MS tem 14 mil animais no SinPatinhas, mas só 10% têm microchip - Divulgação: Prefeitura de Campo Grande

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Mato Grosso do Sul já tem 14.049 cães e gatos cadastrados no SinPatinhas, sistema nacional de identificação de animais domésticos, mas apenas 1.396 possuem microchip, o equivalente a 9,9% dos registros. Os dados mostram que, apesar da adesão ao cadastro, a identificação eletrônica ainda alcança uma parcela pequena dos animais registrados no Estado.

Criado pelo Governo Federal para reunir informações sobre cães e gatos e seus responsáveis, o SinPatinhas permite o registro gratuito dos animais e a emissão do chamado RG Animal, uma carteirinha digital com QR Code que pode ser utilizada na coleira e facilitar a identificação do tutor caso o animal desapareça.

Em Mato Grosso do Sul, dos 14.049 animais cadastrados, 1.396 estão identificados por microchip. São 837 cães e 559 gatos. O percentual de 9,9% significa que aproximadamente um em cada dez animais registrados possui a identificação eletrônica.

O cadastro no SinPatinhas e a microchipagem são procedimentos diferentes. O sistema reúne informações do animal e do responsável, enquanto o microchip é um dispositivo implantado sob a pele, que possui um código individual capaz de ser consultado por meio de leitor específico.

Na prática, o cadastro pode ajudar na identificação do tutor por meio do QR Code do RG Animal. Já o microchip acrescenta uma forma permanente de identificação do próprio animal. Para que funcione em caso de perda, entretanto, é necessário que o número do dispositivo esteja corretamente vinculado ao cadastro e que o animal seja levado a um local com leitor compatível.

O próprio Governo Federal destaca que procedimentos como microchipagem, castração e vacinação precisam ser registrados no sistema por médicos-veterinários, responsáveis por manter essas informações atualizadas.

Sistema gratuito

O SinPatinhas foi criado pela Lei nº 15.046, de 2024, e regulamentado pelo Decreto nº 12.439, de 2025. A plataforma é coordenada pelo Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima e tem entre os objetivos reunir dados que possam subsidiar políticas públicas de castração, vacinação, microchipagem, controle populacional e combate ao abandono e aos maus-tratos.

O cadastro é voluntário e gratuito e pode ser feito pelo tutor por meio de uma conta Gov.br. É necessário informar os dados do animal e inserir uma foto. Depois do registro, o responsável pode emitir o RG Animal com QR Code.

No Estado, os dados também mostram que a maior parte dos animais cadastrados ainda não possui identificação por microchip, apesar de o sistema já concentrar informações de milhares de cães e gatos.

O tutor pode acessar o SinPatinhas pela plataforma do Governo Federal, fazer login com a conta Gov.br, cadastrar o animal e emitir gratuitamente o RG Animal. Informações como microchipagem e castração podem ser acrescentadas posteriormente por profissional habilitado.