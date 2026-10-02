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Execução na Fronteira

Empresário é executado a tiros dentro de caminhonete em MS

Marcelo Augusto Forte foi surpreendido por atirador em uma motocicleta na Vila da Mooca; autor fugiu após o crime e é procurado pela polícia.

Welyson Lucas

02/10/2026 - 16h59
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O empresário Marcelo Augusto Forte foi assassinado a tiros na tarde desta sexta-feira (2), em Ponta Porã, município localizado na região de fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai. O crime ocorreu na Vila da Mooca e mobilizou equipes das forças de segurança da cidade.

Marcelo estava dentro de uma caminhonete quando foi alvo do ataque. Segundo informações da polícia, um homem se aproximou em uma motocicleta e efetuou diversos disparos de arma de fogo contra o veículo.Logo após os tiros, o autor deixou o local na motocicleta e fugiu.

Até o momento, não há informação sobre a identificação ou prisão do responsável pelo ataque.

Pessoas que estavam nas proximidades ainda tentaram prestar auxílio ao empresário, mas ele não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada do atendimento médico.

Após o homicídio, equipes das polícias Civil e Militar foram mobilizadas e passaram a realizar buscas e diligências pela região. O trabalho busca esclarecer como ocorreu o ataque e reunir informações que possam levar à identificação do autor dos disparos.

A Polícia Científica também foi acionada para realizar a perícia no veículo e na área onde o empresário foi morto. Vestígios encontrados na cena deverão auxiliar na investigação.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Ponta Porã, que deverá apurar as circunstâncias e a motivação do assassinato, além de verificar a eventual participação de outras pessoas no crime.

tempo

Fim de semana de eleição tem alerta de tempestade, vendaval e granizo em MS

Sábado terá temperaturas de até 36°C, mas o tempo muda entre a tarde e noite, com previsão de chuvas para todo o Estado no domingo

02/10/2026 17h16

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Há três alertas de tempestade vigentes para Mato Grosso do Sul no domingo

Há três alertas de tempestade vigentes para Mato Grosso do Sul no domingo Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

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O fim de semana será de calor e chuvas em Mato Grosso do Sul. Para o domingo de eleições, 4 de outubro, há alerta de tempestades, com possibilidade de vendaval e queda de granizo em algumas regiões do Estado.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), o sábado (3) começa com tempo estável, com sol e variação de nebulosidade. As temperaturas podem chegar a 36°C.

No entanto, no decorrer do dia, com o aumento do aquecimento e da disponibilidade de umidade, também aumenta a possibilidade de chuvas e tempestades isoladas, especialmente nos municípios da região leste, mas não se descartam temporais pontuais nas demais regiões.

As tempestades podem ser acompanhadas de raios, fortes rajadas de vento e eventual queda de granizo.

Ainda conforme o Cemtec, esse cenário de rápido aquecimento durante o dia seguido da formação de tempestades pontuais e, por vezes, intensas, é característico da primavera.

Por isso, as condições do tempo podem apresentar mudanças rápidas e repentinas ao longo do dia, mesmo após um início de período com tempo mais estável.

No domingo, a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica, associada à presença de um cavado meteorológico e ao intenso transporte dear quente e úmido, favorece o aumento da nebulosidade e das instabilidades atmosféricas sobre Mato Grosso do Sul.

Com isso, aumentam as chances de ocorrência de chuvas mais abrangentes e frequentes em diferentes regiões do Estado.

Há três alertas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para tempestades, de diferentes graus, sendo perigo potencial, perigo e grande perigo.

Em alguns pontos, as chuvas podem ocorrer de forma intensa, com possibilidade de acumulados  significativos, superiores a 50 mm em 24 horas. Também há condições para a ocorrência de tempestades, que podem vir acompanhadas de raios, fortes rajadas de vento de até 70 km/h e eventual queda de granizo.

A recomendação é que, em caso de rajadas de vento, a população não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas, e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. 

Também é orientado que, se possível, o cidadão desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia. Mais informações ou em caso de ser atingido por algum evento climático, a pessoa deve acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

As temperaturas devem permanecer amenas, variando entre 19°C e 34°C no Estado. Em Campo Grande, a mínima prevista é de 19°C e a máxima de 25°C.

Eleições 2026

O primeiro turno das eleiçõe setá neste domingo, dia 4 de outubro. Milhões de eleitores brasileiros vão às urnas para escolher deputados federais, estaduais, dois senadores, governadores e o presidente da República.

No primeiro turno, o eleitor fará seis escolhas na urna eletrônica, na seguinte sequência:

  • Deputado federal (4 dígitos)
  • Deputado estadual ou distrital (5 dígitos)
  • Senador — primeira vaga (3 dígitos)
  • Senador — segunda vaga (3 dígitos)
  • Governador (2 dígitos)
  • Presidente da República (2 dígitos)

É necessário apresentar à mesa receptora um documento oficial com foto. São aceitos como documento de identificação, inclusive em formato digital:

  • e-Título
  • carteira de identidade
  • identidade social
  • passaporte
  • carteira de categoria profissional reconhecida por lei
  • certificado de reservista
  • carteira de trabalho física
  • Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Os documentos oficiais com foto podem ser utilizados mesmo que estejam vencidos, desde que permitam a identificação do eleitor.

transporte coletivo

Venda do Consórcio Guaicurus avança no Cade, mas prefeita exige plano de melhorias para dar aval

Anúncio da venda foi feito há dois meses e só agora foi solicitada autorização ao Cade; após aprovação do órgão, prefeitura ainda precisa dar o aceite

02/10/2026 16h30

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Venda do Consórcio Guaicurus para a HP Mobilidade foi anunciada em 21 de julho

Venda do Consórcio Guaicurus para a HP Mobilidade foi anunciada em 21 de julho Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

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Mais de dois meses após o anúncio da venda do Consórcio Guaicurus para a HP Mobilidade, de Goiânia, a negociação avançou, com a socilitação de autorização para comercialização feita ao Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). A prefeira de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), no entanto, afirma que mesmo que haja aprovação do Cade, a administração municipal só dará aval caso sejam apresentadas propostas para a melhoria do transporte público na Capital.

Em agenda pública na manhã desta sexta-feira (2), para assinatura de ordens de serviço para ampliar as intervenções de infraestrutura na região do Lagoa,  a prefeita afirmou que uma equipe técnica está acompanhando o caso.

"Vimos a publicação no Diário Oficial da União, que foi solicitada ao Cade já a autorização para comercialização entre privados, que não tem nada a ver com o município. Isso é um protocolo que tem que ser atendido diante de qualquer negociação de concessões e de empresas que prestam serviço no Brasil", explicou a prefeita.

"Então, houve um avanço e a gente segue acompanhando, cobrando um cronograma que precisa ser apresentado pra nós até o término de todo esse trabalho que está sendo realizado pela equipe técnica, mas eu não abro mão da transformação e da mudança no transporte público no Campo Grande", acrescentou.

O acordo feito entre as empresas precisa, primeiro, ser aprovado pelo Cade, órgão responsável por orientar, fiscalizar, prevenir e reprimir abusos do poder econômico no Brasil e que analisa fusões, aquisições entre empresas para evitar monopólios. Só após esta aprovação é que as metas da nova empresa deverão ser entregues à prefeitura.

Adriane disse ainda que mesmo que o Consórcio e a HP obtenham aprovação do Cade, se não houver uma proposta apresentada à prefeitura, com mudanças na frota, atualização, entre outros, não será dado o "aceite".

Venda do Consórcio

O Consórcio Guaicurus anunciou, no dia 21 de julho, que havia chegado a um acordo de compra e venda com a concessionária goianiense HP Mobilidade, que é responsável pelo transporte coletivo de Goiânia (GO). Desde então a Prefeitura de Campo Grande afirma que aguarda uma proposta formal da empresa que aponte os planos de melhorias no transporte público, para decidir se aceita ou não a transação.

Desde 2012 o Consórcio Guaicurus é responsável pelo transporte coletivo e urbano de Campo Grande e desde 2019, pelo menos, reclama de prejuízos no serviço. Em crise tanto interna como com a administração municipal, o serviço passa por uma intervenção desde junho deste ano.

Conforme reportagem do Correio do Estado, o segundo o titular da Secretaria Municipal de Governo e Relações Institucionais (Segov), Ulisses da Silva Rocha, para que a negociação seja concretizada é necessária a aprovação da prefeitura, por se tratar de uma concessão pública. No entanto, para que esta resposta seja dada é necessário que as empresas apresentem a proposta formalmente do processo de compra e venda e também um plano de melhorias, o que ainda não foi feito.

“Eles vão apresentar, tanto o vendedor quanto o comprador, um relatório do que eles pretendem com essa venda. Desde que haja o cumprimento do contrato, porque existe um contrato vigente entre o município de Campo Grande e o consórcio Guaicurus, que estabelece muitas obrigações para o consórcio e para o Município. A empresa que vai assumir vai cumprir com essas obrigações? Vai fazer investimentos? Vão realizar entregas? Porque o que nós pretendemos com o serviço público de transporte coletivo é que as pessoas tenham a segurança de que vão sair das suas casas e vão chegar no destino. Mas aí a gente precisa de ônibus de qualidade, porque vários deles já estão vencidos, [ônibus] com ar-condicionado e regularidade no trajeto”, afirmou Rocha ao Correio do Estado em setembro deste ano.

Em nota anterior ao Correio do Estado, o Grupo HP se limitou a dizer que “acompanha as etapas relacionadas ao processo de aquisição do Consórcio Guaicurus e reforça que somente se manifestará após a conclusão dos procedimentos e aprovações necessários para sua efetivação”.

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