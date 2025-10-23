Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

PRESO

Empresário campo-grandense é preso na Operação Fake Cloud

Seu nome já esteve ligado na operação Turn Off, em dezembro de 2022, que investigava fraudes de licitações públicas

João Pedro Flores

23/10/2025 - 17h00
O empresário George Willian de Oliveira foi preso nesta quinta-feira (23) durante a operação Fake Cloud. Por meio de nota, a Prefeitura de Itaporã disse que a licitação investigada refere-se ao de nº 183/2022, a qual está ligada a empresa de tecnologia do acusado, com o nome fantasia de Citiz Tecnologia. O contrato, que já está inativo, é da gestão de 2021 a 2024, quando o mandatário era Marcos Pacco. 

A operação “Fake Cloud” investiga organização criminosa que teria fraudado licitações da prefeitura de Itaporã. O Processo Licitatório ligado a empresa de George Willian é referente a contratação para serviço especializado no fornecimento de uma licença anual do sistema de backup em nuvem, chamado "Cloud Computing", no valor de R$ 53.745.

O empresário já teve seu nome ligado na operação Turn Off, em dezembro de 2022, que investigava a ação de organização criminosa no esquema fraudulento de licitações públicas, que possuíam como objeto a aquisição de bens e serviços em geral. Na época, os nomes de Lucas Andrade Coutinho, George Willian e Nilson dos Santos Pedroso foram citados no esquema que beneficiava a empresa de tecnologia. 

Nilson dos Santos Pedroso também foi preso durante a operação. Ele atuou como superintendente de Compras e Aquisições Governamentais no município de Itaporã, durante a primeira gestão do prefeito Marcos Pacco.

Nota Oficial da Prefeitura de Itaporã

A Prefeitura Municipal de Itaporã esclarece que a operação “Fake Cloud”, deflagrada na manhã desta quinta-feira, 23 de outubro de 2025, pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS), refere-se exclusivamente a procedimentos administrativos ocorridos durante a gestão municipal de 2021 a 2024, especificamente vinculados ao Processo Licitatório nº 183/2022, cuja vigência encerrou-se integralmente no referido período.

A atual administração, sob a gestão do Prefeito Tiago Carbonaro desde 1º de janeiro de 2025, não possui qualquer vínculo, envolvimento ou responsabilidade sobre os contratos, atos ou decisões mencionados na investigação. Todos os fatos apurados antecedem completamente o atual mandato e não guardam qualquer relação com a presente gestão.

Desse modo, reafirmando seu compromisso com a transparência, a legalidade e a ética na administração pública, a Prefeitura de Itaporã informa que permanece à disposição e em plena colaboração com os órgãos de controle e investigação, reforçando sua dedicação em conduzir uma gestão responsável, íntegra e voltada exclusivamente ao interesse público.

Operação Fake Cloud

De acordo com a assessoria do MPMS, o Grupo Especial de Combate à Corrupção (Gecoc), com apoio do Gaeco, deflagrou a “Operação Fake Cloud” para cumprir os mandados nas cidades de Campo Grande, Corumbá e Itaporã. 

Os mandados judiciais foram concedidos depois que a promotoria de Itaporã descobriu uma suposta organização criminosa que praticava fraudes em contratações públicas e estava envolvida em corrupção ativa e passiva.

A investigação constatou a existência de um grupo criminoso estruturado que atua fraudando, sistematicamente, processos de contratações públicas por dispensa de licitação, voltados ao fornecimento de licença de sistemas de backup de dados em armazenamento em nuvem para o Poder Executivo Municipal de Itaporã, desde 2022.

De acordo com a investigação, após negociações ilícitas dos empresários com agentes públicos, diversos processos foram simulados e direcionados para beneficiar determinada empresa, mediante propostas fictícias e exigências técnicas previamente elaboradas para restringir a concorrência. 

O papel dos agentes públicos, em conluio com os empresários, consistia em fornecer informações privilegiadas e organizar a fraude procedimental, com vistas ao sucesso do grupo criminoso, em contrapartida a constantes recebimentos de vantagens indevidas.

“Fake Cloud”, termo que dá nome à operação, traduz-se da língua inglesa como “nuvem falsa”, e faz alusão aos objetos dos contratos, o backup de dados em armazenamento em nuvem, o que não era fornecido ao ente público.

Infraestrutura

Justiça suspende ordem para reparos em ponte do Rio Paraguai em Corumbá

Decisão do TJMS atendeu pedido da PGE-MS e derrubou liminar que obrigava intervenções emergenciais na estrutura da BR-262

23/10/2025 16h33

Ponte sobre o Rio Paraguai em Corumbá tem graves anomalias, segundo Defesa Civil

Ponte sobre o Rio Paraguai em Corumbá tem graves anomalias, segundo Defesa Civil Divulgação Agesul

O desembargador Geraldo de Almeida Santiago atendeu pedido feito pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE-MS) e suspendeu decisão liminar de 1ª instância que determinava que o governo de Mato Grosso do Sul e a Agência Estadual de Empreendimentos (Agesul) fizessem intervenções emergenciais na estrutura da ponte sobre o Rio Paraguai, na BR-262, em Porto Morrinho, município de Corumbá.

Em 1ª instância, na Comarca de Corumbá, o Poder Judiciário havia atendido o pedido do Ministério Público de Mato Grosso do Sul e determinado a realização imediata de sinalização reforçada, controle de tráfego pesado, fiscalização de sobrecarga e reparos emergenciais nas juntas de dilatação da estrutura.

Além das obrigações, a liminar cassada pelo desembargador ainda estabelecia uma multa diária de R$ 50 mil por descumprimento da decisão.

O pedido do Ministério Público foi fundamentado no Acordo de Cooperação Técnica nº 53/2025, firmado com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), que delega a Mato Grosso do Sul a elaboração dos projetos e execução dos serviços de recuperação da ponte.

Foi um ofício da Defesa Civil de Corumbá, que encontrou anomalias críticas na ponte, como deterioração da pista de rolamento, falhas nas juntas de movimentação e afastamento estrutural das lajes e tabuleiros, que levou o Ministério Público a pedir na Justiça a adoção das medidas emergenciais.

A justificativa usada pelo Estado de Mato Grosso do Sul e pela Agesul, em agravo de instrumento, é de que o cumprimento das determinações seria impossível de ser realizado, como a apresentação, em um prazo de sete dias, das eventuais anomalias na estrutura da ponte por parte da Agesul. Além disso, a decisão de 1º grau estabelecia um prazo de 72 horas para reforço da sinalização na ponte.  

Além disso, conforme sustentou o órgão governamental, há obstáculos operacionais, financeiros e legais, já que as medidas exigidas envolvem contratações públicas sujeitas a licitação, altos custos sem dotação orçamentária específica e, principalmente, dependem de prévia autorização do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), órgão federal responsável pela ponte, o que impede a execução imediata de determinadas intervenções.

O Estado e a Agesul demonstraram que as tratativas administrativas estão em curso e que a decisão liminar, ao impor medidas imediatas, colocava em risco o andamento do acordo e o cronograma técnico já estabelecido.

Ainda não há previsão de quando as novas obras de reparo ocorrerão. O prazo para cumprimento do termo técnico entre governo de MS e DNIT é de 24 meses. 

Cidades

Jovem de SP morre em acidente com caminhão em rodovia de MS

No acidente que envolveu a caminhonete do casal, Matheus perdeu a vida, e a esposa foi socorrida e encaminhada para o hospital

23/10/2025 15h51

Matheus não resistiu e morreu no loca, a esposa Gabriela foi socorrida e encaminhada ao hospital

Matheus não resistiu e morreu no loca, a esposa Gabriela foi socorrida e encaminhada ao hospital Reprodução Redes Sociais

Um acidente envolvendo uma caminhonete Mitsubishi L200 Triton que se chocou contra uma carreta tirou a vida do condutor Matheus Smarce de Andrade, de 27 anos, na manhã desta quinta-feira (23), na MS-276, entre Aurilândia e Batayporã.

Por meio das redes sociais, Matheus e a esposa, Gabriela Andreolli, naturais de Assis (SP), publicaram um vídeo dizendo que uma viagem de cerca de 600 quilômetros os separava "da realização de um sonho" no município de Dourados.

 

 

Os dois seguiam em uma caminhonete Mitsubishi L200 Triton, com um reboque que usaram para transportar a motocicleta, aquisição que fez o casal cair na estrada, uma "conquista" muito celebrada pelos dois.

 

 

 

Acidente

No retorno, nas proximidades de uma usina hidrelétrica, conforme o site Nova News, a caminhonete colidiu contra uma carreta-tanque. O impacto foi tão forte que o veículo do casal ficou totalmente destruído.
Matheus morreu no local; Gabriela chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital Regional de Nova Andradina. O condutor da carreta não ficou ferido.

Nas redes sociais, amigos lamentaram a morte de Matheus e se solidarizaram com a situação de Gabriela.


"Disse Jesus: 'Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá! Matheus, servo de Deus, tenha o bom descanso, amigo!'", escreveu um conhecido.

"Meu Deus, não dá para acreditar que isso aconteceu. Meu filho do coração, Matheus Smarce, tanta força que você deu para mim e para nossa família quando o tio faleceu e agora você? Que Deus te receba de braços abertos, e obrigada por todos esses anos de amizade sincera. Te amarei como filho sempre. Muitas forças para sua mãe, seus irmãos e sua filhinha", disse outra usuária do Facebook.

