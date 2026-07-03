Enem 2026 tem 5 milhões de inscritos e registra maior número de candidatos desde 2022

Habilitação de Oficiais

Decreto altera distribuição de 76 vagas destinadas à formação de oficiais e contempla diferentes quadros da corporação, incluindo oficiais músicos e segundo-tenentes

O Governo de Mato Grosso do Sul alterou a distribuição das vagas destinadas ao Curso de Habilitação de Oficiais (CHO) da Polícia Militar e ampliou o número de policiais aptos a participar da formação, etapa obrigatória para ascensão na carreira militar.

A mudança foi oficializada por meio de decreto publicado nesta sexta-feira (3) no Diário Oficial do Estado e redefine a divisão das 76 vagas entre diferentes quadros da corporação.

O Curso de Habilitação de Oficiais é voltado à qualificação de policiais militares para o exercício das funções de oficial, permitindo que integrantes da corporação avancem profissionalmente e assumam cargos de comando, chefia e direção dentro da estrutura da Polícia Militar.

Como serão distribuídas as 76 vagas

As vagas do Curso de Habilitação de Oficiais foram divididas entre diferentes quadros da Polícia Militar, conforme estabelece o decreto publicado pelo Governo do Estado:

40 vagas - Quadro Auxiliar de Oficiais Policiais Militares (QAOPM), destinadas a subtenentes e primeiros-sargentos;

30 vagas - Segundos-tenentes do Quadro Auxiliar de Oficiais Policiais Militares (QAOPM) que ainda não realizaram o Curso de Habilitação de Oficiais;

6 vagas - Quadro Auxiliar de Oficiais Músicos (QAOMus).

Ao todo, serão ofertadas 76 vagas, distribuídas entre os três segmentos da corporação, conforme as necessidades administrativas e operacionais da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.

Mudança altera decreto anterior

A alteração modifica decreto publicado anteriormente pelo Executivo e tem como objetivo adequar a distribuição das vagas às necessidades atuais da corporação, garantindo que diferentes segmentos da Polícia Militar tenham acesso à formação exigida para promoção funcional.

O Curso de Habilitação de Oficiais integra a política de valorização da carreira militar e prepara os participantes para exercer funções de liderança, planejamento operacional, gestão administrativa e comando de tropas.

Durante a formação, os policiais recebem capacitação em áreas como legislação, administração pública, gestão de pessoas, planejamento estratégico, técnicas policiais e liderança.

Progressão na carreira

Além de representar uma etapa essencial para a progressão funcional, a conclusão do curso habilita o militar a disputar promoções aos postos de oficial, ampliando suas atribuições e responsabilidades dentro da instituição.

A publicação do decreto não altera os requisitos previstos para participação no curso, que continuam disciplinados pela legislação específica da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul.

A seleção dos candidatos seguirá os critérios estabelecidos pela corporação, observando o preenchimento das vagas conforme cada quadro previsto no decreto.

Com a atualização, o governo busca ajustar o planejamento interno da Polícia Militar e assegurar a formação de novos oficiais para atender às demandas operacionais e administrativas da corporação, fortalecendo a estrutura de comando da instituição nos próximos anos.