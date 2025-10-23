Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Operação Fake Cloud

Secretário de Corumbá é preso em devassa do MPMS por fraudes em licitações

Secretário da Cidade Branca teve cargo na Prefeitura de Itaporã, que foi alvo da operação deflagrada nesta quinta-feira (23) pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul

Laura Brasil

23/10/2025 - 15h00
Em ação do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), o secretário municipal de Governo e Gestão Estratégica de Corumbá, Nilson da Silva Pedroso, foi preso em uma operação contra fraudes em licitações em Itaporã, município localizado a 233 quilômetros de Campo Grande.

A operação, que recebeu o nome de “Fake Cloud”, cumpriu mandados de busca e apreensão em Campo Grande, Corumbá e Itaporã, neste último, foram cumpridos três mandados de prisão e seis de busca e apreensão.

Recentemente, supostos esquemas de corrupção tornaram-se alvo de investigações nos municípios de Terenos, Miranda e Bonito.

O que se sabe sobre o secretário?

Antes de assumir a Secretaria Municipal de Governo e Gestão Estratégica, em Corumbá, Nilson atuou como superintendente de Compras e Aquisições Governamentais no município de Itaporã, durante a primeira gestão do prefeito Marcos Pacco (PSDB).

Na Cidade Branca, Nilson assumiu a secretaria no lugar de Mário César Vieira, que deixou o cargo na gestão do atual prefeito Gabriel Alves de Oliveira (MDB).

Por meio de nota, a Prefeitura de Corumbá informou que, embora os fatos não tenham ocorrido no município, a administração acompanha as investigações, com base na lei e no princípio da presunção de inocência.

Leia a nota na íntegra:


“A Prefeitura de Corumbá informa que tomou conhecimento da prisão do Secretário Municipal de Governo e Gestão Estratégica Nilson dos  Santos Pedroso, pelo GAECO/MP-MS, referente a fatos supostamente ocorridos no município de Itaporã. Embora  eventuais fatos não tenham ocorrido no município de Corumbá.

A administração acompanha o desenrolar dos acontecimentos,observando a lei e a presunção de inocência.


Outras informações serão prestadas caso haja necessidade, quando houver desdobramentos oficiais do processo. A atual gestão reafirma seu compromisso com a legalidade, transparência e com a moralidade administrativa, não pactuando com qualquer desvio de conduta, abuso ou irregularidade no âmbito do serviço público municipal”.

Operação

Os mandados judiciais foram concedidos depois que a promotoria de Itaporã descobriu uma suposta organização criminosa que praticava fraudes em contratações públicas e estava envolvida em corrupção ativa e passiva.

A investigação constatou a existência de um grupo criminoso estruturado que atua fraudando, sistematicamente, processos de contratações públicas por dispensa de licitação, voltados ao fornecimento de licença de sistemas de backup de dados em armazenamento em nuvem para o Poder Executivo Municipal de Itaporã, desde 2022.

Naquele ano, o prefeito de Itaporã era Marcos Pacco (PSDB). Porém, o candidato dos tucanos perdeu a eleição do ano passado e desde o começo de 2025 o município é comandado pelo prefeito Tiago Carbonaro, do PP. O MPE não informou se o suposto esquema de fraudes passou de uma administração para outra. 

De acordo com a investigação, após negociações ilícitas dos empresários com agentes públicos, diversos processos foram simulados e direcionados para beneficiar determinada empresa, mediante propostas fictícias e exigências técnicas previamente elaboradas para restringir a concorrência. 

O papel dos agentes públicos, em conluio com os empresários, consistia em fornecer informações privilegiadas e organizar a fraude procedimental, com vistas ao sucesso do grupo criminoso, em contrapartida a constantes recebimentos de vantagens indevidas.

“Fake Cloud”, termo que dá nome à operação, traduz-se da língua inglesa como “nuvem falsa”, e faz alusão aos objetos dos contratos, o backup de dados em armazenamento em nuvem, o que não era fornecido ao ente público.

O que diz a prefeitura de Itaporã

A atual gestão de Itaporã, cujo prefeito Tiago Carbonara assumiu no dia 1º de janeiro, informou por meio de nota que não possui qualquer ligação com os contratos ou outros atos levantados na investigação. Frisou, ainda, que o pente-fino realizado no município se refere à gestão municipal de 2021 a 2024.

Confira a nota:


“A Prefeitura Municipal de Itaporã esclarece que a operação “Fake Cloud”, deflagrada na manhã desta quinta-feira, 23 de outubro de 2025, pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS), refere-se exclusivamente a procedimentos administrativos ocorridos durante a gestão municipal de 2021 a 2024, especificamente vinculados ao Processo Licitatório nº 183/2022, cuja vigência encerrou-se integralmente no referido período.


A atual administração, sob a gestão do Prefeito Tiago Carbonaro desde 1º de janeiro de 2025, não possui qualquer vínculo, envolvimento ou responsabilidade sobre os contratos, atos ou decisões mencionados na investigação. Todos os fatos apurados antecedem completamente o atual mandato e não guardam qualquer relação com a presente gestão.


Desse modo, reafirmando seu compromisso com a transparência, a legalidade e a ética na administração pública, a Prefeitura de Itaporã informa que permanece à disposição e em plena colaboração com os órgãos de controle e investigação, reforçando sua dedicação em conduzir uma gestão responsável, íntegra e voltada exclusivamente ao interesse público”, informou a prefeitura de Itaporã.
 

Outras operações

Desde o começo do ano, já são pelo menos 12 prefeituras que foram alvo de operações do MP. Quatro destas operações ocorreram desde o dia 9 de setembro, dia em que o prefeito de Terenos chegou a ser preso. Dias depois foi solto, mas está sendo monitorado por tornozeleira eletrônica. 

Semanas depois, em 1º de outubro,  o MPE  desencadeou a  “Operação Copertura”, tendo como objetivo o cumprimento de 31 mandados de busca e apreensão para tentar desmantelar um suposto esquema de corrução na prefeitura de Miranda

Uma semana mais tarde, em 10 de outubro, o alvo foi a prefeitura de Bonito, onde ocorreu a operação Águas Turvas. Naquele dia os investigadores foram para as ruas para cumprir quatro mandados de prisão preventiva e 15 mandados de busca e apreensão. Um dos principais alvos havia sido preso dias antes na operação de Terenos, revelando elo entre as fraudes em diferentes cidades. 

** Colaborou Neri Kaspary
 

Justiça

Ex-deputado, Giroto é condenado por enriquecimento ilícito em MS

Improbidade: juiz reconheceu aumento patrimonial de R$ 16 milhões sem origem comprovada entre 2007 e 2015, período em que Giroto (PL) ocupava cargos públicos

23/10/2025 16h56

Ex-deputado federal Edson Giroto (PL) foi condenado pela Justiça

Ex-deputado federal Edson Giroto (PL) foi condenado pela Justiça Marcelo Victor

O ex-deputado federal Edson Giroto (PL), que também foi secretário de Obras e Infraestrutura de Mato Grosso do Sul na gestão de André Puccinelli (MDB), no início da década passada, foi condenado por ato de improbidade administrativa que resultou em enriquecimento ilícito. 

A sentença é assinada pelo juiz da 1ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos de Campo Grande, Ariovaldo Nantes Corrêa. 

Segundo o magistrado, o MPMS, por meio da 29ª Promotoria de Patrimônio Público, comproveu que Giroto e sua ex-mulher, Rachel Rosana de Jesus Portela Giroto, apresentaram uma evolução patrimonial incompatível com os rendimentos declarados entre os anos de 2007 e 2015.

O enriquecimento ilícito apontado pelo Ministério Público e comprovado pelo juiz passa dos R$ 10 milhões. 

Entre as sanções impostas pela Justiça, está a perda dos bens e valores acrescidos ilicitamente, que somam R$ 10.776.663,06, além da suspensão dos direitos políticos por 12 anos. Cabe recurso da decisão. 

Sobre os direitos políticos, Giroto era pré-candidato a deputado federal pelo PL, cargo pelo qual foi eleito em 2010, sendo o mais votado na ocasião. 

As provas apresentadas pelo Ministério Público indicaram uma evolução patrimônio incompatível com suas declarações de renda. Foi identificado, por exemplo, um aumento de patrimônio superior a R$ 16 milhões, incluindo 28 imóveis urbanos e rurais, veículos de luxo e movimentações bancárias sem origem comprovada, que ultrapassaram R$ 9 milhões.

A decisão cita relatórios da Receita Federal e da Controladoria-Geral da União (CGU) que apontaram inconsistências e tentativas de ocultação de bens, como imóveis registrados em nome de terceiros e valores declarados abaixo do preço de mercado.

Entre os bens mencionados estão uma casa avaliada em R$ 7 milhões no condomínio Damha I e fazendas adquiridas em parceria com outros servidores públicos, alvos de ações paralelas.

Defesa e fundamentos

Na ação, o Ministério Público pediu a condenação de Giroto com base nos artigos 9º (enriquecimento ilícito) e 11º (violação aos princípios administrativos) da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992). 

A defesa, por sua vez, alegou que os recursos tinham origem privada e que não havia provas de desvio de verbas públicas ou favorecimento a empresas investigadas pela Lama Asfáltica, como a Proteco Construções Ltda., considerada pivô do esquema de corrupção.

O juiz rejeitou as alegações da defesa e destacou que o conjunto de provas — especialmente os relatórios técnicos e a perícia judicial — demonstrou dolo e má-fé na ocultação de patrimônio e na utilização de mecanismos para justificar o acréscimo patrimonial desproporcional.

A sentença observou que o ex-secretário “utilizou o cargo público para auferir vantagem pecuniária indevida” e que as operações financeiras “revelam enriquecimento ilícito decorrente de sua posição administrativa”.

Penalidades aplicadas

O magistrado condenou Edson Giroto às seguintes penas previstas na Lei de Improbidade:

  • perda dos bens e valores acrescidos ilicitamente ao patrimônio,
  • ressarcimento integral do dano,
  • pagamento de multa civil equivalente ao valor do enriquecimento ilícito,
  • proibição de contratar com o poder público ou receber benefícios fiscais por oito anos,
  • e suspensão dos direitos políticos pelo mesmo período.

A sentença também determinou o prosseguimento da ação desmembrada contra Rachel Giroto, que responderá separadamente pelos mesmos fatos.

Contexto

A Operação Lama Asfáltica, deflagrada pela Polícia Federal e pela Controladoria-Geral da União a partir de 2015, investigou um esquema de fraudes em licitações, superfaturamento de obras e lavagem de dinheiro que teria desviado recursos públicos do governo de Mato Grosso do Sul.

Edson Giroto, ex-secretário e ex-deputado, já havia sido denunciado criminalmente em outras ações derivadas da mesma operação e responde a processos por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Infraestrutura

Justiça suspende ordem para reparos em ponte do Rio Paraguai em Corumbá

Decisão do TJMS atendeu pedido da PGE-MS e derrubou liminar que obrigava intervenções emergenciais na estrutura da BR-262

23/10/2025 16h33

Ponte sobre o Rio Paraguai em Corumbá tem graves anomalias, segundo Defesa Civil

Ponte sobre o Rio Paraguai em Corumbá tem graves anomalias, segundo Defesa Civil Divulgação Agesul

O desembargador Geraldo de Almeida Santiago atendeu pedido feito pela Procuradoria-Geral do Estado (PGE-MS) e suspendeu decisão liminar de 1ª instância que determinava que o governo de Mato Grosso do Sul e a Agência Estadual de Empreendimentos (Agesul) fizessem intervenções emergenciais na estrutura da ponte sobre o Rio Paraguai, na BR-262, em Porto Morrinho, município de Corumbá.

Em 1ª instância, na Comarca de Corumbá, o Poder Judiciário havia atendido o pedido do Ministério Público de Mato Grosso do Sul e determinado a realização imediata de sinalização reforçada, controle de tráfego pesado, fiscalização de sobrecarga e reparos emergenciais nas juntas de dilatação da estrutura.

Além das obrigações, a liminar cassada pelo desembargador ainda estabelecia uma multa diária de R$ 50 mil por descumprimento da decisão.

O pedido do Ministério Público foi fundamentado no Acordo de Cooperação Técnica nº 53/2025, firmado com o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), que delega a Mato Grosso do Sul a elaboração dos projetos e execução dos serviços de recuperação da ponte.

Foi um ofício da Defesa Civil de Corumbá, que encontrou anomalias críticas na ponte, como deterioração da pista de rolamento, falhas nas juntas de movimentação e afastamento estrutural das lajes e tabuleiros, que levou o Ministério Público a pedir na Justiça a adoção das medidas emergenciais.

A justificativa usada pelo Estado de Mato Grosso do Sul e pela Agesul, em agravo de instrumento, é de que o cumprimento das determinações seria impossível de ser realizado, como a apresentação, em um prazo de sete dias, das eventuais anomalias na estrutura da ponte por parte da Agesul. Além disso, a decisão de 1º grau estabelecia um prazo de 72 horas para reforço da sinalização na ponte.  

Além disso, conforme sustentou o órgão governamental, há obstáculos operacionais, financeiros e legais, já que as medidas exigidas envolvem contratações públicas sujeitas a licitação, altos custos sem dotação orçamentária específica e, principalmente, dependem de prévia autorização do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), órgão federal responsável pela ponte, o que impede a execução imediata de determinadas intervenções.

O Estado e a Agesul demonstraram que as tratativas administrativas estão em curso e que a decisão liminar, ao impor medidas imediatas, colocava em risco o andamento do acordo e o cronograma técnico já estabelecido.

Ainda não há previsão de quando as novas obras de reparo ocorrerão. O prazo para cumprimento do termo técnico entre governo de MS e DNIT é de 24 meses. 

