até o dia 5 de abril.

O processo seletivo será composto por prova didática, de caráter eliminatório e classificatório, e por prova de títulos, de caráter classificatório. As avaliações estão previstas para o dia 16 de abril.

Confira o edital
 

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