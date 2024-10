Enem 2024: locais de prova são divulgados; saiba como consultar

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) disponibilizou, nesta terça-feira (22), o Cartão de Confirmação de Inscrição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024. Nele, os estudantes podem consultar número de inscrição, data, hora e local de prova.

Além disso, também é possível registrar que o inscrito terá direito a atendimento especializado ou tratamento pelo nome social, se for o caso.

Apesar de não ser obrigatório, o Inep recomenda levar o cartão nos dias de exame (3 e 10 de novembro).

Para acessar o documento, na Página do Participante, é preciso utilizar o login único da plataforma gov.br. Caso o inscrito não lembre a senha da conta cadastrada, é possível recuperá-la. Para isso, basta acessar a página acesso.gov.br, digitar o CPF e clicar em “Avançar”.

Página inicial

Em seguida, selecione a opção “Esqueci minha senha”. Existem diversas formas de recuperar a conta: por meio do aplicativo gov.br, de bancos credenciados, do internet banking de bancos conveniados, por e-mail ou por mensagem de texto (SMS). O participante deve selecionar uma das alternativas para gerar uma nova senha.

Perda de documento

Neste ano, o Ministério da Educação implementou uma mudança importante: boletins de ocorrência (B.O.) não serão aceitos em caso de perda de documentos físicos. A medida busca garantir maior segurança ao exame.

Outros documentos válidos incluem a cédula de identidade emitida por secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar e Polícia Federal, além de identidades fornecidas por ordens ou conselhos de classe, passaporte, CNH e Carteira de Trabalho e Previdência Social expedida após 27 de janeiro de 1997.

Para participantes estrangeiros, é obrigatória a apresentação de passaporte, identidade expedida pelo Ministério da Justiça, Carteira de Registro Nacional Migratório ou equivalentes.

O Enem, que avalia o desempenho escolar dos estudantes ao final da educação básica, continua sendo a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, com instituições públicas e privadas utilizando os resultados como critério de seleção.

Documentos aceitos

Documentos digitais:

Carteira de Identidade Nacional (CIN)

e-Título

Carteira Nacional de Habilitação (CNH)

Registro Geral (RG)

Documentos físicos:

Cédula de identidade (Secretarias de Segurança Pública, Forças Armadas, Polícia Militar, Polícia Federal)

Identificação de ordens ou conselhos de classe

Passaporte

Carteira Nacional de Habilitação

Carteira de Trabalho e Previdência Social (expedida após 27/01/1997)

Para estrangeiros:

Passaporte

Identidade expedida pelo Ministério da Justiça

Carteira de Registro Nacional Migratório

Documento Provisório de Registro Nacional Migratório

Cédula de identidade civil

Documento estrangeiro equivalente

Enem 2024

A edição de 2024 do Exame Nacional do Ensino Médio será aplicada em todos os estados e no Distrito Federal nos dias 3 e 10 de novembro. No primeiro dia do exame, as provas são de linguagens, códigos e suas tecnologias, além da redação e ciências humanas e suas tecnologias. A aplicação terá 5 horas e 30 minutos de duração.

No segundo dia do exame, serão aplicadas as provas de ciências da natureza e suas tecnologias e matemática e suas tecnologias. A aplicação terá 5 horas de duração.

Criado em 1998, o Enem avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica, ou seja, no fim do ensino médio. O exame se tornou a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e de iniciativas como o Programa Universidade para Todos (Prouni), que concede bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação específica.

As instituições privadas de ensino superior também usam as notas do Enem para selecionar estudantes. Os resultados ainda servem de parâmetro para acesso a auxílios governamentais, como o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

Os resultados individuais do Enem também podem ser aproveitados nos processos seletivos de instituições portuguesas que têm convênio com o Inep. Os acordos garantem acesso facilitado às notas dos estudantes brasileiros interessados em cursar a educação superior em Portugal.